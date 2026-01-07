Deset minut před dvanáctou dostali policisté na tísňové lince dramatickou zprávu: v řece Sázavě je muž, který se topí. Nejbližší hlídka z Havlíčkova Brodu vyrazila okamžitě a na místo dorazila zhruba do jedné minuty.
Muž byl při vědomí, mluvil, ale bylo vidět, že mu rychle docházejí síly. Led kolem něj praskal a podchlazený mladík se nad hladinou držel jen díky tenké krustě ledu. Přiblížit se k němu bylo extrémně nebezpečné – led se mohl každou chvíli prolomit i pod váhou zasahujících policistů.
Ti proto neváhali ani sekundu. „Hlídka jednala velmi rychle a rozhodně. Muži policisté hodili záchrannou vestu, které se chytil. Poté se ho pokusili přitáhnout ke břehu,“ popisuje jednání podpraporčíka Roberta Špinara a nadstrážmistra Aleše Majora policejní mluvčí Michaela Lébrová.
Silné podchlazení však muže připravilo o síly a ten nebyl schopen vestu pevně držet.
Pomohl příjezd hasičů
Na místo dorazili hasiči. Společně s policisty nasadili lano a žebřík a po napínavých minutách se jim podařilo muže z ledové pasti vytáhnout. Silně podchlazeného ho na břehu převzali záchranáři, kteří ho okamžitě zahřáli a převezli do nemocnice.
„Provedená dechová zkouška u muže vykázala hodnotu přes dvě promile alkoholu v dechu,“ uvedla Lébrová s tím, že muž policistům přiznal, že se na zamrzlou řeku vydal kvůli spadlému mobilnímu telefonu. Led se však pod jeho váhou prolomil a on strávil v ledové vodě zhruba deset minut.
Kdyby si ho nevšiml náhodný svědek, mohl mít příběh tragický konec. „Díky všímavosti oznamovatele, který si topícího se muže v řece všiml a okamžitě zavolal na tísňovou linku, a také díky rychlému a profesionálnímu zásahu policistů a hasičů se podařilo muže včas zachránit. V obdobných případech hrají rozhodující roli doslova minuty,“ dodala Lébrová.