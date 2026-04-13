Řidič se po noční mokré dálnici D1 řítil dvoustovkou, na místě přišel o řidičák

Autor:
  13:20
Noční jízda po dálnici D1 se prodražila řidiči osobního vozu značky Mercedes. V úseku na 88. kilometru u Humpolce mu dálniční policisté naměřili rychlost 204 kilometrů za hodinu. Muž přišel na místě o řidičský průkaz a ve správním řízení mu hrozí vysoká pokuta i dlouhý zákaz řízení.

Radar Policie ČR zachytil řidiče mercedesu, který v úseku u Humpolce jel rychlostí 204 km/h. Řidiči (ročník 1990) byl na místě zadržen řidičský průkaz a jeho přestupek bude řešen ve správním řízení, kde mu hrozí vysoká pokuta a zákaz řízení.

Policejní hlídka z dálničního oddělení Velký Beranov zastavila vozidlo v pátek 10. dubna krátce po 22. hodině. „V místě, kde je nejvyšší dovolená rychlost 130 km/h, naměřili policisté pomocí radaru ve služebním voze v civilním provedení rychlost jízdy 204 km/h,“ uvedla krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.

Situaci navíc komplikovalo počasí. I když byl na dálnici v noci minimální provoz, jízdní podmínky nebyly ideální. „V tu dobu lehce mrholilo a venkovní teploty se pohybovaly kolem dvou stupňů Celsia, což zejména na vysočinském úseku dálnice D1 může být pro řidiče zrádné,“ upozornila mluvčí.

Rušná neděle na D1. Jeden řidič letěl přes 200, druhý ještě k tomu nadýchal

Policisté s řidičem (ročník 1990) provedli dechovou zkoušku, která byla negativní. Kvůli extrémnímu překročení rychlosti mu však na místě zadrželi řidičský průkaz a v jízdě už nesměl pokračovat.

Případ nyní putuje k příslušnému správnímu úřadu. Podle novely zákona o provozu na pozemních komunikacích hrozí za překročení rychlosti mimo obec o více než 50 km/h citelné sankce. Ve správním řízení se může pokuta vyšplhat až na 25 tisíc korun, řidič může dostat zákaz řízení na šest až osmnáct měsíců a do bodového systému mu přibude šest trestných bodů.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Řidič se po noční mokré dálnici D1 řítil dvoustovkou, na místě přišel o řidičák

Radar Policie ČR zachytil řidiče mercedesu, který v úseku u Humpolce jel...

Noční jízda po dálnici D1 se prodražila řidiči osobního vozu značky Mercedes. V úseku na 88. kilometru u Humpolce mu dálniční policisté naměřili rychlost 204 kilometrů za hodinu. Muž přišel na místě...

13. dubna 2026  13:20

Igráčka s rouškou jsme měli za týden, ale paleontolog nám dal zabrat, říká výrobce

Premium
Majitel firmy Efko Miroslav Kotík

Hračka, kterou znalo za minulého režimu snad každé dítě, nachází díky podnikateli Miroslavu Kotíkovi a jeho firmě Efko-karton z Nového Veselí na Žďársku místo i v dnešních rodinách. Právě letos slaví...

Muž zastřelil synovce na ulici před zraky policistů a hasičů, u soudu dostal 17 let

V Třešti na Jihlavsku muž zastřelil svého příbuzného. (12. února 2025)

Krajský soud v Brně ve čtvrtek uložil sedmašedesátiletému muži, který loni v únoru na Jihlavsku zastřelil svého pětatřicetiletého synovce, 17 let vězení za vraždu s rozmyslem. Čtyřem pozůstalým má...

9. dubna 2026  8:52,  aktualizováno  11:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.