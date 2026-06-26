Příběh této spolupráce je v dnešní době až nečekaně přímočarý. Nejde o žádný složitý PR konstrukt, ale o vyústění dlouholetých vztahů. „Je to na bázi dlouholetého přátelství, které si nesu už od svých devíti let s Kateřinou Svobodovou, manželkou jednoho ze spolumajitelů,“ vysvětluje Eliška Hlaváčová.
Podle jejích slov je klíčové, že si s majiteli rozumí nejen lidsky, ale i pracovně. „Když najdete někoho, kdo je stejný šílenec a takový jako ADHD člověk, který jde do posledního detailu, tak je to strašně skvělý pracovat,“ říká Hlaváčová.
Život mezi dobytkem a cukrárnou
Jak to jde dohromady s tím, že Eliška provozuje rodinnou farmu zaměřenou na chov skotu? Odpověď je prostá: těžko. Cukrářka netají, že její běžný denní režim není příliš udržitelný.
„Poslední rok a půl žijeme v takovém nouzovém stavu. Staráme se o farmu, o děti, a tyto věci nad rámec dělám prostě na úkor spánku,“ přiznává.
Nocování v kuchyni, kdy jde spát mezi první a druhou hodinou ranní, aby mohla ráno zase fungovat, je pro ni realitou, nikoliv pózou. Její dezerty – ať už jde o tvarohovou pěnu inspirovanou Vysočinou, nebo medovník s vlastní šlehanou ganáží – jsou tak výsledkem únavy i osobního nasazení.
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Že je zájem o dezerty od mediálně známé cukrářky obrovský, pocítili v Savorském hned první den. „Je to jako ve vlnách. Dopoledne jsme měli naprostý nával, že jsme vyprodali extrémní množství dezertů,“ přiznává spolumajitel Jan Svoboda. Původní předpoklady o tom, kolik lidí přijde, vzaly rychle za své a první várka zmizela z vitrín bleskovou rychlostí.
Svoboda dodává, že ačkoliv za výrobou dezertů stojí špičková kvalita, i pro personál v zázemí to byla zatěžkávací zkouška: „Vzadu ve výrobě úplně spokojení nebyli, ale samozřejmě jsme za to rádi,“ usmál se.
Co bude dál?
Zatím je v Savorském v nabídce deset dezertů a majitelé jsou opatrní v tom, co slibovat do budoucna. „Jsem nakloněná se vší skromností všemu, co nám osud s plánem předeslal,“ říká Hlaváčová k otázce, zda přijdou i další novinky.
„My jsme teď rádi, že jsme to dali dohromady a spustili, ale byli bychom špatní majitelé, kdybychom už teď nevymýšleli, co přijde dalšího,“ doplňuje Svoboda s tím, že do budoucna plánují na novou poptávku reagovat i specifickými edicemi, včetně těch bezlepkových.
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Hlaváčová k tomu s pokorou dodává, že se nechce nechat zahltit tlakem na neustálé inovace, aby si zachovala vysokou laťku. Prioritou pro ni zůstává kvalita a udržení osobního přístupu ke každému kousku, který opustí kuchyni.
Prozatím se zdá, že tato „divoká“ spolupráce funguje hlavně díky tomu, že na obou stranách baru stojí lidé, pro které je pečení víc než jen prodejní položka v ceníku.