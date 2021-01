Třešť se krize nebojí, chce investovat. Opravy se dočká i bývalá škola

Příjmová stránka rozpočtu Třešti se oproti roku 2020 snížila o dvacet milionů a činí tedy 98 milionů korun. Saldo 118 milionů korun chce město pokrýt ze svých rezerv. Rezerva na konci loňského roku měla být podle starosty Vladislava Hynka 132 milionů korun.

„Rozpočet je schodkový, ale je krytý z rezerv, které jsme si nashromáždili v uplynulých letech. Sice rezervu snižujeme, ale není rozhodně na nule. Během roku předpokládáme, že dostaneme třicet milionů korun na dotacích, které budeme do rezervy vracet. Na konci letošního roku by mělo v rezervě být 67 milionů,“ vysvětluje Hynk.

Vedení města také počítá s úsporami. Například 420 tisíc korun ušetří v oblasti dopravní obslužnosti. Dosud město tuto částku platilo dopravcům. „Nově přechází pod objednávku Kraje Vysočina. My budeme doplácet pouze na jednu linku, kterou je páteční spoj z Telče přes Třešť do Jihlavy,“ upřesnil starosta.

I v době koronavirových opatření a nejistoty se město rozhodlo k řadě investic. Opravovat se začne například budova bývalé školy na třešťském náměstí. Ta je už řadu let opuštěná a město dlouho hledalo využití.

Demolici dominanty náměstí radnice zavrhla

„Dokonce se chvíli uvažovalo o demolici. Rozhodli jsme se budovu rekonstruovat a upravit pro potřeby naší základní umělecké školy. Ta nyní sídlí v budově městského úřadu,“ připomíná starosta s tím, že celková rekonstrukce by měla stát 75 milionů.



Pro letošní rok chce do ní město investovat 25 milionů. Studenti by se měli do opravené budovy vrátit na podzim příštího roku.

Už na jaře se dělníci opět začnou věnovat hlavnímu tahu městem. Opravy Revoluční ulice, především položení nového asfaltu, by měly být dokončeny do června, aby stavební práce nebránily příjezdu na koupaliště Malvíny. Tam by se letos měla objevit nová skluzavka a vypsáno bude také výběrové řízení na provozovatele občerstvení.

Jakmile to počasí dovolí, odstartují také práce na výstavbě nové cyklostezky, která spojí Hodice, Třešť a Salavice. Celkové náklady na její vybudování jsou padesát milionů korun. Akce je kryta dotací 42 milionů.



V rozpočtu města zůstalo také vybudování nového parkoviště v ulici Na Hrázi. Hotové by mělo být do konce roku 2021. V rozpočtu je na něj vyčleněno sedm a půl milionu. Ve městě tak přibude 42 nových parkovacích míst. Další parkoviště vznikne v Nerudově ulici.

Město zřídí sezonní post průvodce v Muzeu Tesla

Ve městě by v roce 2021 měla přibýt také nová interaktivní úřední deska. Rozpočet počítá také s tradičními kulturními akcemi nebo s rozšířením expozice betlémářství. Novinkou bude průvodce, který bude od dubna do září provázet návštěvníky Muzeem Tesla.

Dokončena by letos měla být i oprava varhan v kostele svaté Kateřiny. Počítá se rovněž s obnovou veřejných záchodků. Město také zadá zpracování studie na výstavbu nových rodinných domů v lokalitě Drůbežárna. Podle starosty by tam mohlo vzniknout až sedmdesát nových domků.

Velký objem peněz chce vedení radnice dát do výstavby kanalizace a čistíren odpadních vod v místních částech Buková a Salavice. V případě Bukové se jedná o celkovou investici 27,5 milionu korun. V Salavicích jde o částku 57,5 milionu.

„Na oba projekty je dotace v součtu 44 milionu korun. Zbytek platíme ze svých zdrojů,“ dodal starosta Vladimír Hynk.