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OBRAZEM: Kormoráni byli letos milosrdní, Veselský rybník vydal desítky tun ryb

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Výlov Veselského rybníka na Žďársku. (24. října 2026) Výlov Veselského rybníka na Žďársku. (24. října 2026) Výlov Veselského rybníka na Žďársku. (24. října 2026) Výlov Veselského rybníka na Žďársku. (24. října 2026) Výlov Veselského rybníka na Žďársku. (24. října 2026) Výlov Veselského rybníka na Žďársku. (24. října 2026) Výlov Veselského rybníka na Žďársku. (24. října 2026) Výlov Veselského rybníka na Žďársku. (24. října 2026) Výlov Veselského rybníka na Žďársku. (24. října 2026) Výlov Veselského rybníka na Žďársku. (24. října 2026) Výlov Veselského rybníka na Žďársku. (24. října 2026) Výlov Veselského rybníka na Žďársku. (24. října 2026)
Zatímco v létě brázdí hladinu Veselského rybníka v Novém Veselí na Žďársku exprezident Miloš Zeman na svém legendárním žlutém člunu, o víkendu patřila nádrž rybářům. Ti z ní vylovili přes 50 tun ryb. Většinu tvoří kapři pro vánoční trh, v sítích ale končili i amuři, štiky, líni, candáti či sumci.

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