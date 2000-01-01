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Zatímco v létě brázdí hladinu Veselského rybníka v Novém Veselí na Žďársku exprezident Miloš Zeman na svém legendárním žlutém člunu, o víkendu patřila nádrž rybářům. Ti z ní vylovili přes 50 tun ryb. Většinu tvoří kapři pro vánoční trh, v sítích ale končili i amuři, štiky, líni, candáti či sumci.
Autor: Jana Nedělková, MF DNES
Možnost pořídit si na oběd čerstvého šupináče nebo si pochutnat na již hotových rybích specialitách přímo pod širým nebem využily o víkendu stovky lidí.
Autor: Jana Nedělková, MF DNES
Zákazníci ale volili převážně kapry, kteří jsou mezi tuzemskými rybami pořád oblíbenou stálicí, stejně jako řízky z něj připravené. „Dost se prodává i štika, candát nebo lín, a roste také právě obliba amurů,“ uvedl Petr Kulhánek, vedoucí rybářství společnosti Kinský Žďár.
Autor: Jana Nedělková, MF DNES
Malí sumci se po výlovu vracejí zpět do vody, aby dorostli do tržní velikosti.
Autor: Jana Nedělková, MF DNES
Kilo kapra vyšlo na hrázi Veselského rybníka na 80 korun, před vánočními svátky má stát zákazníky kolem stovky.
Autor: Jana Nedělková, MF DNES
Nasadit vyšší cenu si podle Kulhánka nemohou rybáři dovolit. „Projevilo by se to pak na nižších prodejích a v ničem by nám to nepomohlo,“ míní rybář.
Autor: Jana Nedělková, MF DNES
Ten také doporučil pořídit si před Vánoci maso čerstvé. Nákupem s předstihem a uskladněním v mrazáku ztrácí totiž ryba na kvalitě.
Autor: Jana Nedělková, MF DNES
V letošním roce dopřáli hospodářům solidní úlovek i jindy velmi obávaní kormoráni. Ti totiž umí s výsledným skóre hodně zahýbat.
Autor: Jana Nedělková, MF DNES
„Letos nás naštěstí z nějakého neznámého důvodu dost šetřili. Máme tu asi čtyřicet kusů, které jsme schopni nějakým způsobem ‚uživit‘. Loni tady však byla i dvousethlavá hejna,“ vzpomněl Kulhánek s tím, že nenasytní ptáci decimovali hlavně líny, násadové štiky a candáty.
Autor: Jana Nedělková, MF DNES
Pro děti je při výlovu oblíbenou zábavou lovení malých rybek pod hrází Veselského rybníka.
Autor: Jana Nedělková, MF DNES
Veselský rybník patří se svými 80 hektary mezi největší vodní plochy v regionu, z Kinského rybníků je co do rozlohy druhý, hned za Velkým Dářkem. Rybáři jej tak lovili v sobotu i neděli.
Autor: Jana Nedělková, MF DNES
Na rozdíl od řady dalších nádrží na Vysočině si ale „Veselák“ udržel i v letošním velmi suchém létě takřka plný stav vody.
Autor: Jana Nedělková, MF DNES
Šupináči, určení na vánoční tabule, putují z Nového Veselí do sádek ve Žďáře nad Sázavou. Tam ale letos míří skutečně jen nejnutnější množství ryb a na co nejkratší dobu.
Autor: Jana Nedělková, MF DNES
Velké Dářko, jež sádky zásobuje, má totiž velký podstav. Chybí v něm 80 centimetrů sloupce vody, tedy kolem 1,6 milionu kubíků. Od loňského výlovu nezvládlo takzvané Moře Vysočiny ani dotéct, a další voda ubyla odpařováním při letních vedrech.
Autor: Jana Nedělková, MF DNES
„Na sádkách musíme s vodou maximálně šetřit, budeme muset používat i aerační techniku, aby měly ryby dost vzduchu,“ shrnul Kulhánek. Pokud mají totiž šupináči málo vody, hrozí jim například žaberní onemocnění a další choroby.
Autor: Jana Nedělková, MF DNES
Nedávno se lovil například i rybník Rendlíček u Březí nad Oslavou, jenž vydal kolem 20 tun kaprů. Ti ale obratem zamířili kamionem do Polska, aby se v sádkách zdrželi co nejméně.
Autor: Jana Nedělková, MF DNES