Má kniha je i pro rejpaly, co tvrdí, že já žena nejsem, říká kulturistka Mikulcová

Poslední roky rozdává česká profesionální kulturistka Věra Mikulcová jeden rozhovor za druhým. A není divu, pro média je tato dvaačtyřicetiletá rodačka z Jihlavy ideální respondentkou - za všech okolností upřímná, ochotná, její vyjadřování má hlavu i patu. A navíc u čtenářů, zejména pak u těch internetových, vzbuzuje potřebu reagovat, zapojit se do diskuse. Jedni pak její vizáž často komentují až vulgárně, jiní ji pro změnu obdivují.

„Musím se přiznat, že komentáře pod svými rozhovory nečtu. Leda ve chvíli, kdy se chci pobavit. To pak stačí si u nějakého klávesnicového hrdiny rozkliknout jeho profil a je vám hned jasné, že tím, kdo má ve skutečnosti nějaký problém, je on sám,“ usmívá se jihlavská sportovkyně, která už 22 let žije ve vztahu s přítelkyní Janou.