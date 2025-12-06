Nejvýše položený rybník na Vysočině si rekreanti neužijí, kvůli opravám bude bez vody

Autor:
  9:27
Jednu z nejoblíbenějších koupacích ploch na Žďársku, rybník Sykovec u Tří Studní, si příští rok rekreanti neužijí. Nádrž čeká odbahnění, opravy hráze a další úpravy. Ty začaly již nyní, před nadcházející zimní sezonou. Vypuštěný Sykovec obsadila těžká technika, která jej zbavuje bahna a dalších nečistot.
Začala obnova nejvýše položeného rybníka na Vysočině – Sykovce u Tří Studní. Z...

Začala obnova nejvýše položeného rybníka na Vysočině – Sykovce u Tří Studní. Z oblíbené rekreační plochy zmizí 53 tisíc kubíků bahna, opravy se dočká hráz a vznikne na ní i nová stezka pro pěší. Revitalizace má trvat rok a vyjde na 43 milionů. | foto: Jana Nedělková, MF DNES

Začala obnova nejvýše položeného rybníka na Vysočině – Sykovce u Tří Studní. Z...
Začala obnova nejvýše položeného rybníka na Vysočině – Sykovce u Tří Studní. Z...
Začala obnova nejvýše položeného rybníka na Vysočině – Sykovce u Tří Studní. Z...
Začala obnova nejvýše položeného rybníka na Vysočině – Sykovce u Tří Studní. Z...
7 fotografií

„Začít se muselo obnovou a vyčištěním tůní v okolí rybníka. Ty byly už úplně zanesené bahnem a zarostlé rákosím, spousta lidí ani nevěděla, že tady nějaké jsou. Do těchto tůní musí být totiž přeneseni vodní živočichové, aby tam období revitalizace, kdy bude rybník bez vody, přečkali,“ vysvětlil Miloš Brabec, starosta Tří Studní.

Obnova Sykovce, která vyjde na více než 43 milionů korun, se řeší už několik let. Obec nacházející se nedaleko Nového Města na Moravě začala na projektu pracovat v roce 2020. Teď se jí však povedlo na náročný záměr získat dotaci. Ta činí přibližně 37 milionů korun, pokryje tedy většinu nákladů.

Začala obnova nejvýše položeného rybníka na Vysočině – Sykovce u Tří Studní. Z oblíbené rekreační plochy zmizí 53 tisíc kubíků bahna, opravy se dočká hráz a vznikne na ní i nová stezka pro pěší. Revitalizace má trvat rok a vyjde na 43 milionů.
Začala obnova nejvýše položeného rybníka na Vysočině – Sykovce u Tří Studní. Z oblíbené rekreační plochy zmizí 53 tisíc kubíků bahna, opravy se dočká hráz a vznikne na ní i nová stezka pro pěší. Revitalizace má trvat rok a vyjde na 43 milionů.
Začala obnova nejvýše položeného rybníka na Vysočině – Sykovce u Tří Studní. Z oblíbené rekreační plochy zmizí 53 tisíc kubíků bahna, opravy se dočká hráz a vznikne na ní i nová stezka pro pěší. Revitalizace má trvat rok a vyjde na 43 milionů.
Začala obnova nejvýše položeného rybníka na Vysočině – Sykovce u Tří Studní. Z oblíbené rekreační plochy zmizí 53 tisíc kubíků bahna, opravy se dočká hráz a vznikne na ní i nová stezka pro pěší. Revitalizace má trvat rok a vyjde na 43 milionů.
7 fotografií

Při samotném odbahnění by mělo z nádrže podle předběžných odhadů postupně zmizet kolem 53 tisíc kubíků sedimentů. Dojde rovněž ke kácení některých, převážně náletových dřevin v okolí vodní plochy, a to s cílem opravit a obnovit její břehy.

Také hráz, včetně výpustního zařízení a stavidla, čekají opravy. A po rozšíření na ní nově vznikne rovněž stezka pro chodce. V současné době totiž většina pěších chodí přímo po úzké komunikaci. Ta je navíc z obou stran lemována svodidly, takže lidé nemají autům kam ustoupit.

Na úzké cestě se motá vše, co má nohy a kola

Silnice je přitom poměrně frekventovaná, a to hlavně v letní sezoně, kdy do oblíbené rekreační oblasti kolem Tří Studní míří velké množství lidí.

„Jezdím tady celkem pravidelně na kole a třeba v létě a o víkendu je tu hodně rušno – auta, chodci, děti, běžci, cyklisté, motorkáři... Pokud tedy není moc mokro, raději se tomuhle úseku silnice vyhnu a jedu náročnějším terénem pod hrází. Vede tam úzká pěšina a moc lidí tam nechodí,“ popsal muž, který má nedaleko Tří Studní chatu.

Turisté jásají, rybník Sykovec získala obec, nádrž bude dva roky bez ryb

„Místy je to opravdu dost nebezpečné,“ potvrdil starosta Miloš Brabec s tím, že nová stezka pro pěší vznikne podél silnice, ve směru k rybníku. Lidé tak budou moci při překonávání hráze sledovat hladinu Sykovce.

