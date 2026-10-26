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Kamion vjel v noci do zákazu a zničil nově položenou dlažbu na náměstí
Neuvěřitelné manévry předvedl řidič polského kamionu v noci na úterý v centru Velkého Meziříčí. Projel zákaz vjezdu a uprostřed Náměstí opakovaně couval a otáčel se, přičemž poškodil čerstvě...
Černý napadne výsledky senátních voleb. Postup do druhého kola mu unikl o jediný hlas
Verdikt, na nějž netrpělivě čekají voliči i kandidáti na post senátora na Žďársku, je venku. Ortoped Radek Černý (ODS), jemuž boj o senátorské křeslo utekl o jediný hlas, oznámil, že podá návrh na...
Byl to obchod více než riskantní. Bernard si k výročí připíjí svou whisky
Dnes je tomu přesně 35 let, kdy Stanislav Bernard, Josef Vávra a Rudolf Šmejkal stvrdili nejriskantnější rozhodnutí svého života. Zároveň tím ale dali základ firmě, kterou brzy poznala celá...
Jako torzo chrámu zarůstajícího křovím. Stavba obávané stáčírny už roky stojí
Stojí tam jako torzo antického chrámu. Betonový skelet na vrchu Špilberk u Opatova při silnici z Jihlavy do Pelhřimova je viditelný již zdaleka. Už před lety v něm měla vzniknout komerční stáčírna...
Blbě to dopadne. Kniha badatele ze Žďáru vyvrací mýty o partyzánském oddílu
Podrobný exkurz do závěrečných let druhé světové války nabízí nová kniha žďárského publicisty a badatele Ondřeje Červeného. Obsáhlá tříkilogramová publikace s názvem Blbě to dopadne… je nabitá nejen...
Vlakem z Kostelce do Slavonic rychleji, v roce 2028 začne oprava trati
Správa železnic pokročila v přípravě rekonstrukce trati z Kostelce u Jihlavy do Slavonic. Nyní hledá firmu pro první části stavby, která zahrnuje dokončení projekční přípravy spolu s rekonstrukcí...
Srážka auta s autobusem ve Žďáru. Zraněný řidič nadýchal skoro dvě promile
Na náměstí Republiky ve Žďáru nad Sázavou se v úterý ráno srazilo osobní auto s autobusem. Při střetu utrpěl zranění řidič osobního vozu, u kterého policisté následně naměřili téměř dvě promile...
Je inspirací pro celou Evropu. Žďárská knihovna má ocenění za přístup k občanům
Že Knihovna Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou září po nedávné rekonstrukci novotou, nelze přehlédnout. Ale „jen“ opravený interiér a moderní vybavení nestačí. Jak důležitý je program, akce i...
Byl to obchod více než riskantní. Bernard si k výročí připíjí svou whisky
Dnes je tomu přesně 35 let, kdy Stanislav Bernard, Josef Vávra a Rudolf Šmejkal stvrdili nejriskantnější rozhodnutí svého života. Zároveň tím ale dali základ firmě, kterou brzy poznala celá...
Konec jedné éry, ale i velká výzva. Svatý Martin vymění ohňostroj za ohnivou show
Tradiční svatomartinské oslavy v Jihlavě letos přinesou zásadní zlom. Kvůli legislativním a prostorovým omezením v centru města diváci přijdou o klasický ohňostroj. Pořadatelé jej však nahradí...
OBRAZEM: Kormoráni byli letos milosrdní, Veselský rybník vydal desítky tun ryb
Zatímco v létě brázdí hladinu Veselského rybníka v Novém Veselí na Žďársku exprezident Miloš Zeman na svém legendárním žlutém člunu, o víkendu patřila nádrž rybářům. Ti z ní vylovili přes 50 tun ryb....
Blbě to dopadne. Kniha badatele ze Žďáru vyvrací mýty o partyzánském oddílu
Podrobný exkurz do závěrečných let druhé světové války nabízí nová kniha žďárského publicisty a badatele Ondřeje Červeného. Obsáhlá tříkilogramová publikace s názvem Blbě to dopadne… je nabitá nejen...
Jako torzo chrámu zarůstajícího křovím. Stavba obávané stáčírny už roky stojí
Stojí tam jako torzo antického chrámu. Betonový skelet na vrchu Špilberk u Opatova při silnici z Jihlavy do Pelhřimova je viditelný již zdaleka. Už před lety v něm měla vzniknout komerční stáčírna...
Menší města na Vysočině znají koalice, nové vedení bude v Humpolci i Ledči
V mnohých městech Vysočiny už je jasno, která sdružení či koalice je povedou v příštích letech. Známá už jsou i jména lidí, kteří budou navrženi na starosty. Volba se odehraje v první polovině...
Cvrčci se prokousali ze zásilky s krmením a zamořili poštu. Pobočka musela zavřít
Na první pohled křehký brouček, ve skutečnosti je to nesmírně odolný a silný hmyz, který dokáže neuvěřitelné věci. Třeba na celý týden vyřadit z provozu pobočku pošty. Stalo se tak v Dobroníně na...
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
Co to je za betonovou homoli? Překvapení lidé zírají v Jihlavě na psí pisoár
Může to znít bizarně, nicméně očekávání jsou optimistická. Jihlava představila nový způsob udržování veřejného prostoru v čistotě - na vybraných místech se objevily psí pisoáry, které mají využít...
Kamion vjel v noci do zákazu a zničil nově položenou dlažbu na náměstí
Neuvěřitelné manévry předvedl řidič polského kamionu v noci na úterý v centru Velkého Meziříčí. Projel zákaz vjezdu a uprostřed Náměstí opakovaně couval a otáčel se, přičemž poškodil čerstvě...