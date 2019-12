Po letech má Brod vyrovnaný rozpočet, utrácet hodlá hlavně v dopravě

12:07 , aktualizováno 12:07

Od roku 2008 se nestalo, že by Havlíčkův Brod vstupoval do nového roku s jiným než deficitním rozpočtem. Až nyní po více než deseti letech naplánoval rozpočet vyrovnaný ve výši 623 milionů korun. Investovat by město mělo hlavně do dopravy. V plánu je přestavba ulic v centru i nová parkoviště.