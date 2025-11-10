Závistský rybník vydal kapry pro vánoční stoly, cena se oproti loňsku nemění

Kolem dvou set metráků ryb opustilo vody Závistského rybníka na Žďársku. Zhruba patnáctihektarová vodní plocha v Závisti, místní části Laviček u Velkého Meziříčí, vydala především kapry určené pro letošní vánoční trh. Milovníci rybích pokrmů se mohou těšit na solidní, více než tříkilové exempláře.
Výlov Závistského rybníka přilákal i diváky. Ti si mohli rovnou koupit čerstvou rybu.

V případě Závistského rybníka tvořili převážnou část úlovku lysci. Ale ani o klasickou, šupinatou verzi kapra zákazníci rozhodně nepřijdou. „Šupináče budeme lovit za týden, a to v nedalekém Rudském rybníce. Dohromady je nemícháme - zákazníci takto mají možnost vybrat si variantu, kterou preferují,“ popsal Karel Báňa, vedoucí rybářství velkomeziříčského Velkostatku Podstatzky-Lichtenstein.

Rodinné rybářství, jehož tradice sahá až do počátku 20. století a je spojeno se jménem hraběte Františka Harracha, obhospodařuje dnes kolem 50 rybníků zaujímajících plochu přibližně 260 hektarů. A pro letošek už mají rybáři téměř splněno, zbývá vylovit jenom zmíněný rybník u Rudy a jednu menší vodní plochu s rybami pro násadu.

Osazenstvo vodních nádrží v péči velkostatku ale netvoří zdaleka jen kapři, jak ostatně ukázal i výlov Závistského rybníka. „Při prvním zátahu šli nejprve na řadu dravci. Měli jsme tady nějaké zhruba dvouleté, menší sumce, dále tržní candáty, tedy od jednoho do dvou kil, a vylovili jsme také pár tržních štik o váze asi mezi jedním a dvěma kilogramy,“ vyjmenoval Báňa.

Po vytažení dravých ryb se pak již rybáři věnovali hlavním obyvatelům rybníka, tedy převážně vánočním kaprům - lyscům. Ti jsou u Závisti doplněni rovněž amury a líny.

„Není nad čerstvou rybu“

Čerstvé exempláře si lidé, kteří se přišli na tradiční výlov po ránu podívat, mohli rovnou koupit. „Není nad čerstvou rybu. Proč ji kupovat někde v supermarketu, když vám plavou kousek od domova? “ řekl se smíchem jeden ze zákazníků žijící v nedaleké vesnici.

Další možnost mají milovníci rybího masa například v sádkách v Mostištích u Meziříčí, kde Velkostatek Podstatzky-Lichtenstein nabízí teď, i v hlavní sezoně, hned několik druhů ryb. Vedle nejčastějších kaprů tam zájemci pořídí třeba uvedené amury, líny, štiky nebo candáty.

Rybáři lákají na čerstvé maso z výlovů. Letos je potrápilo sucho i kormoráni

Na sádkách plánují i tradiční předvánoční prodej, jenž bude opět doplněn nabídkou ve stánku u meziříčského Kauflandu. „Tam bychom měli být od 21. do 23. prosince,“ dodal Báňa. Některé kousky ale poputují i na další místa v regionu, a některé třeba až k zákazníkům do Brna.

Ceny kaprů pro nadcházející svátky by se oproti minulé sezoně nijak výrazně měnit neměly. Rybáři, a to nejen ti meziříčští, se přitom musejí často potýkat s řadou komplikací. V posledních letech to bývá hlavně sucho a nenasytní kormoráni.

Jak se ubránit kormoránům

„Zrovna Závistský rybník je na tom relativně dobře. S kormorány tady zásadní problémy nemáme, mimo jiné proto, že tu nasazujeme větší ryby. Ale na jiných – například právě na Rudském, se s nimi také potýkáme,“ konstatoval Báňa.

Rybáři musejí s tímto faktem dopředu počítat a zařídit se dle zvyklostí těchto velkých, tažných ptáků. Do nádrží, kde jejich hejna často působí škody, se například příliš nenasazují líni. Patří totiž mezi menší druhy, jež mají kormoráni v oblibě.

Atakům snáze odolají větší kusy, například dravé ryby. „Snažíme se je také nasazovat až v době, kdy už kormoráni odtahují pryč,“ zmínil zkušený rybář. V opačném případě podle něj totiž tito opeřenci klidně sežerou téměř všechno rybí osazenstvo ještě dřív, než jej rybáři vůbec stihnou vylovit.

Vstoupit do diskuse

Závistský rybník vydal kapry pro vánoční stoly, cena se oproti loňsku nemění

Kolem dvou set metráků ryb opustilo vody Závistského rybníka na Žďársku. Zhruba patnáctihektarová vodní plocha v Závisti, místní části Laviček u Velkého Meziříčí, vydala především kapry určené pro letošní vánoční trh. Milovníci rybích pokrmů se mohou těšit na solidní, více než tříkilové exempláře.

10. listopadu 2025  15:27