Práce na revitalizaci vodní nádrže, která se nachází v nitru chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, by měly trvat bezmála rok – do října 2026. Na průběh obnovy bude dohlížet mimo jiné i Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, jež také zastupuje poskytovatele dotace.

Základem je funkční rybník s čistou vodou

Nějaké další úpravy, které by se týkaly například pláže nebo zlepšení komfortu pro rekreanty, obec v tuto chvíli neplánuje. Nynější revitalizace je i tak nejvýznamnějším projektem obce za poslední desetiletí.

„Základem je funkční rybník, čistá voda. Potom je případně možné zvažovat ještě něco dalšího. Zatím na sezonu vždy objednáváme mobilní toalety, řeší se úklid,“ zmínil starosta.

Nadcházející léto však příliv koupání chtivých návštěvníků vesnici se zhruba stovkou stálých obyvatel nečeká. Návštěvníci tak budou muset zamířit k nějakému jinému rybníku – v těsném sousedství Tří Studní se nachází například Medlov.

Rybník Sykovec je po jarním výlovu jako brouzdaliště, lidé ale oceňují pláž

Ten se však nemůže pyšnit zdaleka tak čistou vodou. Zatímco Sykovec málokdy dostane od krajských hygieniků při hodnocení kvality horší známku než „jedničku“, Medlov má nezřídka i vodu nevhodnou ke koupání.

Mezi další oblíbené rekreační plochy ve Žďárských vrších patří například Milovský nebo Zuberský rybník, dále Velké Dářko nebo třeba Pilská nádrž u Žďáru nad Sázavou.

Sykovec s nadmořskou výškou 724 metrů platí za nejvýše položený rybník na celé Vysočině. Vodní plocha rozkládající se jihovýchodně od obce zaujímá kolem patnácti hektarů. Třem Studním patří hráz rybníka, zátopu má pak v dlouhodobém pachtu od žďárské společnosti Kinský Žďár.

Sykovec, pocházející z poloviny 17. století, je napájený vodou z drobných přítoků převážně z okolních lesů.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Chceš obědvat? Přispěj kuchaři na mzdu. Škola chce po rodičích pět tisíc, ti se zlobí

Premium
Kuchařské a cukrářské učiliště v Lázních Bělohradě má nejmodernější vybavení.

Škola ekonomiky a cestovního ruchu (ŠECR) v Jihlavě nedávno na svých stránkách zveřejnila oznámení, které rodiče žáků pořádně nadzvedlo. Týkalo se totiž chystané změny financování nepedagogických...

Visuté zahrady Bernardovy. Neobvyklý záměr pivovaru vedení Humpolce odmítá

Premium
Jak záměr pivovaru vypadá, se mohou osobně lidé podívat v návštěvnickém centru...

Visuté zahrady Semiramidiny byly jedním ze starověkých divů světa. Podobný div by mohl vzniknout i v dnešní době. Uvažuje o něm vedení Rodinného pivovaru Bernard v Humpolci. Nechalo si vypracovat...

Hasičům dal zabrat. Zdrogovaný muž visel ve spodním prádle na stromě, nechtěl dolů

Na jehličnatém stromu byl ve výšce několika metrů muž, který se křečovitě držel...

Velmi neobvyklou akci za sebou mají záchranné složky z Jihlavy. V sobotu ráno zavolal na operační středisko policie muž s tím, že na ulici Jiráskova se na vysokém jehličnatém stromě nachází téměř...

Sedm dní v týdnu, 24 hodin denně. Floristka spustila první květinomat

Automat na květiny je v provozu 24 hodin denně, den co den. Vhodnou květinu lze...

V automatech lze koupit už prakticky cokoliv. Od pití a sladkostí přes plyšáky až třeba po čerstvé květiny. Ano, čtete správně, květiny. Automat na čerstvé květiny nově slouží v Havlíčkově Brodě. S...

V jihlavské zoo se objevila ptačí chřipka, chovatelé musí utratit labutě a husy

Láska až za hrob? Kdepak, v přírodě platí zákon silnějšího a perspektivnějšího...

Zoologická zahrada v Jihlavě řeší velký problém. V chovu labutí se objevila ptačí chřipka. V pátek je z toho důvodu zahrada pro veřejnost uzavřena. Vedení zoo přijímá opatření, aby se další šíření...

Nejvýše položený rybník na Vysočině si rekreanti neužijí, kvůli opravám bude bez vody

Začala obnova nejvýše položeného rybníka na Vysočině – Sykovce u Tří Studní. Z...

Jednu z nejoblíbenějších koupacích ploch na Žďársku, rybník Sykovec u Tří Studní, si příští rok rekreanti neužijí. Nádrž čeká odbahnění, opravy hráze a další úpravy. Ty začaly již nyní, před...

