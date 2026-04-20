Na sdíleném kole do práce i za zábavou. Ve Žďáře se ale mění provozovatel

Autor:
  17:13
Bezmála sto sdílených kol už postupně obsadilo stanoviště po celém Žďáře nad Sázavou. Několik bicyklů má k dispozici i sousední obec Polnička. Třetí sezona bikesharingu ale startuje pod novým provozovatelem. Lidé, kteří byli zvyklí na služby firmy Rekola, se tak nyní sžívají se stroji společnosti Nextbike.

„Stanoviště, jichž je 43, zůstanou zachována tak, jak to lidé znají z minulosti. V sezoně ale může docházet ještě k úpravám,“ popsal žďárský starosta Martin Mrkos (Žďár – Živé město). Dodal, že z 98 kol jich 90 připadá na Žďár a osm na Polničku. Dvacítka žďárských bicyklů jezdí na elektropohon.

Žďár na projektu sdílených kol spolupracuje se sousední obcí Polnička. Na snímku žďárský starosta Martin Mrkos (vpravo) a starostka Polničky Marcela Jozífek Grochová. (duben 2026)
Bicykly Nextbike mají osm rychlostí, elektrická verze pak tři. Lidé si jen musí oproti předchozím sezonám nainstalovat jinou aplikaci. (duben 2026)
V nově vypsané soutěži uspěla společnost Nextbike. Její stroje budou Žďárští využívat nadcházející tři sezony. (duben 2026)
9 fotografií

„I nadále platí, že první půlhodinu na mechanickém kole mají uživatelé zdarma. U elektrokol cena vychází na korunu padesát za minutu,“ vyčíslil Mrkos.

Aby se však zájemci svezli, musí si stáhnout jinou aplikaci, než jakou používali v uplynulých sezonách. Důvod? Dosavadního provozovatele bikesharingu – firmu Rekola – střídá ve Žďáře poněkud předčasně Nextbike.

Sdílená kola se ve Žďáře osvědčila. Budou pokračovat, přidá se i Polnička

S původním dodavatelem byla přitom loni, po roce zkušebního provozu, podepsána smlouva na tříleté období. A po první sezoně byla zrušena. Jeden z účastníků řízení, společnost Freebike, totiž loni napadl tuto veřejnou zakázku u antimonopolního úřadu.

„Rozporovali fakt, že byli ze soutěže vyřazeni. Podle interpretace našich právníků byl důvodem vyloučení fakt, že nepodali správně přihlášku do výběrového řízení. Což oni rozporují,“ objasnil situaci starosta.

Město čeká na verdikt soudu

Antimonopolní úřad k tomu vydal poslední rozhodnutí v prosinci 2025. „Předseda Úřadu potvrdil uložení zákazu plnění smlouvy, která byla uzavřena před uplynutím lhůty pro podání námitek,“ vysvětlil Martin Švanda, mluvčí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Doplnil, že proti uvedenému rozhodnutí byla podána žaloba ke Krajskému soudu v Brně. „Soud bude tedy posuzovat, zda rozhodnutí Úřadu a jeho předsedy byla vydána v souladu se zákonem,“ zmínil Švanda.

Že se město chce soudit, potvrdilo i vedení Žďáru. „Žijeme v právním státě, takže si teď počkáme na verdikt soudu,“ konstatoval Mrkos s tím, že zatím se tedy nedá hovořit o tom, zda radnice udělala v soutěži chybu, ani o škodě, jež tím městu vznikla.

Žďár ve sněhu a mrazu zahájil sezonu sdílených kol. Elektrických letos přibylo

Právě na tu upozorňuje opoziční zastupitel Jan Havlík (Změna 2018). „Ve Žďáře se nepodařilo výběrové řízení i přes vysoké náklady realizovat v souladu se zákonem. Městu tak vznikla další škoda přesahující 200 tisíc korun v souvislosti s novým řízením nařízeným ÚOHS,“ vyjádřil se Havlík.

Žďárští se rozhodli na závěr soudu nečekat. „Než by celý proces skončil, minimálně tato sezona by byla bez sdílených kol. Což jsme nechtěli. Původní smlouvu jsme proto zrušili - a vše vysoutěžili znovu,“ osvětlil starosta s tím, že nové „výběrko“ vyhrála právě firma Nextbike.

Komplikace jsou i v jiných místech

„Co se stane s kauzou účastníka, který soutěž napadl, ale nového výběrového řízení se už nezúčastnil, je příběh na nadcházející měsíce až roky. Veřejnost ale uživatelsky nijak neovlivní,“ ujistil Mrkos. Dodal, že Žďár není první město v kraji mající skrze námitku účastníka řízení ohledně sdílených kol komplikace.

Podobný problém řešila v minulosti například Třebíč. Tam firma Freebike městu vytýkala, že požadavek na sedmistupňové převodovky, včetně možnosti použití starších kol, zvýhodňuje dosavadního provozovatele – Nextbike. ÚOHS ale dal loni za pravdu městu. Potvrdil, že zadavatel má právo formulovat technické podmínky dle svých potřeb, neomezujeli tím hospodářskou soutěž.

