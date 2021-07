Podnikatel roku 2019 začínal v garáži, sází na dobré vztahy bez manažerů

Ačkoliv zakladatelé začínali původně s automatizací, postupně se vypracovali na dodávky komplexních řešení strojů a linek, tedy včetně jejich vývoje, konstrukce a programování. Mezi zákazníky ICE dnes patří takové podniky, jako je Scania, Porsche či TGW. Jednačtyřicetiletý Tomáš Vránek, výkonný ředitel firmy, ale stále tvrdí, že víc než zisk je důležité, aby práce jeho lidi bavila.

Tomáš Vránek a firma ICE Po gymnáziu absolvoval elektrotechnickou fakultu ČVUT. Následně odjel na roční stáž do Ameriky do Atlanty, kde sbíral zkušenosti ve společnosti Siemens.

Po návratu vystudoval MBA na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Je mu 41 let. Žije ve Žďáře nad Sázavou, má tři děti. Kdysi aktivně fotil, nyní má fotografování jako koníček. Ve volném čase se věnuje sportu a rodině.

Stal se vítězem regionálního kola soutěže EY Podnikatel roku 2019 za Kraj Vysočina.

Firma ICE je na trhu od roku 2013. V roce 2018 se stala součástí české skupiny MTX Group.

V oboru průmyslové automatizace firma nabízí dodávky na klíč, ale i subdodávky částí projektů či služby na hodinové bázi.

Zaměřuje se na design a výrobu nových strojů i modernizaci stávajících zařízení, zejména pro automotive, strojírenství, metalurgii, dřevozpracující průmysl a další obory.

ICE má cca 160 zaměstnanců. Zhruba polovina projektů je pro export. Roční obrat v roce 2019 byl 305 milionů korun.

Jaké projekty vás aktuálně zaměstnávají?

Momentálně pracujeme například na stroji, který vyrábí podvozkové díly pro firmu Scania ve městě Lulea, což je asi 150 kilometrů pod polárním kruhem. Přijde mi skvělé, že společnost, která je od nás dva tisíce kilometrů, chce mít automatizaci zrovna od nás z Česka. V případě Scanie je ta spolupráce dlouhodobější, což je velmi potěšující, zároveň se ale jedná i o velký závazek.

Je těžké očekávání takové elitní firmy naplnit?

Vysvětlím to na příkladu. Pro Scanii jsme dělali třeba i dopravníkovou techniku mezi svařovnou a lakovnou, tedy uprostřed výroby. Kdyby se to nepodařilo, bude paralyzovaná celá fabrika a vznikly by obrovské ztráty. Nemluvě o výši penále za takové zpoždění. Proto si Scania i další podobné společnosti své dodavatele pečlivě vybírají. Jsem pyšný na to, že patříme k těm, jimž dávají důvěru. Z významných firem, s nimiž spolupracujeme, bych uvedl třeba ještě Porsche, pro nějž připravujeme linku na automatické lisování. Tam jde ale o zakázku přes českou firmu Strojmetal, jež je shodou okolností i naší mateřskou společností.

Jak velká část zakázek je právě pro automobilový průmysl?

Shodou náhod se nám teď hned několik projektů pro „automotive‘ sešlo, ale obecně tvoří asi 40 procent našeho obratu. Snažíme se vybírat si i projekty mimo tento obor, abychom na něm nebyli závislí. Protože v případě krizí bývá automobilový průmysl první na ráně. A třeba Scanii jako čistý automotive nelze brát, jedná se spíš o nákladní, pracovní a stavební stroje.

Z jakých dalších odvětví jsou vaši klienti?

Mimo jiné pracujeme pro dřevozpracující či potravinářský průmysl, dále je náš stálý zákazník třeba společnost Miele, která vyrábí myčky, sušičky a podobně. Nyní jsme se stali také oficiálním zastoupením rakouské dodavatelské firmy TGW, děláme pro ně automatizované sklady. Je to takové téma budoucnosti, často jde o naprosto neuvěřitelná řešení. To je ale právě to, co nás na naší práci baví.

Jak si takové automatizované sklady představit?

Jsou určené pro velká logistická centra v USA či Velké Británii, kde je potřeba automatizovaně zpracovat 40 tisíc položek a zkompletovat osm tisíc hotových balíků za hodinu. My pro ně vyvíjíme stroj na přelepování etiket. Když se sbalí kompletní balík, dostane novou etiketu. Náš stroj musí označit jednu položku po 1,5 vteřině včetně oskenování, vyhodnocení, vytisknutí a nalepení nového štítku. Časem se tento systém bezpochyby prosadí i v běžných obchodech a nahradí velkou část lidské pracovní síly.

