Kromě oblíbených komentovaných krmení či možnosti pozorovat letošní nová mláďata se Zoo Jihlava aktuálně pyšní také něčím, co se vidí téměř jistě jednou za život – rozkvetlým bambusem.
„Kvetení bambusu patří k nejneobvyklejším událostem v rostlinné říši. Většina druhů kvete vzácně, často až po několika desetiletích. Třeba jednou za 30 až 120 let,“ říká mluvčí jihlavské zoo Simona Kubičková.
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Květy jsou sice podle ní nenápadné a připomínají běžné trávy, každopádně se jedná o fascinující podívanou. „U mnoha druhů se totiž jedná o takzvanou monokarpii, což znamená, že rostlina po vytvoření semen plně odumírá,“ vysvětluje.
Rozkvetlé bambusy najdou návštěvníci přímo u Tropického pavilonu. „Skutečně je to velká přírodní zajímavost, kterou většina lidí za celý svůj život neuvidí,“ dodává Kubičková.
Program pro návštěvníky je připravený i na večer
Dalším lákadlem jsou potom dvě unikátní večerní akce. Tou první bude 8. srpna od 18:30 Cesta do pravěku.
„Na děti i dospělé při ní čeká poutavé vyprávění, tematické úkoly a jedinečná atmosféra prahor,“ hlásí mluvčí Zoo Jihlava. „Večerní zoo má neopakovatelné kouzlo. Po odchodu denních návštěvníků se v areálu rozhostí magické ticho, ze kterého se ozývají tajemné zvuky. Většina šelem a nočních zvířat v tu dobu bývá nejaktivnější,“ dodává.
Druhá zmiňovaná akce nese název Jak to dělají...? Určená je pouze pro dospělé, ideální jako netradiční rande nebo večer s přáteli.
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„Zajímají vás pikantní detaily ze soukromí našich zvířat, o kterých se během běžné denní návštěvy nemluví? Na této zážitkové prohlídce odhalíme vše bez cenzury, ale s lehkostí, vtipem a odborným výkladem. Zjistíte, jak probíhají milostné námluvy a svatební tance, jaké bizarní seznamovací rituály příroda vymyslela a jak to v říši zvířat doopravdy chodí, když se setmí,“ přibližuje Kubičková.
Místa si zájemci v bou případech mohou objednat přes eshop Zoo Jihlava.
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26. května 2026