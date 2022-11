Jihlava řeší, co s propadající se středověkou šachtou. Otvor zakrývá deska

„Položili jsme tam tu desku, aby se člověk nebo zvíře do šachty nepropadli. Rádi bychom tam co nejdřív opět začali pracovat na zajištění a průzkumu,“ řekl Jan Šustr ze správy jihlavského podzemí.

Šachta sv. Jiří (uvádí se i pod názvem šachta Nejsvětější Trojice) byla zřejmě největším, nejhlubším a nejdéle využívaným dolem na stříbro v rámci jihlavského horního revíru. V této šachtě, hluboké zřejmě až 80 metrů, se dolovalo od 14. století. Důl byl opuštěn v roce 1736. Ze šachty musela být neustále odčerpávána voda.

Archeologové mají o tuto kulturní památku eminentní zájem, protože se zachovala až donedávna v autentickém stavu, v jakém ji před staletími havíři opustili. Odborníci doufají, že při plánovaném průzkumu šachty najdou pozůstatky vodotěžného zařízení.

Na výzkumu šachty by se měl podílet významný český archeolog a znalec středověkého hornictví Petr Hrubý. Ten však zatím účast na průzkumu nechtěl komentovat. „Informace k tomu budu mít, až budeme mít smlouvu, zatím nejsem nijak autorizován, abych k tomu něco říkal. Na záchraně památky se pracuje, ale to je něco jiného než chtít tu věc komentovat,“ řekl.

Zemina se propadla po provedení vrtu

Vrtaři před třemi týdny navezli na propadlinu několik tun zeminy z takzvaného obvalu čili valu z vytěžené hlušiny kolem šachty. Na tuto zátku posadili vrtnou plošinu. Po provedení vrtu se však náhle tato „zátka “ propadla.

„Propadlo se to asi po třech dnech, ale sedlo si to a jáma se dál nerozšiřovala. Je to ale důkaz, že šachta pracuje,“ sdělil Šustr.

Odborníci nyní vyhodnocují poznatky z průzkumného vrtu. „Narazili jsme na vodu pět metrů pod povrchem, takže tam bylo nadloží jen dva metry silné. Špunt na dně propadliny opravdu sedal a hrozil propad,“ přiblížil Šustr.

Na dendrologickou analýzu čeká nalezený dřevěný artefakt, který je možná součástí potrubí na čerpání vody z dolu.

Magistrát nyní bude vyjednávat s ministerstvem životního prostředí, jak budou práce na šachtě pokračovat. Pak by se na něm měli podílet už i archeologové. „Pokud nepřijdou v listopadu brzy mrazy a sněžení, věřím, že se na šachtě ještě letos bude pracovat,“ uvedl mluvčí magistrátu Radovan Daněk.