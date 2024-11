Žádná další sabotáž, jen závada. Šacberk se po opravě nádrže chystá na sníh

Při průzkumu se ukázalo, že je poškozen plastový požerák. Město, jež je vlastníkem nejoblíbenějšího lyžařského centra na Vysočině, dokázalo zajistit opravu. Nyní už je celý systém připraven na zahájení zasněžování. K tomu by v závislosti na počasí mohlo dojít už v příštím týdnu.

„Praskla zkorodovaná a uhnilá konstrukce pro regulaci hladiny nádrže,“ uvedl mluvčí magistrátu Radovan Daněk s tím, že problém nastal během léta. „Nyní je vše stavebně dokončeno a pan Havlíček může začít s napouštěním nádrže,“ zmínil letitého provozovatele sjezdovky.

Sjezdovku na Šacberku chystají od léta, momentálně přípravy vrcholí. „Příští týden by měla být úplně nachystána,“ prozradil Pavel Havlíček.

„Hodně záleží na množství vody ve Zlatém potoce, průtok však my ani pan Havlíček neumíme ovlivnit,“ upozornil Daněk. Správce sjezdovky každopádně začal s napouštěním nádrže ve středu. „Vypadá to, že vše bude v pořádku,“ oddechl si provozovatel areálu.

Opozici se nájemní smlouva nepozdává

Město do opravy výpusti, která se nachází přímo v tělese hráze, plánovalo investovat 750 tisíc korun. „Trubka uprostřed hráze měla nerezové kolejnice přišroubované ocelovými šrouby. Ty urezly a uvolnily těsnění. Dřevěné dluže, které udržovaly potřebnou výšku hladiny vody, tak přestaly fungovat. Během tří dnů se proto celá nádrž vypustila,“ popsal problém Daněk.

„Pokud je to potřeba, pak si myslím, že řádný hospodář by měl svůj majetek udržovat,“ míní opoziční zastupitel Radek Hošek (STAN). „Otázkou je, jestli to má být na náklady města, nebo provozovatele. Ale to si myslím, že jsou pravidla zanesená v nájemní smlouvě,“ dodal.

Výsledek šetření bylo: neznámý pachatel. Já se nad tím usmívám. Pavel Havlíček provozovatel Ski areálu Šacberk

Právě nájemní smlouva se Hoškovi příliš nepozdává. „Přijde mi nestandardní, že se ještě za pana primátora Výborného uzavřela smlouva na 20 let. Co mám možnost bavit se s jinými provozovateli vleků v Lukách nad Jihlavou, v Brtnici nebo na Čeřínku, tak nad tím kroutí hlavou. Myslí si, že je to pro město nevýhodné,“ vrací se k dlouhodobé nájemní smlouvě.

Aktuální oprava nádrže však není poslední. „Během roku 2025 by měla proběhnout kompletní rekonstrukce. V návrhu rozpočtu se počítá s částkou tři miliony tři sta tisíc korun,“ prozradil Daněk. Podotkl, že objekt je starý zhruba dvacet let a zaslouží si nákladnější opravy. Ty budou spočívat například v odbahnění rybníka nebo opravě hráze.

„Je potřeba si uvědomit, že nádrž sice přes zimu funguje primárně na zasněžování, ale jinak je zároveň druhá hasičská nádrž ve Zborné,“ říká Hošek. „Pokud by došlo k požáru, je to rezervoár vody.“

Na provoz v obci se místní dívají s rozpaky

Sjezdovku u městské části Zborná vybudovali v roce 1980. Později byl provoz dlouho přerušený a sjezdovka začala zarůstat. Znovu se rozjela v roce 2004. Za sebou už tak má dalších 20 let provozu.

„Obnovení sjezdovky zvýšilo provoz návštěvníků v obci, což spousta lidí vítá a spousta lidí je proti,“ říká Havlíček, který ve Zborné žije od roku 1972.

„Co se týče provozu v obci, někdy je to trochu na nervy, když to řeknu slušně,“ tvrdí Hošek. I on ve Zborné žije. „Ale myslím, že to není věcí provozovatele, ale ohleduplnosti řidičů.“

Místní v minulosti nelibě nesli, když jim lyžaři zaparkovali vůz před vjezdem do garáže nebo do zahrady. „Ale jinak si lidé už zvykli. Určitě je dobře, že ten areál funguje,“ myslí si Hošek.

„Já jsem milovník zimních sportů, za sebe s tím nemám jediný problém. Vím, že v minulosti tam byly i nějaké stížnosti na hukot sněžných děl. Ale při stávajících klimatických podmínkách je umělé zasněžování potřeba využívat.“

Sjezdovka na Šacberku je zpravidla první, která na Vysočině startuje sezonu. Díky své příhodné lokalitě a severní straně svahu zároveň bývá poslední, která ji ukončuje. „Sám jsem tam své děti učil lyžovat,“ říká Hošek.

Poničení lana se nikdy nevyšetřilo

V září roku 2017 na místním vleku někdo poničil lano. Jeho opravu za 90 tisíc zaplatilo město. „Lano se zapletlo, opravilo,“ vzpomíná Havlíček. „Výsledek šetření bylo: neznámý pachatel. Já se nad tím usmívám,“ doplnil.

„Jestli někdo zničí cizí majetek, tak si o něm nikdy nebudu myslet nic dobrého,“ tvrdí Hošek. „Mě osobně, ale i místní lidi urazilo, že podezření padlo na členy Spolku Za zachování zdravé Zborné,“ zmínil tehdejší spory ohledně územního plánu.

„Když někdo vezme sprej a na cizím baráku počmárá fasádu, tak si za sebe myslím, že je pako,“ připomněl škodu, která vznikla na bráně a domácím telefonu domu tehdejšího čelného představitele krajského města Vratislava Výborného.

Aktuálně sjezdovku na Šacberku čeká jedenadvacátá sezona nepřetržitého provozu. „S vývojem počasí a cen energií se sjezdovky v 600 až 700 metrech nadmořské výšky potýkají s problémy. Bojujeme, musíme to nějak ustát,“ říká Havlíček.

Ten doufá, že tentokrá bude zima ski areálu přát. „Letos bude velká zima,“ je přesvědčen.

Podle Hoška by však areál mohl být v budoucnu využíván i jinak. „Kolikrát si říkám, že takové pěkné zázemí, které je tam udělané, by mohlo fungovat i jindy než jen v zimní sezoně. Třeba se to změní. Přemýšlí se nad obnovou rozhledny na Šacberku, takže by se z toho pak mohl stát volnočasový areál, jako je třeba na Křemešníku. Aby to mělo využití celoročně,“ doplnil Hošek.