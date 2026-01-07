Opilý muž se vydal na zamrzlou řeku pro spadlý mobil, prolomil se pod ním led

Jan Salichov
  14:06
Stačilo pár kroků po zamrzlé hladině a pětadvacetiletý muž se v mrazivé noci ocitl v přímém boji o život. minulý pátek krátce před půlnocí se propadl do ledové řeky Sázavy. Zachránila ho pohotová reakce svědka a rychlý zásah policistů a hasičů.

Na záchraně pětadvacetiletého opilého muže, který se propadl do zamrzlé Sázavy, se podílela dvojice policistů: podpraporčík Robert Špinar (vlevo) a nadstrážmistr Aleš Major. | foto: Policie ČR

Deset minut před dvanáctou dostali policisté na tísňové lince dramatickou zprávu: v řece Sázavě je muž, který se topí. Nejbližší hlídka z Havlíčkova Brodu vyrazila okamžitě a na místo dorazila zhruba do jedné minuty.

Muž byl při vědomí, mluvil, ale bylo vidět, že mu rychle docházejí síly. Led kolem něj praskal a podchlazený mladík se nad hladinou držel jen díky tenké krustě ledu. Přiblížit se k němu bylo extrémně nebezpečné – led se mohl každou chvíli prolomit i pod váhou zasahujících policistů.

Nebezpečí tenkého ledu. Na rybníku u Kladna se propadli bruslaři, v Labi utonul pes

Ti proto neváhali ani sekundu. „Hlídka jednala velmi rychle a rozhodně. Muži policisté hodili záchrannou vestu, které se chytil. Poté se ho pokusili přitáhnout ke břehu,“ popisuje jednání podpraporčíka Roberta Špinara a nadstrážmistra Aleše Majora policejní mluvčí Michaela Lébrová.

Silné podchlazení však muže připravilo o síly a ten nebyl schopen vestu pevně držet.

Pomohl příjezd hasičů

Na místo dorazili hasiči. Společně s policisty nasadili lano a žebřík a po napínavých minutách se jim podařilo muže z ledové pasti vytáhnout. Silně podchlazeného ho na břehu převzali záchranáři, kteří ho okamžitě zahřáli a převezli do nemocnice.

Muž se nevrátil z bruslení na přehradě. Policisté našli jeho boty, poté i tělo

„Provedená dechová zkouška u muže vykázala hodnotu přes dvě promile alkoholu v dechu,“ uvedla Lébrová s tím, že muž policistům přiznal, že se na zamrzlou řeku vydal kvůli spadlému mobilnímu telefonu. Led se však pod jeho váhou prolomil a on strávil v ledové vodě zhruba deset minut.

Kdyby si ho nevšiml náhodný svědek, mohl mít příběh tragický konec. „Díky všímavosti oznamovatele, který si topícího se muže v řece všiml a okamžitě zavolal na tísňovou linku, a také díky rychlému a profesionálnímu zásahu policistů a hasičů se podařilo muže včas zachránit. V obdobných případech hrají rozhodující roli doslova minuty,“ dodala Lébrová.

Inspirace Rakouskem. Správa železnic buduje čekárny přímo na nástupištích

Prosklené budky na nástupištích jsou čekárny, v nichž se cestující mohou...

Cestující na železnici už v současnosti v Přibyslavi využívají nové nádraží. Správa železnic takřka dokončila jeho rekonstrukci. Lidé čekající na vlak mají k dispozici i jednu novinku, která se v...

Trek, pot a slzy. Houslistka v krizi našla sama sebe až na nejtěžší túře Evropy

Premium
Na nejvyšším zdolaném vrcholu - hoře Pic de les Nou Fonts (2851 m. n. m.).

Do Markéty Dobešové, křehké mladé ženy, by málokdo řekl, že dokáže vláčet po horách krosnu o bezmála polovině své hmotnosti a zdolávat kilometry a převýšení, jež dávají zabrat i ostříleným...

Lezla na vysílač a spadla. Nezletilou dívku zachraňovali z plošiny ve třiceti metrech

Záchranáři a hasiči museli za zraněnou dívkou do výšky třiceti metrů. (29....

Pořádně náročný zásah absolvovali dva dny před koncem roku vysočinští hasiči a záchranáři. Pomáhali nezletilé dívce, která lezla na telekomunikační vysílač u obce Střítež u Černovic na Pelhřimovsku a...

Březí klisna nepřežila silvestrovskou noc. Zabil ji stres z petard, tvrdí chovatelka

Rodina chová u Velkého Meziříčí na farmě koní několik. Jedna březí kobyla však...

O březí klisnu a její nenarozené hříbě přišli o silvestrovské noci chovatelé v Balinách u Velkého Meziříčí. Majitelka zvířete je přesvědčená, že klisna uhynula stresem z hluku při odpalování zábavní...

Tam, kde trénovala Sáblíková. Ve Žďáře po letech udělali ledový ovál, lidé jsou nadšení

Ledový ovál ve Žďáře nad Sázavou vytvořili po dlouhých osmi letech. Denně ho...

