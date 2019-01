Pelhřimov představí lidem studii, jak oživit okolí rybníka Stráž

Okolí vodní plochy v posledních letech chátralo a také kvalita vody od koupání spíše odrazovala. Město teď vkládá naděje do studie, kterou chce v pondělí lidem představit na městském úřadě.

„Jedná se o revitalizaci celého toho území. Její hlavní součástí je stezka pro cyklisty a inline bruslaře. Ta povede kolem celého rybníka jako okruh,“ popisuje hlavní myšlenku studie její autor, pražský architekt Vojtěch Kratochvíl.

Součástí celé práce však není pouze cyklostezka. Kromě ní architekt pro lokalitu navrhl například workoutové hřiště, zázemí pro lodičky, dětské hřiště nebo například dřevěné molo, jež vybíhá do plochy samotného rybníka. „Je to taková vize, jak by to tam mohlo vypadat za deset let,“ říká Kratochvíl.

S čím naopak při zpracování studie architekt příliš neoperoval, je objekt tamní restaurace. „Tu necháváme tak, jak je. Jde o soukromý majetek a necháváme na městu, jak se dohodne s majitelem,“ dodal Kratochvíl.

Své myšlenky přijede občanům Pelhřimova v pondělí představit. Lidé mohli připomínky a podněty k tomu, co by si v lokalitě přáli, nebo co se jim tam naopak nelíbí, posílat do poloviny ledna místostarostovi města Zdeňku Jarošovi. „Nějaké připomínky přišly. Někomu se například nelíbilo to molo. I proto, že by mohlo v zimě překážet při bruslení,“ poznamenal Jaroš.

Významná oblast i pro rybáře

On sám pak označil rybník Stráž a jeho okolí za poetickou část města, která si zaslouží péči. Podle jeho názoru Pelhřimovu právě chybí místo, kam by si mohli lidé vyjet na kole nebo na inline bruslích.

Mezi ty, kteří mají k budoucí podobě Stráže hodně co říct, patří tamní rybáři. Místní organizace rybářského svazu má totiž vodní plochu od města pronajatou a považuje ji za významnou lokalitu na okraji města.

„Rybářům jde v první řadě o to, aby tam nadále mohli provozovat sportovní rybolov. A pokud stezka bude součástí hráze a nepůjde přímo při vodě nebo nad vodou, nemáme s tím problém,“ říká Zdeněk Poul, předseda pelhřimovských rybářů. Zároveň by přivítal, aby se rybník nedělil na koupací část a část, kde by se lovily ryby. „Ale je to rybník pro všechny, tak musíme nějakým rozumným způsobem vyjít,“ uvědomuje si Paul.