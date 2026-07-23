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Jihlavská zoo láká návštěvníky na zvířata, ale také na rozkvetlý bambus

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  8:33
Květy bambusu jsou sice na první pohled nenápadné, ovšem o to víc fascinující.

Květy bambusu jsou sice na první pohled nenápadné, ovšem o to víc fascinující. | foto: ZOO Jihlava

Minulý měsíc se v jihlavské zoo narodilo mládě pekari Wagnerova. Přirozeně se...
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Léto, prázdniny, dovolená... To vše je často spojeno i s návštěvou zoologické zahrady. A konkrétně ta jihlavská nyní nabízí návštěvníkům bohatý program. Včetně jednoho unikátního zážitku.

Kromě oblíbených komentovaných krmení či možnosti pozorovat letošní nová mláďata se Zoo Jihlava aktuálně pyšní také něčím, co se vidí téměř jistě jednou za život – rozkvetlým bambusem.

Květy bambusu jsou sice na první pohled nenápadné, ovšem o to víc fascinující.
Minulý měsíc se v jihlavské zoo narodilo mládě pekari Wagnerova. Přirozeně se tenhle druh vyskytuje v suchých a horkých křovinatých oblastech střední části Jižní Ameriky, známých jako Gran Chaco. Dlouho byl ovšem považován za dávno vyhynulé zvíře.
Čerstvě narozené mládě alpaky v jihlavské zoologické zahradě (22. května 2026)
Zhruba měsíc staré je nyní mládě poloopice komby Garnettovy. K vidění je v noční sekci Afrického pavilonu.
6 fotografií

„Kvetení bambusu patří k nejneobvyklejším událostem v rostlinné říši. Většina druhů kvete vzácně, často až po několika desetiletích. Třeba jednou za 30 až 120 let,“ říká mluvčí jihlavské zoo Simona Kubičková.

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Květy jsou sice podle ní nenápadné a připomínají běžné trávy, každopádně se jedná o fascinující podívanou. „U mnoha druhů se totiž jedná o takzvanou monokarpii, což znamená, že rostlina po vytvoření semen plně odumírá,“ vysvětluje.

Rozkvetlé bambusy najdou návštěvníci přímo u Tropického pavilonu. „Skutečně je to velká přírodní zajímavost, kterou většina lidí za celý svůj život neuvidí,“ dodává Kubičková.

Program pro návštěvníky je připravený i na večer

Dalším lákadlem jsou potom dvě unikátní večerní akce. Tou první bude 8. srpna od 18:30 Cesta do pravěku.

„Na děti i dospělé při ní čeká poutavé vyprávění, tematické úkoly a jedinečná atmosféra prahor,“ hlásí mluvčí Zoo Jihlava. „Večerní zoo má neopakovatelné kouzlo. Po odchodu denních návštěvníků se v areálu rozhostí magické ticho, ze kterého se ozývají tajemné zvuky. Většina šelem a nočních zvířat v tu dobu bývá nejaktivnější,“ dodává.

Druhá zmiňovaná akce nese název Jak to dělají...? Určená je pouze pro dospělé, ideální jako netradiční rande nebo večer s přáteli.

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„Zajímají vás pikantní detaily ze soukromí našich zvířat, o kterých se během běžné denní návštěvy nemluví? Na této zážitkové prohlídce odhalíme vše bez cenzury, ale s lehkostí, vtipem a odborným výkladem. Zjistíte, jak probíhají milostné námluvy a svatební tance, jaké bizarní seznamovací rituály příroda vymyslela a jak to v říši zvířat doopravdy chodí, když se setmí,“ přibližuje Kubičková.

Místa si zájemci v bou případech mohou objednat přes eshop Zoo Jihlava.

26. května 2026

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Jihlavská zoo láká návštěvníky na zvířata, ale také na rozkvetlý bambus

Květy bambusu jsou sice na první pohled nenápadné, ovšem o to víc fascinující.

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