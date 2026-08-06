Oprava bude stát necelých 40 milionů korun bez daně a vyžádá si i uzavření exitu 162 Velká Bíteš na dálnici D1. Práce skončí na konci října tohoto roku.
„Vozovka je v úseku Osová Bítýška – dálnice D1 ve špatném stavu, který způsobila hlavně těžká nákladní doprava. Na silnici jsou místy vyjeté koleje, hrboly a také velké množství vysprávek. Proto je potřeba starý asfalt vyfrézovat a nahradit ho kvalitním povrchem,“ uvedl Hubáček.
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Opravy budou rozděleny do dvou etap. „Jako první opravíme zhruba 1,5 kilometru dlouhý úsek mezi Velkou Bíteší a Osovou Bítýškou,“ sdělil Hubáček. Tam byly zahájeny práce v pondělí 3. srpna.
První etapa na semafory
Řidiči budou v tomto úseku projíždět jen kyvadlově podle semaforů. „Projede tudy denně přes deset tisíc vozidel, budou se tvořit kolony, proto chceme stihnout kompletně vyměnit povrch do konce srpna,“ řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.
Následovat bude oprava druhého úseku od Velké Bíteše směrem k dálnici D1. „Kvůli pracím silnici dočasně zcela uzavřeme a dopravu svedeme na objízdnou trasu,“ dodal Rýdl.
Rekonstrukce omezí také provoz na dálnici D1 na vlastním exitu Velká Bíteš. Uzavírka bude mít dvě fáze: od 31. srpna do 22. září řidiči nesjedou ani nenajedou na dálnici ve směru na Brno. Od 23. září do 26. října bude pro změnu kompletně uzavřený nájezd i sjezd ve směru na Prahu.
„Naposledy byl úsek I/37 Osová Bítýška až Velká Bíteš a D1 kompletně zavřený, když se dokončoval obchvat Osové Bítýšky a jeho napojení v roce 2021,“ doplnil Hubáček.
Kolony v Moravských Budějovicích i Litohoři
Komplikace působí kromě dalších dopravních staveb nyní také uzavírka části obchvatu Moravských Budějovic, kde začala v pondělí 27. července jeho první velká oprava.
Uzavírka si žádá trpělivost řidičů i chodců nejen v tomto městě, ale také v sousední Litohoři. Až tam totiž zasahovaly kolony, které se tvoří kvůli uzavírce. Opravu budou silničáři dělat po polovinách vždy budou uzavřena jedna polovina obchvatu. Objížďka vede centrem Moravských Budějovic.
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Práce by měly trvat přesně 57 dní, což je lhůta, na kterou se podařilo termín stáhnout investorovi, tedy ŘSD. „Zkrácení termínu je výsledkem organizace práce vítězné zhotovitelské firmy,“ řekl šéf regionální správy ŘSD Aleš Kratina.
Dodal, že se také podařilo snížit původně očekávanou cenu opravy z odhadovaných 140 milionů korun na 80 milionů.
Výměna asfaltu po patnácti letech
Oprava povrchu obchvatu se týká celkem 6,5 kilometru silnice od Litohoře po bývalou obalovnu u Vesce. Denně po obchvatu zhruba projede 5 300 vozidel.
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Ačkoliv při laickém pohledu povrch moravskobudějovického obchvatu nejevil známky opotřebení, podle Kratiny silničáři vycházejí jednak z jeho diagnostiky a jednak ze svých technických předpisů.
Podle těchto pravidel by měla být po 15 letech od zprovoznění vyměněna na vozovce obchvatu vrchní obrusná vrstva. Obchvat Moravských Budějovic se stavěl v letech 2008 až 2010.