Po Žďáře už lidé cestují na sdílených kolech, půl hodiny mají zdarma.

„Od začátku jsme hájili právo města na kvalitní a komfortní službu pro veřejnost. Nejde nám o zvýhodnění nikoho, ale o to, aby se po Třebíči dobře jezdilo i lidem, kteří nejsou zdatní cyklisté,“ řekl k tomu starosta Třebíče Pavel Pacal (Pro Třebíč).

Žďárské mechanické bicykly mají osm rychlostí, elektrické tři. „O údržbu se bude starat náš pracovník s autem, který bude bicykly od pondělí do pátku rozvážet, aby jich bylo na všech místech dostatek,“ ujistil Roman Toman z firmy Nextbike, jejíž bicykly brázdí ulice třeba v Třebíči a Pelhřimově. „S rozvážením kol jsme tu začali v neděli 12. dubna. Nejprve jsme zamířili do Polničky, kde jsme už po deseti minutách měli první dvě výpůjčky,“ uvedl Toman.

Skoro 66 tisíc jízd za rok 2025

Radnice hodnotí službu jako oblíbenou. U minulého dodavatele byl Žďár jeho druhým nejúspěšnějším městem. „Měli tu 8 200 registrovaných uživatelů. Ti v roce 2025 uskutečnili téměř 66 tisíc jízd,“ doplnil Mrkos.

Také starostka Polničky, Marcela Jozífek Grochová, považuje bikesharing za přínos. „Lidé kola využívají jak pro cesty do práce, tak za kulturou a zábavou,“ popsala starostka.

Náklady na nadcházející tříletý provoz kol vychází na přibližně 3,5 milionu korun, podíl Polničky činí téměř 160 tisíc. Žďárská opozice ale upozorňuje na to, že služba cílí hlavně na návštěvníky města a mladší obyvatele.

„Zatímco u alternativní MHD se cestující podílí na ceně jízdného asi dvaceti procenty, u sdílených kol je prvních 30 minut zdarma. Takové nastavení je nespravedlivé,“ soudí Havlík.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

KVÍZ: Jak znáte tuzemské vynálezy a legendární výrobky?

Velorex 350 je tříkolové vozítko s trubkovým rámem potaženým koženkou. Jde o...

Asi každý ví, že československý vědec Otto Wichterle vynalezl měkké kontaktní čočky. Známé je i to, že v Dačicích poprvé na světě vyrobili kostkový cukr. Tušíte ale třeba to, kde spatřila světlo...

Největší umělé kluziště pro nezájem končí. Lidi často odradila hned první návštěva

Premium
Možnost zkusit si zabruslit na umělé ledové ploše využily v Havlíčkově Brodě...

Největší umělá ledová plocha v Česku, která byla přes zimní měsíce v Havlíčkově Brodě, se neosvědčila. Vedení radnice, jež zvažovalo její koupi, od záměru upustilo. Lidí, kteří si ji oblíbili, bylo...

OBRAZEM: Od zedníka po nebožtíka. Igráček baví už 50 let, nahlédli jsme do výroby

Majitel firmy Efko Miroslav Kotík ukazuje rozpracovanou „kulisu“ k igráčkovské...

Igráček. Hračka, která byla za minulého režimu součástí snad každé rodiny s dětmi. Díky podnikateli Miroslavu Kotíkovi a jeho firmě Efko-karton z Nového Veselí na Žďársku si však osmicentimetrová...

Litvínov - Jihlava 3:2. Verva zvládla drama! První barážový duel rozhodlo prodloužení

Hokejisté Litvínova slaví první barážové vítězství. Rozhodli v prodloužení.

Hokejisté Litvínova mají v extraligové baráži první bod. Ale že to byla fuška! S vítězem první ligy, Duklou Jihlava, v prvním zápase baráže dvakrát prohrávali, nakonec vývoj utkání otočili až v...

Kamion vyletěl z D1 do lesa, řidič za volantem zřejmě usnul

Pracovníci odtahové služby připravují havarovaný kamion u Pávova k vyproštění....

Dopravu na hlavním tahu z dálnice D1 směrem na Jihlavu dnes zhruba šest hodin ochromovala vážná nehoda. Řidič potravinářské soupravy vyjel na 112. kilometru v oblasti Pávova ze silnice a skončil...

Na sdíleném kole do práce i za zábavou. Ve Žďáře se ale mění provozovatel

Žďár na projektu sdílených kol spolupracuje se sousední obcí Polnička. Na...

Bezmála sto sdílených kol už postupně obsadilo stanoviště po celém Žďáře nad Sázavou. Několik bicyklů má k dispozici i sousední obec Polnička. Třetí sezona bikesharingu ale startuje pod novým...

20. dubna 2026  17:13

Havlíčkův Brod začal stavět provizorní most, hlavní tah se zcela uzavře v květnu

Na obou stranách Sázavy se připravují opěry, které ponesou váhu provizorního...

