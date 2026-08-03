„Loni na podzim jsme vylovili Velké Dářko a dodnes nám v něm chybí milion kubíků vody. Prostě nedotekla. Tím pádem je méně vody i dál v soustavě, například v Pilské nádrži. Ale s tím my nemůžeme nic dělat, ta voda v povodí prostě není. Srážek za letošní rok spadlo velmi málo a vysoké teploty tomu nepomáhají,“ zhodnotil Petr Kulhánek, vedoucí rybářství společnosti Kinský Žďár, která hospodaří na téměř 590 hektarech vodních ploch.
Tam už ani nekrmíme, nasadili jsme také aerační techniku a stejně máme obavy, zda ho nebudeme muset předčasně vylovit.