6. prosince 2025  9:27

Žáci na jarmarku sami vařili, pekli i prodávali. Shání peníze na charitu

Dobročinný adventní jarmark ve Žďáře nad Sázavou se odehrál pod taktovkou...

Hranolky, burgery, kebab, káva, zákusky či palačinky voněly areálem Biskupského gymnázia a Střední školy gastronomické Adolpha Kolpinga ve Žďáře nad Sázavou. Do tradičního Dobročinného adventního...

5. prosince 2025  16:26

Čertovská jízda v Jihlavě. Tradiční Peklo v podzemí letos doplní také krampusové

Do Jihlavského podzemí se o tomto víkendu přestěhovalo peklo. Zájemci tam od...

Aktuální víkend bude v krajském městě Vysočiny patřit čertům. Už v pátek dopoledne se v jihlavském podzemí pro školy a školky otevřely brány do pekla, které do nedělního podvečera mohou navštívit...

5. prosince 2025  14:45

V jihlavské zoo se objevila ptačí chřipka, chovatelé musí utratit labutě a husy

Láska až za hrob? Kdepak, v přírodě platí zákon silnějšího a perspektivnějšího...

Zoologická zahrada v Jihlavě řeší velký problém. V chovu labutí se objevila ptačí chřipka. V pátek je z toho důvodu zahrada pro veřejnost uzavřena. Vedení zoo přijímá opatření, aby se další šíření...

5. prosince 2025  10:32,  aktualizováno  13:44

Nemocnice v Jihlavě využívá roboty. Sami přivolají výtah, rozvezou obědy a uklidí

Nemocnice Jihlava začala jako první zdravotnické zařízení v Česku využívat...

Šest nových pracovníků nasadila v těchto dnech do provozu jihlavská nemocnice. Na tom by nebylo nic až tak zvláštního, pokud by se ovšem nejednalo o roboty... Přesně tak, Nemocnice Jihlava začala...

5. prosince 2025  11:18

Rozšíření obchvatu Jihlavy se zřejmě urychlí, i kvůli zájmu armády

Jihlavský tunel a opravovaná část jihlavského obchvatu silnice I/38 zůstanou...

Druhý tubus Jihlavského tunelu stejně jako další dva pruhy obchvatu Jihlavy by mohly být vybudovány dřív než za deset let. Jejich stavbu může urychlit i aktuální zájem armády na vybudování nového...

5. prosince 2025  7:08

Okříšky řeší stav bydlení, rada městyse se zřejmě zaměří i na výši nájmů

ilustrační snímek

Obyvatelé Okříšek na Třebíčsku se před dvěma měsíci vyjádřili v anketě ke stavu bydlení i k celkovému směřování městyse. Zhruba polovina občanů si myslí, že by se zde měly stavět nové byty pro mladé...

4. prosince 2025  15:23

V husté mlze na D1 ráno bouralo pět aut, kolona měla až dvacet kilometrů

Na dálnici D1 u Velkého Meziříčí bouralo hned pět aut najednou. (4. prosince...

Hustá mlha ve čtvrtek ráno komplikovala provoz na dálnici D1 na Vysočině. V jednom úseku tam bouralo hned pět aut. Za nehodou se tvořila dlouhá kolona, která se krátce před devátou hodinou začala jen...

4. prosince 2025  9:11

Nový domov seniorů ve Velké Bíteši má i robota, stavba trvala přes rok

Výstavba domova trvala přibližně jen čtrnáct měsíců. Budova byla navržena s...

Od loňského září trvala stavba nově otevřeného domova seniorů pro 128 obyvatel ve Velké Bíteši v okrese Žďár nad Sázavou. Už před jeho zprovozněním poptávka po volných místech výrazně převyšovala...

4. prosince 2025  8:24

Stop baráži už příští rok? Majitel Dukly je realista, extraligu si chce vybojovat

Gólman Jihlavy Adam Beran a obránce Filip Dundáček zasahují během baráže o...

Většina prvoligových hokejových týmů podporuje iniciativu s názvem Stop baráži, která bojuje za sportovní spravedlnost v českém hokeji. Dostat se do extraligy je totiž za současných podmínek téměř...

3. prosince 2025  15:29

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Kněžím už opravený domov v Moravci neslouží, od ledna ho přebere Charita

Charitní domov Moravec sloužil až do revoluce hlavně kněžím a řeholníkům. Nyní...

Do 50. let minulého století sahají počátky fungování Charitního domova Moravec na Žďársku. Zařízení do roku 1989 sloužilo jako místo, kam byli internováni kněží a řeholníci vyššího věku. Ti v areálu...

3. prosince 2025  13:32

Hledaný muž napadl bývalou partnerku a ujížděl policii. Zastavil ho až strom

Nebezpečnou jízdu celostátně hledaného muže pod vlivem alkoholu, který měl...

Až náraz do stromu definitivně zastavil úprk celostátně hledaného muže, který v sobotu po 22. hodině na Jihlavsku a Třebíčsku během necelé hodiny stačil porušit, co mohl. Nejprve napadl svou bývalou...

3. prosince 2025  10:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.