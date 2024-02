Jihlavský výrobce dveří Sapeli loni utržil přes miliardu, investuje do automatizace

„Pozitivní vliv na výsledky mělo to, že jsme se postavili na více noh. Nejsme závislí pouze na koncových zákaznících,“ uvedl obchodní ředitel Marek Sedlák. Trvající snížená poptávka těchto zákazníků se přesto promítne i do letošních tržeb Sapeli, podle předpokladu klesnou o sedm procent. Provozní zisk ale firma očekává lepší než loni díky vyšší efektivitě výroby a snižování nákladů.

Výrobce dveří a zárubní udělal úsporná energetická opatření. Ceny materiálů se stabilizovaly i díky větší konkurenci mezi dodavateli. „Výsledkem je, že po letech neměníme ceník a nijak nezdražujeme,“ uvedl Sedlák.

Loňský pokles zájmu u koncových zákazníků je podle obchodního ředitele patrný i jinde v Evropě. Společnosti Sapeli se tento útlum na zahraničních trzích podařilo vyrovnat zakázkami v Rumunsku a Nizozemí. Podíl exportu na celkových tržbách podniku tak zůstal na 12 procentech. Jejím největším zahraničním trhem je Slovensko, následuje Rakousko.

V roce 2022 stouply tržby Sapeli podle dřívějších údajů meziročně o pětinu na 1,215 miliardy korun. Společnost vykázala provozní zisk 45 milionů korun a zisk po zdanění 38 milionů korun. Nyní firma uvedla, že očekává provozní zisk na stejné úrovni jako v roce 2022. Jeho výši dnes nesdělila s vysvětlením, že ještě není definitivně vyčíslený.

Zisk chce Sapeli investovat do technologií. „Hodně se zaměřujeme na automatizaci a datové řízení, abychom zvyšovali efektivitu výroby. Dalším velkým tématem je pak digitální transformace. Investujeme ale i do nových prodejen,“ uvedl Sedlák. Vloni otevřela společnost showroom i ve Vídni, prostory s rozlohou 500 metrů čtverečních tam sdílí s rakouskou rodinnou firmou Pieno zaměřenou na výrobu prémiových vstupních dveří do domů.

Sapeli loni zaměstnávala okolo 380 lidí. Firma uvádí, že je největší tuzemský producent dveří a zárubní. Vyrábí interiérové dveře a zárubně, od luxusních modelů přes prosklené stěny na míru, klasické dýhované dveře po foliované dveře. V letošním roce se chce zaměřit na technické dveře a na atypickou výrobu.