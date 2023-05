Lidé v Sazomíně souhlasili v referendu s větrníky, obci přinesou miliony

Hlasovalo celkem 158 lidí, tedy přes 81 procent, jeden lístek byl neplatný. „Účast byla nad očekávání, jsem ráda, že občané vyjádřili názor a není jim to jedno. Vzhledem k tomu, že výsledky referenda jsou platné a závazné pro odpověď ‚ano‘, budeme dále jednat s investorem,“ řekla starostka Lucie Pešková v první reakci po sečtení výsledků.

Hlasovací místnost v budově bývalé školy, kam se nyní přestěhoval obecní úřad, se otevřela v 10 hodin a zavřela ve 20 hodin. Zaokrouhlený výsledek je 55:45 procent pro výstavbu. „Myslela jsem si, že to bude ještě těsnější,“ podotkla starostka.

„Nemám s tím problém. I když se mi to třeba vizuálně nelíbí, je to přínosné. Energie je potřeba čím dál víc, neobejdeme se bez ní. Jsou horší věci, co by tu mohly vyrůst,“ řekla reportérovi jedna z žen, která hlasovala pro „větrníky“. Vyhlášení referenda ocenila.

Jeho výsledek je platný, pokud se ho zúčastní alespoň 35 procent oprávněných voličů. Závazný pro zastupitele je v případě, že pro něj hlasovala nadpoloviční většina hlasujících a současně minimálně 25 procent všech oprávněných voličů. A to v Sazomíně splnili.

Vedení obce rozhodlo o vyhlášení referenda v dubnu poté, co kritici záměru postavit u obce větrníky zorganizovali petici. „Hlasy proti byly hodně slyšet, proto jsme se rozhodli pro referendum,“ zmínila Lucie Pešková. Kromě sazomínských občanů ji podepisovali i lidé ze sousedních vesnic, kde záměr také vyvolal silnou odezvu.

O lokalitu u Sazomína, konkrétně o trojúhelník poblíž letiště mezi Sazomínem, Vatínem a Kotlasy, projevila zájem společnost S&M CZ. Ta vznikla v roce 2003 a kromě Česka působí také na Slovensku, zaměřuje se i na solární elektrárny. Podle starostky by plánované větrné elektrárny měly dosahovat výšky 179 metrů.

Kolik by přinesly tři větrné elektrárny Sazomínu peněz, to nechtěla starostka obce s ročním rozpočtem kolem 10 milionů korun pro média komentovat. „Pro obecní rozpočet by to byla značná částka,“ řekla pouze. Podle informací MF DNES se mezi místními mluví o částce tři miliony korun ročně.

Na Vysočině stojí v současné době celkem tři větrné parky. Nacházejí se v katastru obcí Pavlov na Jihlavsku, ve Věžnici a v obci Kámen na Havlíčkobrodsku. Celkem jde o sedm větrníků.

Kraj Vysočina letos avizoval, že do konce léta přehodnotí svůj dosud odmítavý postoj k větrným elektrárnám. Stop stav s ohledem na narušení krajinného rázu v kraji platí od roku 2009. K nynější změně přispěla nová legislativa i podpora obnovitelných zdrojů energie. Samosprávy už nyní evidují desítky zájemců o stavbu větrníků, například ve Stonařově a Suché na Jihlavsku.