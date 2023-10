V Rožné na Žďársku jsou možná ložiska lithia, obec se průzkumu brání

Obec Rožná na Žďársku nesouhlasí s průzkumem území kvůli zjišťování výskytu lithia. O to požádala ministerstvo životního prostředí firma Geomin, podle které jsou v místě ložiska. Případná nová těžba, která by měla být povrchová, by však znehodnotila nákladnou rekultivaci území, míní starosta obce.