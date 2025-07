Cukrová vata, medvídci, cola, meloun. Nebezpečné nikotinové výrobky lákají děti

Premium

Někteří trafikanti v Jihlavě běžně prodávají cigarety a další nikotinové výrobky studentům mladším osmnácti let, aniž by si zjišťovali jejich věk. A někdy i výrazně mladším. Vyplývá to z dlouhodobých...