Rozpočtové provizorium? Proč ne, funguje skvěle, zní každoročně ze Světlé

Jednotlivé městské odbory mohou v lednu a v únoru nakládat jen s desetinou letošního rozpočtu. Příspěvkové organizace pak vždy jen s jednou dvanáctinou. Sportovní kluby a oddíly si musí od města brát na tuto dobu půjčku. Přesto radnice na svém postupu už mnoho let trvá.

„Je u nás tradicí, že rozpočet schvalujeme až na únorovém jednání a do začátku roku vstupujeme s provizoriem. Můžeme pak na straně příjmů počítat s reálnějšími čísly, ne jen s odhady. Považujeme to za praktické, dlouhodobě to funguje,“ vysvětluje starosta Aubrecht.

Město se tím vyhne případným rozpočtovým změnám v pozdějším období. Tuto povinnost však přenese na organizace a spolky, které finančně podporuje. Například hokejovému či florbalovému klubu, jež fungují i přes zimu, uvolní na dva měsíce půjčku. O to méně peněz jim pak v únoru schválí v rámci dotací.

Ovšem už nyní vedení města ví, do čeho bude v příštím roce investovat. „Investice chceme zase znát ještě před koncem roku, aby se na ně odbor majetku mohl začít připravovat. Jsou tam určité lhůty, výběrová řízení, dotační žádosti, tak aby neztrácel čas,“ dodává Aubrecht.

Na investice je o dvacet milionů méně

V příštím roce chce vedení města v investicích rozpustit celkem téměř 85 milionů korun. To je o dvacet milionů méně než v roce letošním. „Letos jsme dokončovali některé velké projekty jako třeba rekonstrukci centra. Nenechali jsme si žádnou rezervu. V tomto ohledu budeme v příštím roce střídmější,“ podotkl starosta.

Největší investicí bude dokončení opravy Čapkovy ulice. Na tu má jít 14 milionů korun. Letos nechalo město opravit úsek od sokolovny k železničnímu přejezdu, v roce příštím přijde na řadu zbývající úsek, od přejezdu ke Komenského ulici.

„Je to jedna z nejdůležitějších ulic ve městě. Nebyla v dobrém stavu. Předmětem prací je kompletní rekonstrukce včetně kanalizace, vozovky, chodníků i osvětlení,“ přiblížil Aubrecht. Ulice bude uzavřena, obyvatelé by se však ke svým nemovitostem měli dostat. Hotovo má být na podzim.

Osm milionů ze svých peněz by Světlá měla dát do úpravy dvou veřejných prostranství. Na sídlišti Kalvárie chce vybudovat hřiště s parčíkem, v Dolní ulici nové parkoviště. Celková výše těchto investic dosáhne 28 milionů, město už má ale přislíbené dotace ve výši téměř 20 milionů korun.

Obnova kurtů bude mnohem skromnější

Balík peněz rovněž půjde do obnovy tenisových kurtů u řeky Sázavy. Jejich rekonstrukce ovšem nebude tak velká, jak se původně počítalo. Místo čtyř kurtů budou obnoveny dva, odloženo bylo i budování nového zázemí pro tenisty.

„Uvažovali jsme o využití krajské dotace na obnovu sportovišť. Ta je ale na projekty v hodnotě mezi deseti a dvaceti miliony. A to bychom z naší strany nedokázali dát dohromady. Proto jsme projekt zmenšili. Zbývající části tenisového areálu jsme odložili do budoucna,“ objasnil starosta Aubrecht s tím, že do tenisu půjde příští rok zhruba dva a půl milionu.

Z dalších investic převyšujících milion korun dokončí Světlá revitalizaci centra, konkrétně pak lokalitu Pěšinky za kostelem, vybuduje přechod pro chodce v Komenského ulici před sportovní halou, obnoví veřejné osvětlení v Mrzkovicích či drobně upraví zámecký park. Sedm a půl milionu si radnice ponechala na výkupy pozemků.