Nové vedení Jihlavy chce budovat ovocný sad, má se stát „oázou radosti“

„Městský sad je místo, kde bychom rádi vytvořili prostor pro výsadbu ovocných stromů, které vytvoří příjemné prostředí přístupné veřejnosti. Lidé si zde budou moci ze stromů natrhat plody, podívat se na způsoby jejich pěstování, děti zde budou moci lézt po stromech a hrát si na něčem jiném, než je jen krychle nebo kohout na pérku. Měla by to být oáza klidu, úsměvu a lidské radosti,“ představil vizi náměstek pro oblast územního plánování Vít Zeman (Žijeme Jihlavou).



„Měla by to být vlastně taková platforma parku s ovocnými stromy. Místo, kde by byly lavičky, možná i nějaká síť cest, ale spíš to vidím jako zelenou plochu, kde by mohli dospělí i děti trávit volný čas a udělat si třeba piknik,“ doplnila svého náměstka primátorka Karolína Koubová (Forum).

„Společně strávený čas venku je důležitým pojítkem lidí a my bychom rádi poskytli prostor pro takové setkávání,“ dodala.

Podle Víta Zemana navíc strategie města přátelského k dětem souvisí i s bezpečností.

„Třeba nizozemský Rotterdam ještě před patnácti lety trpěl vysokou kriminalitou. Pak ale vedení začalo veřejný prostor rozvíjet podle strategie města přátelského k dětem. Ve městě se za deset let vytvořilo kvalitní prostředí a vše se zde absolutně proměnilo, nejen co se týče bezpečnosti. Zefektivnila se jednotlivá místa, o patnáct procent se zvedla ekonomika a do města se začaly stěhovat rodiny s dětmi,“ dodal náměstek.

Radnice už má vytipované plochy, prozradit je ale nechce

Vedení krajského města má již vytipované tři lokality, kde by sad mohl vzniknout, ale konkrétní místa zatím nechtějí blíže specifikovat. „Jsou jak v centru, tak na okraji města,“ nastínila pouze primátorka.

Podle Zemana vytipované lokality navazují na takzvaný městský zelený okruh, který je víceméně tvořen oblastí kolem řeky Jihlavy a Jihlávky. Městský sad by mohl začít vznikat už letos.

„Investice samotná není tak velká. Je třeba si jenom stanovit pravidla, jak stromy sázet a jak lokalitu upravit. Nejzásadnější otázkou momentálně je vybrat vhodný prostor,“ uvedla Koubová.

Výsadba ovocných stromů by měla být podle primátorky částečně nová v režii města a dílem by se na ní mohla podílet i veřejnost. „Vysazovaly by se jak mladé stromky, tak o něco starší dřeviny. Část lokality by mohla sloužit rodičům, kteří chtějí vysadit strom pro své nově narozené děti. Ne všechno musí sázet město,“ poznamenala Koubová.

Bez otevírací doby a provozního řádu, pravidla si určí sami lidé

Ona sama by byla ráda, kdyby provoz tohoto místa fungoval pouze v rámci slušného chování a bez zákazových značek.

„Myslím si, že to je důležité pro kultivaci veřejného prostoru. Já jsem vždy razila cestu, že je lepší, aby si lidé pravidla stanovili sami mezi sebou, než abychom tam dali otevírací hodiny a provozní řád. Toho nejsem příznivcem,“ dodala primátorka.

Každá část sadu by měla mít podle Víta Zemana trochu jiný režim dle způsobu užívání. „Třeba proto, aby nedocházelo ke sporům s pejskaři. Každopádně to nebude místo striktně oddělené od veřejného prostoru. Ba naopak, mělo by být jeho součástí,“ dodal náměstek.

V sadu by se měla odehrávat i vzdělávací činnost, přednášky či workshopy, například o roubování nebo řezu stromků.

„Ale nebude to jen o stromech. To je pouze jedna z mnoha aktivit, které se tam budou moci odehrávat,“ poznamenal Zeman. Podle něj by se do péče o stromy v sadu mohly zapojit i různé spolky nebo komunitní zahrady.

Opozici plán pobavil. Je to plácnutí do vody, namítá ANO

Nápad vybudovat městský sad pobavil opozičního zastupitele Radka Popelku (ANO). „Považujeme to za nevinné plácnutí do vody, aby bylo o čem mluvit. Ale že by tato aktivita měla nějaký reálný přínos pro Jihlavu - o tom pochybuji,“ domnívá se Popelka.

Na druhou stranu však připouští, že myšlenka je to sice dobrá, ovšem její realizace bude zřejmě složitá. „Městský sad bude jistě muset mít sadaře a osoby, které se o ten prostor budou starat. Navíc stromy porostou několik let, než začnou plodit,“ připomíná bývalý náměstek primátora Popelka.

Ironicky dodal, že Jihlava už jeden takový městský sad má. „Je to bývalá školní zahrada ZŠ Rošického v blízkosti nově budovaného centra Möbelix. Přezdívá se mu také jihlavský Sherwood. Je to mimo jiné sídlo bezdomovců. Jsou tam opuštěné zahrady s množstvím ovocných stromů. Nikdo tam nechodí, plody nikdo nesbírá. Dokonce ani ti bezdomovci,“ dodal Popelka.

Opuštěné zahrady jsou dnes jednou z největších ostud Jihlavy: