Závodnice ho nezklamala, v olympijském závodě na 5 000 metrů obsadila skvělé 4. místo – a za další čtyři roky v kanadském Vancouveru, kde získala dvě zlata a jeden bronz, už byla jednou z nejzářivějších hvězd her.
„Dlouhé roky dokazuje, že patří k absolutní světové špičce. Kdybych měl její působení na rychlobruslařském oválu pojmenovat, řekl bych, že to, co po celou dobu předváděla, byla jednoduše excelentní jízda Martiny Sáblíkové,“ má jasno sedmasedmdesátiletý Novák.
Za pár dnů se vaše svěřenkyně představí na šesté a poslední zimní olympiádě, což je z pohledu české sportovní historie unikát.
Mistrovství světa nebo Světový pohár se konají každý rok. Když se na jednom šampionátu nedaří, přijde za chvilku druhý, který může být lepší. Jenže pokud selžete na olympiádě, musíte čekat čtyři roky na další šanci. Jsem moc rád, že Martina se na každou olympiádu vždy připravila skvěle. Ostatně sedm olympijských medailí hovoří jasně.
Se závodníky trávím sedm měsíců v roce. Často jsme ale taky rádi, když se aspoň dvě nebo tři hodiny nevidíme, protože ponorka se občas objeví.