„Voda nám letos chyběla více méně všude. Někde scházelo dvacet centimetrů, jinde klidně metr. Ale my ty ryby stejně vylovit musíme, ať je situace jaká je. A pak nezbývá, než se modlit, aby začalo pršet a v zimě byl dostatek sněhu,“ prohlásil Pavel Nechvátal z rodinného Rybářství Nechvátal z Horní Cerekve na Pelhřimovsku. Doplnil, že termíny výlovů pro veřejnost zatím jeho firma neposouvala.
Na tradiční slavnostní akci u Štěpnického rybníka v Telči se tak mohou lidé opět těšit již příští víkend – v sobotu 24. října.
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Obecně však snahou rybářů po tuto sezonu bude, aby vylovení šupináči putovali co nejdříve k zákazníkům. Ať již z řad veřejnosti, nebo k obchodníkům. Hlavně v případě ryb pro vánoční trh se tak odsunou výlovy až do listopadových dní. Důvodem je hlavně nedostatek vody na sádkách.
„To jsou v podstatě celorepublikové až celoevropské potíže. Že chybí voda na rybnících, to je fakt, s nímž teď už nikdo nic nenadělá. Pro nás je ale aktuální problém právě sádkování,“ konstatoval Nechvátal s tím, že co půjde, vyloví tedy rybáři až kolem půlky listopadu. „Pokud nám ovšem rybníky do té doby nezamrznou,“ obává se Nechvátal.
Podobný scénář uplatní také rybářství společnosti Kinský Žďár, která hospodaří na téměř 590 hektarech rybníků hlavně na Žďársku a v okolí Herálce u Humpolce.
„Vodou na žďárských sádkách jsme letos hodně limitovaní. Na Velkém Dářku, které je běžně zásobuje, nám chybí zhruba polovina kapacity vody, takže na sádkování máme k dispozici úplné minimum,“ popsal vedoucí Kinského rybářství Petr Kulhánek.
Zásob mohlo být víc
Velké Dářko, největší rybník v kraji, se lovil loni na podzim. Od té doby však do vyprázdněné nádrže dostatek vody ani zdaleka nedotekl.
„Chyběly srážky, v zimě zase sníh. A jelikož jsme museli přes léto ještě nějaký minimální průtok pouštět ven, voda nám teď hodně schází,“ podotkl rybář a doplnil, že stát by měl s ohledem na současný vývoj klimatu minimální průtoky přehodnotit.
Vybrané výlovy v kraji
17. října
17. října
24.–25. října
24. října
24. října
31. října
7. listopadu
7. listopadu
14. listopadu
Kdyby podle něj nemuseli rybáři hned od počátku upouštět vody tolik, mohlo být teď jejích zásob více. Takové dopady sucha, jako jsou letos, Kulhánek za pětačtyřicet let své praxe nepamatuje.
„Doteď se nám třeba nikdy nestalo, že bychom přišli o násadu síhů, jako letos na Maršovském rybníce,“ zmínil rybář s tím, že síhové nezvládli teplou vodu s nedostatkem kyslíku.
Na kvalitě šupináčů se však podle rybářů suché léto příliš neprojeví; vyhlíží průměrnou sezonu. Pouze osazenstvo rybníků, kde bylo výrazně méně vody, může mít kvůli omezenému prostoru o něco menší velikost. To se týká spíše ryb pro násadu než tržních.
„Na Veselském rybníku, který budeme lovit 24. a 25. října, očekáváme opět kapry o váze od zhruba dvou a půl do čtyř kil. V nabídce ale samozřejmě budou i další druhy, jako je třeba amur, štika, candát či sumec,“ vyjmenoval Kulhánek s tím, že čerstvé ryby bude možné pořídit přímo na místě, stejně jako okusit rybí speciality a užít si doprovodný program, včetně ukázky vylovených exemplářů v kádích.
Cena? Okolo stovky za kilo
Cena vánočních kaprů se letos výrazně měnit nemá. „Kdybychom podražili, obávám se, že dost lidí si pak tu rybu už prostě nekoupí,“ míní šéf Kinského rybářství.
Za kilogram kapřího masa tak zákazníci zase zaplatí okolo stokoruny. V podobných relacích plánuje ceny i rybářství Lesního družstva obcí Přibyslav, jež hospodaří hlavně na Havlíčkobrodsku.
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Pro veřejnost tam plánují výlov rybníka Řeka poblíž Krucemburku, a to 7. listopadu. Kapři z této nádrže, včetně těch pro vánoční stoly, by měli mít mezi třemi a pěti kily. K dostání však budou i dravci a další ryby.
„Budeme samozřejmě lovit více našich rybníků, ale v nich máme spíš ryby na export a menší kusy do dvou kil jako násadu na další rok,“ přiblížil za rybářství Libor Klabeneš.
Stejně jako jeho kolegové z jiných podniků se obává situace, která nastane po výlovech. „Většinu rybníků teď prostě vylovit musíme, pak už by byly ryby přerostlé, neprodejné,“ vysvětlil Klabeneš.
A ani šupináči, sloužící jako násada, nemohou zůstat ve stísněném prostoru, a musejí putovat do větších nádrží.
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„Snad se přes zimu dostane do vyprázdněných rybníků nějaká voda. Jinak bude jaro opravdu kritické,“ obává se rybář.
Náročné bude podle něj pro ryby i přezimování. „Dotkne se to hlavně lidí, co mají jen nějaký rybníček někde na drenážích z luk a polí, kde neteče voda de facto žádná. Tam to bude velmi špatné,“ míní Klabeneš.
Do takových ploch padá nyní listí, jež přes zimu začne hnít, což odebírá z vody kyslík. A když je vody hodně málo, ryby poté na nedostatek kyslíku hynou.