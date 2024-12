Brod má rekordní rozpočet, poprvé přes miliardu. Dohání resty z minulosti

Bydlení a územní rozvoj, dopravní infrastruktura a školství. To jsou tři oblasti, do nichž půjde v příštím roce v Brodě nejvíce peněz. V součtu téměř půl miliardy. Ne vše ale budou nové investice. Na ty je v rozpočtu celkem určeno 380 milionů korun.

„Rozpočet není jen souhrn čísel na papíře. Je to náš závazek ke zlepšení života v Havlíčkově Brodě. I přes náročné podmínky se snažíme investovat do projektů, které městu přinesou dlouhodobý přínos,“ uvedl starosta Zbyněk Stejskal (ODS).

Příjmy mají dle zastupitelstvem schváleného dokumentu dosáhnout 964 milionů korun, výdaje vůbec poprvé v historii přesáhnou miliardu. Třiadvacetitisícové město hodlá vydat 1,044 miliardy. Schodek 80 milionů bude kryt penězi naspořenými v minulých letech.

„V současné době nejsou úrokové sazby vysoké. Nemá cenu držet peníze na účtech, raději je budeme investovat do komunikací, sportovních zařízení, školství, energetických projektů zaměřených na snižování spotřeby i do oblasti bydlení a sociálních služeb,“ konstatoval starosta.

Nejvyšším výdajem bude školní hřiště

„Oceňujeme, že se město nezadlužuje. Na celém rozpočtu jsme nenašli nic, co by mohlo mít negativní dopad na život. Se všemi výdaji se dá souhlasit,“ pochválil sestavení rozpočtu i předseda kontrolního výboru a zastupitel za opoziční KSČM Vladimír Frič. Pro rozpočet zvedli ruku všichni přítomní zastupitelé.

Největšími připravovanými investičními akcemi chce město splnit resty, které před sebou tlačí několik uplynulých let. Vůbec nejvyšším jednorázovým výdajem má být 60 milionů korun na vybudování hřiště u základní školy Nuselská.

„Hřiště je už několik let vyprojektované, ale dosud jsme se k jeho výstavbě z nejrůznějších důvodů nedostali. To bychom konečně chtěli napravit. Nuselská je jediná škola, která venkovní hřiště pro děti nemá a dlouhodobě tím trpí,“ vysvětloval už loni touto dobou Stejskal. Nyní na záměru přibyl další rok.

Obnova čeká ulice Havlíčkova i P. F. Ledvinky

O rok starší jsou rovněž plány na dokončení rekonstrukce Havlíčkovy ulice. Její část směrem k novému sídlišti Rozkoš nechala radnice opravit už před lety. Zbývá nejfrekventovanější část od Masarykovy po Nerudovu ulici. Ta dnes patří k nejvíce využívaným a při tom vůbec nejhorším městským komunikacím. Loni však dostala přednost Dobrovského ulice, před tím Chotěbořská.

Největší investice Havlíčkova Brodu pro rok 2025 dokončení rozšíření ZŠ V Sadech a ZŠ Konečná – 80 milionů Kč

výstavba hřiště u ZŠ Nuselská – 60 milionů Kč

rekonstrukce Havlíčkovy ulice – 40 milionů Kč

revitalizace parku Budoucnost – 35 milionů Kč

rekonstrukce ulice P. F. Ledvinky – 30 milionů Kč

příprava stavebních parcel Na Nebi – 27 milionů Kč

„Na dokončení opravy máme vyčleněných 40 milionů korun. Bude to poměrně složitá a logisticky náročná oprava. Během příštího roku bychom chtěli nejen začít, ale opravu i dokončit,“ svěřil se místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).

V délce přibližně 300 metrů dostane ulice kompletně nový povrch, a to i včetně chodníků. Místo dosavadního stání „na divoko“ budou vytvořena klasická parkovací místa. Vzniknou i nové zastávky městské hromadné dopravy. Při obnově bude ulice uzavřena, což přinese řadu komplikací. Havlíčkova ulice je hlavní příjezdovou cestou k nemocnici, jezdí skrz ní i MHD.

Nákladná bude rovněž kompletní oprava ulice P. F. Ledvinky, která je stěžejní pro příjezd ke sportovnímu areálu v Kotlině. Ta naváže na letos dokončenou proměnu navazující Dobrovského ulice. V rozpočtu je na ní určeno 30 milionů korun.

Začne revitalizace další části parku

Po dvouleté pauze by měla pokračovat revitalizace parku Budoucnost. Dostat by se mělo na část kolem rybníku Obora a základní školy V Sadech i na stráň nad Hastrmanem až k soše Karla Havlíčka Borovského a dřevěnému altánku. Práce rozdělené na dvě sezony by měly v příštím roce spolykat 35 milionů.

„Půjde o kompletní úpravu zeleně a sítě cest, obměnu mobiliáře i osvětlení na poměrně rozsáhlé ploše. Tato část parku dostane zcela nový kabát navazující na již dokončené části na opačném břehu rybníka Hastrman,“ přiblížil Honzárek s tím, že pětatřicet milionů na příští rok pokryje jen necelou polovinu nákladů na tuto etapu.

Socha Karla Havlíčka Borovského v havlíčkobrodském parku Budoucnost stojí už sto let. Za tu dobu se stala jedním ze symbolů města. Není to tak dávno, co radnice zvažovala její nasvícení.

Celých 80 milionů korun by pak mělo jít do dokončení dvou velkých přestaveb škol. Dokončena bude jak nová půdní vestavba v základní škole V Sadech, tak nový pavilon základní školy Konečná na Žižkově. Na obě akce získal Brod dotace.

Přibližně 27 milionů korun by měla stát příprava nových parcel v lokalitě Na Nebi. Na místě bývalé zahrádkářské kolonie naproti domovu pro seniory v Reynkově ulici jich vznikne sedmadvacet, určené budou pro řadové domy. „Počítáme, že bychom v příštím roce zahájili i jejich prodej,“ zmínil Libor Honzárek.

Nová cyklostezka i pláž u rybníka Cihlář

Peníze mají zbýt i na celou řadu menších projektů, od nichž si ale radnice slibuje pozitivní odezvu. Jde například o podporu cykloturistiky, dokončena by měla být cyklostezka z Klanečné. Atraktivní bude zejména úsek z Papšíkova na Perknov po starém železničním viaduktu.

Do pěti milionů korun se vejde obnova zahrady Mahlerovy vily, která je jedinou památkově chráněnou zahradou v Brodě. Na podobnou částku vyjde i už delší dobu slibované vytvoření pláže u rybníka Cihlář.

Rekordní prostředky jsou v příštím roce určeny na granty a dotace do neziskového sektoru. Město jim rozdělí až 58 milionů korun. Na participativní projekty v místních částech pak radnice vyčlenila čtyři miliony. O jejich využití rozhodnou sami obyvatelé.