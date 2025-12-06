„Začít se muselo obnovou a vyčištěním tůní v okolí rybníka. Ty byly už úplně zanesené bahnem a zarostlé rákosím, spousta lidí ani nevěděla, že tady nějaké jsou. Do těchto tůní musí být totiž přeneseni vodní živočichové, aby tam období revitalizace, kdy bude rybník bez vody, přečkali,“ vysvětlil Miloš Brabec, starosta Tří Studní.
Obnova Sykovce, která vyjde na více než 43 milionů korun, se řeší už několik let. Obec nacházející se nedaleko Nového Města na Moravě začala na projektu pracovat v roce 2020. Teď se jí však povedlo na náročný záměr získat dotaci. Ta činí přibližně 37 milionů korun, pokryje tedy většinu nákladů.
Při samotném odbahnění by mělo z nádrže podle předběžných odhadů postupně zmizet kolem 53 tisíc kubíků sedimentů. Dojde rovněž ke kácení některých, převážně náletových dřevin v okolí vodní plochy, a to s cílem opravit a obnovit její břehy.
Také hráz, včetně výpustního zařízení a stavidla, čekají opravy. A po rozšíření na ní nově vznikne rovněž stezka pro chodce. V současné době totiž většina pěších chodí přímo po úzké komunikaci. Ta je navíc z obou stran lemována svodidly, takže lidé nemají autům kam ustoupit.
Na úzké cestě se motá vše, co má nohy a kola
Silnice je přitom poměrně frekventovaná, a to hlavně v letní sezoně, kdy do oblíbené rekreační oblasti kolem Tří Studní míří velké množství lidí.
„Jezdím tady celkem pravidelně na kole a třeba v létě a o víkendu je tu hodně rušno – auta, chodci, děti, běžci, cyklisté, motorkáři... Pokud tedy není moc mokro, raději se tomuhle úseku silnice vyhnu a jedu náročnějším terénem pod hrází. Vede tam úzká pěšina a moc lidí tam nechodí,“ popsal muž, který má nedaleko Tří Studní chatu.
|
Turisté jásají, rybník Sykovec získala obec, nádrž bude dva roky bez ryb
„Místy je to opravdu dost nebezpečné,“ potvrdil starosta Miloš Brabec s tím, že nová stezka pro pěší vznikne podél silnice, ve směru k rybníku. Lidé tak budou moci při překonávání hráze sledovat hladinu Sykovce.
Práce na revitalizaci vodní nádrže, která se nachází v nitru chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, by měly trvat bezmála rok – do října 2026. Na průběh obnovy bude dohlížet mimo jiné i Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, jež také zastupuje poskytovatele dotace.
Základem je funkční rybník s čistou vodou
Nějaké další úpravy, které by se týkaly například pláže nebo zlepšení komfortu pro rekreanty, obec v tuto chvíli neplánuje. Nynější revitalizace je i tak nejvýznamnějším projektem obce za poslední desetiletí.
„Základem je funkční rybník, čistá voda. Potom je případně možné zvažovat ještě něco dalšího. Zatím na sezonu vždy objednáváme mobilní toalety, řeší se úklid,“ zmínil starosta.
Nadcházející léto však příliv koupání chtivých návštěvníků vesnici se zhruba stovkou stálých obyvatel nečeká. Návštěvníci tak budou muset zamířit k nějakému jinému rybníku – v těsném sousedství Tří Studní se nachází například Medlov.
|
Rybník Sykovec je po jarním výlovu jako brouzdaliště, lidé ale oceňují pláž
Ten se však nemůže pyšnit zdaleka tak čistou vodou. Zatímco Sykovec málokdy dostane od krajských hygieniků při hodnocení kvality horší známku než „jedničku“, Medlov má nezřídka i vodu nevhodnou ke koupání.
Mezi další oblíbené rekreační plochy ve Žďárských vrších patří například Milovský nebo Zuberský rybník, dále Velké Dářko nebo třeba Pilská nádrž u Žďáru nad Sázavou.
Sykovec s nadmořskou výškou 724 metrů platí za nejvýše položený rybník na celé Vysočině. Vodní plocha rozkládající se jihovýchodně od obce zaujímá kolem patnácti hektarů. Třem Studním patří hráz rybníka, zátopu má pak v dlouhodobém pachtu od žďárské společnosti Kinský Žďár.
Sykovec, pocházející z poloviny 17. století, je napájený vodou z drobných přítoků převážně z okolních lesů.