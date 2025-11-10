V případě Závistského rybníka tvořili převážnou část úlovku lysci. Ale ani o klasickou, šupinatou verzi kapra zákazníci rozhodně nepřijdou. „Šupináče budeme lovit za týden, a to v nedalekém Rudském rybníce. Dohromady je nemícháme - zákazníci takto mají možnost vybrat si variantu, kterou preferují,“ popsal Karel Báňa, vedoucí rybářství velkomeziříčského Velkostatku Podstatzky-Lichtenstein.
Rodinné rybářství, jehož tradice sahá až do počátku 20. století a je spojeno se jménem hraběte Františka Harracha, obhospodařuje dnes kolem 50 rybníků zaujímajících plochu přibližně 260 hektarů. A pro letošek už mají rybáři téměř splněno, zbývá vylovit jenom zmíněný rybník u Rudy a jednu menší vodní plochu s rybami pro násadu.
Osazenstvo vodních nádrží v péči velkostatku ale netvoří zdaleka jen kapři, jak ostatně ukázal i výlov Závistského rybníka. „Při prvním zátahu šli nejprve na řadu dravci. Měli jsme tady nějaké zhruba dvouleté, menší sumce, dále tržní candáty, tedy od jednoho do dvou kil, a vylovili jsme také pár tržních štik o váze asi mezi jedním a dvěma kilogramy,“ vyjmenoval Báňa.
Po vytažení dravých ryb se pak již rybáři věnovali hlavním obyvatelům rybníka, tedy převážně vánočním kaprům - lyscům. Ti jsou u Závisti doplněni rovněž amury a líny.
„Není nad čerstvou rybu“
Čerstvé exempláře si lidé, kteří se přišli na tradiční výlov po ránu podívat, mohli rovnou koupit. „Není nad čerstvou rybu. Proč ji kupovat někde v supermarketu, když vám plavou kousek od domova? “ řekl se smíchem jeden ze zákazníků žijící v nedaleké vesnici.
Další možnost mají milovníci rybího masa například v sádkách v Mostištích u Meziříčí, kde Velkostatek Podstatzky-Lichtenstein nabízí teď, i v hlavní sezoně, hned několik druhů ryb. Vedle nejčastějších kaprů tam zájemci pořídí třeba uvedené amury, líny, štiky nebo candáty.
Rybáři lákají na čerstvé maso z výlovů. Letos je potrápilo sucho i kormoráni
Na sádkách plánují i tradiční předvánoční prodej, jenž bude opět doplněn nabídkou ve stánku u meziříčského Kauflandu. „Tam bychom měli být od 21. do 23. prosince,“ dodal Báňa. Některé kousky ale poputují i na další místa v regionu, a některé třeba až k zákazníkům do Brna.
Ceny kaprů pro nadcházející svátky by se oproti minulé sezoně nijak výrazně měnit neměly. Rybáři, a to nejen ti meziříčští, se přitom musejí často potýkat s řadou komplikací. V posledních letech to bývá hlavně sucho a nenasytní kormoráni.
Jak se ubránit kormoránům
„Zrovna Závistský rybník je na tom relativně dobře. S kormorány tady zásadní problémy nemáme, mimo jiné proto, že tu nasazujeme větší ryby. Ale na jiných – například právě na Rudském, se s nimi také potýkáme,“ konstatoval Báňa.
Rybáři musejí s tímto faktem dopředu počítat a zařídit se dle zvyklostí těchto velkých, tažných ptáků. Do nádrží, kde jejich hejna často působí škody, se například příliš nenasazují líni. Patří totiž mezi menší druhy, jež mají kormoráni v oblibě.
Atakům snáze odolají větší kusy, například dravé ryby. „Snažíme se je také nasazovat až v době, kdy už kormoráni odtahují pryč,“ zmínil zkušený rybář. V opačném případě podle něj totiž tito opeřenci klidně sežerou téměř všechno rybí osazenstvo ještě dřív, než jej rybáři vůbec stihnou vylovit.