Rekonstrukce mostu přes Sázavu v Havlíčkově Brodě nabírá na obrátkách. Stavebníci začali montovat provizorní most. Ten na více než rok nahradí čtyřproudou tepnu. Doprava na stávajícím mostě byla...

20. dubna 2026  12:41

Moravčík: Baráž? Byl jsem nervóznější než na šampionátu proti Rusům v plné palbě

Fanoušci Litvínova během barážového klání s Jihlavou.

V nohách má už tisíc hokejových mil – tři světové šampionáty, přes pět set startů v extralize, boje v Lize mistrů nebo na Spenglerově poháru. Přesto s obráncem Michalem Moravčíkem z Litvínova vstup...

20. dubna 2026  11:54

Definitivní sbohem jižní variantě. Když bude mít Přibyslav obchvat, tak na severu

Náměstí v Přibyslavi má neobvyklý tvar půlměsíce, uprostřed něho jsou dva bloky...

Město Přibyslav definitivně opouští myšlenku na vybudování jižního obchvatu. Trasu, kterou už roky blokuje, vyjme z územního plánu. Na jeho změně začaly už příslušné odbory pracovat. Po schválení...

20. dubna 2026  8:44

Na Třebíčsku vzpomněli na výsadkáře. V Aleji parašutistů vysázeli deset lip

Vysázeli deset lip do Aleje parašutistů na připomínku výsadků do Protektorátu....

Dalších deset lip na památku československých válečných parašutistů vysázeli potomci příslušníků jejich rodin a zástupci vojenských veteránů v pietní aleji u cesty mezi osadou Střížov a městysem...

19. dubna 2026  14:06

Brankoviště? Beran v Litvínově bránil úklidu: Ve Vsetíně mi dělali díry

Adam Beran z Jihlavy ve druhém zápase baráže hokejovou extraligu v Litvínově...

Moje brankoviště, můj pokojíček. Jihlavský hokejový gólman Adam Beran ho v Litvínově nechtěl uklízet. Rozhodčí jej však v sobotní barážové bitvě číslo 2 otcovsky umravnil a opora Dukly od druhé...

19. dubna 2026  10:33,  aktualizováno  11:25

První pohádky napsal Ivo Stehlík v lese. Teď vydal další příběh pro děti

Příběh pro děti mapuje život jeřábů popelavých v průběhu celého roku.

Žďárský rodák Ivo Stehlík (63) nemá problém vzít do ruky pilu a sekeru, ale ani přetavit příběhy, blízké jeho srdci, v knihy pro čtenáře napříč generacemi. Po prvním čtvrtstoletí svého života, které...

19. dubna 2026  10:14

Litvínov - Jihlava 3:1. Druhý zápas baráže v režii domácích, přidávají další vítězství

Litvínovští hokejisté se raduji z gólu Matúše Sukeľa .

Hokejisté Litvínova vyhráli ve druhém utkání baráže o extraligu doma nad Jihlavou 3:1 a v sérii na čtyři vítězství vedou 2:0 na zápasy. Vítěznou branku posledního týmu extraligy dal ve 27. minutě v...

18. dubna 2026  17:20,  aktualizováno  20:25

U Velké Bíteše na D1 narazil řidič dodávky do kamionu, nehodu nepřežil

Na dálnici D1 u Velké Bíteše na Žďársku narazila dodávka do stojícího kamionu....

Na dálnici D1 u Velké Bíteše na Žďársku v sobotu ráno narazila dodávka do stojícího kamionu. Řidič dodávky havárii nepřežil. Nehoda se stala ve směru na Brno, sdělila mluvčí policie Dana Čírtková.

18. dubna 2026  9:33,  aktualizováno  12:39

Osud knihy může být zajímavější než samotný obsah, tvrdí antikvář z národní památky

Od roku 2002 je antikvariát Igora Domkáře umístěn v národní kulturní památce,...

Hned dva známé antikvariáty skončily v posledních týdnech na Vysočině. Toho Igora Domkáře v Havlíčkově Brodě se však existenční potíže netýkají. Mimo jiné třeba i proto, že už skoro čtvrt století...

18. dubna 2026  9:46

Jihlavský Lhoták podusil Litvínov: Rozdíl je minimální. Baráž? Nespravedlivá

Útočník Jihlavy Lukáš Lhoták

V půlce ledna narukoval do jihlavské Dukly po letech strávených ve Švýcarsku, od té doby hokejový útočník Lukáš Lhoták pálí jako u Verdunu: sedm gólů ještě v základní části první ligy, sedm v play...

18. dubna 2026  9:43

Strach o diváka, pak euforie. Nečekaný hrdina Litvínova: Každý zápas bude bitka

Ondřej a David Kaše jedou pogratulovat střelci vítězné branky Ondřeji Balážovi.

Dvojitá úleva hokejového Litvínova. V extraligové baráži si v pátek zajistil proti Jihlavě první bod a šťastný konec měl i kolaps fanouška, kvůli čemuž se o víc jak deset minut oddálil start...

17. dubna 2026  23:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.