Mrazivé počasí posledních dní umožnilo ve Žďáře nad Sázavou po mnoha letech opět připravit ledový ovál. Na této rychlobruslařské trati v minulosti trénovala i trojnásobná olympijská vítězka Martina...

Platy v některých firmách porostou, přesto se nedaří nalézt hlavně řidiče

První brněnské strojírny ve Velké Bíteši. Vyrábějí se zde součásti motorů pro...

Řada klíčových firem na Vysočině letos plánuje zvyšování platů či rozšiřování zaměstnaneckých benefitů. Vyplynulo to z tradiční ankety, kterou iDNES.cz pořádá vždy na přelomu roku. Přes růst mezd...

Zemřel emeritní primář Šustáček. Lékaře by neměl dělat ten, kdo nemá rád lidi, říkal

Jiří Šustáček byl uznávaným odborníkem a chirurgem. Během své kariéry proslul...

Ve věku jednaosmdesáti let zemřel druhý lednový den letošního roku uznávaný lékař Jiří Šustáček. Jeho jméno je spojeno především s nemocnicí v Novém Městě na Moravě. Rodák z Radešínské Svratky na...

Tam, kde trénovala Sáblíková. Ve Žďáře po letech udělali ledový ovál, lidé jsou nadšení

Ledový ovál ve Žďáře nad Sázavou vytvořili po dlouhých osmi letech. Denně ho...

Mrazivé počasí posledních dní umožnilo ve Žďáře nad Sázavou po mnoha letech opět připravit ledový ovál. Na této rychlobruslařské trati v minulosti trénovala i trojnásobná olympijská vítězka Martina...

Macháčovu omluvenku respektuju, říká Berdych. Povolal i syna bývalého parťáka

O víkendu 7. a 8. února český daviscupový tým pod vedením kapitána Tomáše...

Když v září roku 2003 debutoval v Davis Cupu, v sestavě proti Thajsku nahradil nemocného Davida Rikla. Nyní, o 22 a půl roku později, Tomáš Berdych jeho syna Patrika coby kapitán do reprezentačního...

Brod posoudí nabídky na zavedení sdílených kol, vedení města je zdrženlivé

Flotilu mechanických bicyklů ve Žďáře nad Sázavou a Polničce letos doplnilo...

Vedení Havlíčkova Brodu posoudí nabídky firem nabízejících zavedení systému sdílených jízdních kol ve městě. Brod je posledním okresním městem Vysočiny, které tuto službu ještě nemá. Několik firem by...

Nejen hokejová Dukla. V Horácké aréně budou hrát i světoví tenisté či basketbalisté

Předseda Českého tenisového svazu Jakub Kotrba (zleva), hejtman Kraje Vysočina...

Světové poháry v biatlonu a horských kol v cross country, kvalifikace na mistrovství světa v basketbalu, tenisový Davis Cup či Evropská liga ve volejbale. Hodně nabitý kalendář budou mít v první...

Berdychův tým na Davis Cup proti Švédsku: zatím Menšík, Lehečka a dva nováčci

Kapitán českých tenistů Tomáš Berdych oznamuje nominaci na daviscupovou...

Prověřené stálice Jakub Menšík a Jiří Lehečka a nováčci a debloví specialisté Petr Nouza s Patrikem Riklem. O tuto sestavu se budou čeští tenisté opírat při vstupu do letošního ročníku Davis Cupu....

Březí klisna nepřežila silvestrovskou noc. Zabil ji stres z petard, tvrdí chovatelka

Rodina chová u Velkého Meziříčí na farmě koní několik. Jedna březí kobyla však...

O březí klisnu a její nenarozené hříbě přišli o silvestrovské noci chovatelé v Balinách u Velkého Meziříčí. Majitelka zvířete je přesvědčená, že klisna uhynula stresem z hluku při odpalování zábavní...

Úprava cen na Vysočině je kosmetická. Zlevnilo teplo v Brodě i voda v Pelhřimově

Ilustrační snímek

Už druhý rok po sobě se obyvatelé Vysočiny nemusejí strachovat, že jejich rodinný rozpočet dostane v následujících dvanácti měsících možná i několik tvrdých úderů. Žádné výrazné zdražování totiž ani...

Sklářská firma mistra Vernera v Karlově končí. Potopil ji covid a ceny energií

Pro Lukáše Vernera (vpravo) je sklo vášní již od dětství.

Po více než šesti letech končí v Karlově na Žďársku známý sklář Lukáš Verner. Tvůrce, jehož výrobky zdobí řadu domácností i uměleckých sbírek, působil ve vyhlášené Sklárně Svoboda Karlov. Tam si...

V sudu s laškovnicí i kořalky pro děti. Historik zmapoval, kde a jak se pilo

Na trase komentované vycházky nechybělo ani žďárské náměstí. Na něm, zhruba v...

Nejen popíjením piva trávili v minulosti čas návštěvníci hospod, náleven a dalších podniků v dnešním Žďáře nad Sázavou. Konzumaci oblíbeného pití si často zpestřovali hraním kuželek, biliáru, tancem,...

