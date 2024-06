Změna: ŘSD plánuje během oprav Lidickou ulici uzavřít. Město s tím nesouhlasí

Oprava Lidické ulice v Havlíčkově Brodě je jednou z nejzásadnějších investic Ředitelství silnic a dálnic v letošním roce na Vysočině. Zhruba kilometr dlouhá ulice tvoří čtyř- a tříproudou hlavní výpadovku na Jihlavu, vede po ní silnice první třídy číslo 38.

O její rekonstrukci mluví ŘSD už delší dobu. Původně však počítalo se zahájením prací dříve. A také s tím, že by obnova povrchu i podloží postupovala po polovinách a byl umožněn průjezd vozidel, byť s omezením. Jenže nyní se zdá, že bude vše jinak.

„Bylo nám oznámeno, že dojde k úplné uzavírce v úseku od světelné křižovatky minimálně po křižovatku s ulicemi Sekaninova a U Borové,“ pronesl havlíčkobrodský místostarosta Libor Honzárek.

Město nesouhlasí, rozhodují však jiní

Vedení města proti této změně protestuje. „Nové řešení se nám nelíbí, nesouhlasíme s ním. Vydali jsme k tomu nesouhlasné stanovisko. Ale bohužel, to je tak vše, co můžeme dělat. O povolení uzavírky a objízdných trasách rozhodují jiní,“ posteskl si Honzárek.

Úplná uzavírka totiž znamená, že tranzitní doprava proudící ve směru Humpolec – Kolín (a naopak) nebude mít jinou možnost než projet Havlíčkův Brod po Masarykově ulici. Z Humpolecké ulice se na Jihlavu a na jihovýchodní obchvat nedostane.

Opětovný návrat tranzitní dopravy do Masarykovy ulice se brodské radnici vůbec nezamlouvá. Od otevření obchvatu, k čemuž došlo před půl rokem, se z ní vehementně snaží kamiony vyhnat. Tlačí na policii, aby zákaz vjezdu vozidel nad dvanáct tun bedlivě hlídala a postihovala. Za půl roku řidiči kamionů zaplatili hodně přes tisíc pokut.

A nyní by měly zákazové značky opět zmizet a kamiony by se do ulice měly vrátit. Byť jen ty pendlující mezi Humpolcem a Kolínem a jen dočasně. Uzavírka Lidické ulice by měla trvat přibližně od července do konce října.

ŘSD vzkazuje, ať si lidé počkají

Zástupci ŘSD se k plánované uzavírce zatím nechtějí vyjadřovat. „Prozatím nebudeme uzavírku Lidické ulice nikterak komentovat. V příštích týdnech vydáme tiskovou zprávu, kde důvody popíšeme a vysvětlíme,“ vzkázal regionální mluvčí ŘSD pro Kraj Vysočina Jiří Veselý.

Jedním z důvodů úplné uzavírky může být fakt, že správce komunikace začíná poměrně výrazně tlačit čas. Výběrové řízení na zhotovitele mělo končit v polovině dubna a už v květnu se mělo začít pracovat. Jenže došlo ke zdržení, ani v polovině června práce nezačaly. Nyní se hovoří o týdnu od 8. července.

Investor zároveň musí přemýšlet o tom, jak rekonstrukci stihnout do zimních měsíců. Původně na ně dalo ŘSD zhotoviteli pět a půl měsíce. Nyní to bude muset být výrazně méně. Úplná uzavírka umožní urychlení rekonstrukce.

Zatím není jisté, jak dlouho kompletní uzavření úseku potrvá. Zda jen po určitou část oprav, či po celou rekonstrukci. Domluvené však podle Honzárka je, že i přes stavební práce zůstane po celou dobu volný přejezd přes Lidickou ulici z ulice Sekaninova do ulice U Borové. Výrazně omezený přístup ovšem bude k nákupnímu centru Hecht a Pepco.

Zahájení rekonstrukce Lidické ulice by rovněž dle vedení havlíčkobrodské radnice mělo předcházet položení nového povrchu v jednosměrné ulici Nad Tratí. Ta by měla být vedena jako jedna z objízdných tras pro osobní dopravu. V současné době patří k nejhorším ve městě, je plná záplat a děr.

Oprava zahrnuje i údržbu mostu přes Žabinec

ŘSD nechá Lidickou ulici opravit v celé její délce, od světelné křižovatky u hotelu Slunce až k čerpací stanici Shell. Délka opravovaného úseku by měla činit přesně 1 057 metrů. Zahrnuje také most přes potok Žabinec. Hodnota zakázky se pohybuje kolem osmdesáti milionů korun.

„Vozovka vykazuje nadstandardní množství poruch, zejména podélných deformací. Jde například o vyjeté koleje, které už přešly do stadia plošných deformací s konstrukčními poruchami,“ už dříve uvedl mluvčí ŘSD Veselý.

Správce komunikace dává její stav do souvislosti s dopravním zatížením. Denně po ní projede přes 12 tisíc aut včetně kamionů. I proto bude letošní oprava komplexní a mnohem důkladnější. Stavebníci po odstranění všech vrstev vozovky půjdou pořádně do hloubky.

„Vymění zeminu v aktivní zóně vozovky v tloušťce 500 milimetrů. Nová vozovka s asfaltovým krytem je navržena o síle 690 milimetrů, aby reflektovala reálné dopravní zatížení,“ prozradil Veselý.

Součástí oprav má být i údržba mostu přes Žabinec. Ten ŘSD nechalo dělat před deseti lety při poslední větší opravě Lidické ulice. Nyní budou práce spočívat v sanacích spodní stavby a podhledu nosné konstrukce i v obnově dláždění koryta potoka.