Nesetkáváte se i s argumenty, že tyto stroje berou lidem práci?

To ano, ale je to nevyhnutelný vývoj. Tady se navíc bavíme o práci, kterou stejně nikdo nechce dělat. Všichni naši zákazníci s tím mají problém. Konkrétně český trh je v tomto absolutně závislý na nejrůznějších agenturních pracovnících. A mně přijde absurdní, že se sem dovážejí lidé z východu jako nějací novodobí otroci. Nemluvě o spoustě zranění i úmrtí, jež dělnická profese přináší - ať už kvůli rizikovému pracovišti, či kvůli únavě těchto lidí. Automatizace přinese pohodlí, dalším plusem je například přesnost, nízká chybovost i větší bezpečnost. Roboti za posledních deset patnáct let prošly obrovským vývojem.

V ICE potíže se sháněním kvalitních zaměstnanců nemáte?

Snadné to rozhodně není, i když má ČR vynikající technickou tradici a pověst - čeští inženýři byli vždy pojmem. Proč na tom tedy dál nestavíme? Podle mě je chyba i ve školském systému. Chybí popularizace technických oborů, s nimiž by se mělo začínat už na základních školách. A zrovna automatizace mi přijde pro školáky a studenty jako velmi zajímavý, kreativní obor, který má budoucnost.

Vaše firma je známá i tím, že dává svým lidem velkou volnost, obejdete se bez vrcholných manažerů a stavíte na přátelských vztazích. Můžete tento přístup přiblížit?

I v přátelském prostředí lze odvádět profesionální práci, není třeba k lidem vždy přistupovat z pozice síly a udržovat je v permanentním stresu. Naše projekty jsou tak komplexní, že na denní bázi spolupracuje až 20 různých profesí. Nejúspěšnější ale nakonec byly vždy ty, kde se během realizace stali z kolegů přátelé. Mít sladěný tým kamarádů je něco, co vám žádný systém, procesy a pravidla nezajistí. Pokud si lidé v týmu nesednou, nenutíme je tam setrvávat. Mohou se rozhodnout, s kým chtějí pracovat.

Jak utužujete dobré vztahy ve firmě?

Koronakrize nám to trochu zhatila, ale máme hodně teambuildingových akcí. Snažíme se 15 dní v roce strávit na různých společenských a sportovních akcích, školeních, výjezdních zasedáních. Máme i své firemní týmy - třeba jachtařský, hokejový či fotbalový. Řada zaměstnavatelů to podceňuje, ale my víme, že budování vazeb mezi lidmi je velmi důležité. A vazby se budují tak, že k tomu vytvoříme nějakou příležitost.



Jelikož máme hodně poboček, není tolik možností se běžně potkat. Právě na takových akcích se lépe poznají i lidé napříč pracovními týmy. Navíc tam nejde jen o zábavu, udělá se tam také hodně práce, protože jiné prostředí stimuluje. Zábava je ale také důležitá a naše lidi musí práce bavit, jinak je to na výsledku znát.

Takový přístup není v tuzemském prostředí příliš běžný…

To není, ale nejde o náš vynález. Fungují tak velké firmy jako třeba Netflix, Google či Spotify. Většinou moderní společnosti, které zaměstnávají hlavně mladé lidi, nové talenty. Tudíž se musí přizpůsobit nátuře takových osob. Ty už nechtějí jen zbohatnout - míra blahobytu ve společnosti je už totiž poměrně velká, je pro ně důležitá i udržitelnost planety, ekologie a nějaká přidaná hodnota práce. Mají úplně jinou motivaci, než tomu bylo před pár desítkami let. Finanční výsledky nepřinesou kulturu a štěstí, ale kultura a štěstí přináší výsledky.

Lze vůbec dnes řídit firmu bez manažerů?

My chceme týmy, které budou fungovat samy o sobě bez toho, aby jim někdo nahoře říkal, co mají dělat. Když jsme začínali, vládla tu taková „startupová kultura“, kdy všichni dělali všechno a práci jsme si rozebrali dle toho, co bylo komu nejbližší. To se pak logicky přeneslo i do naší organizační struktury.



Nyní je to tak, že já mám na starosti celkovou strategii, pak ale máme i personální tým, konstrukci, výrobu, instalaci, kvalitu. Za to si jednotliví lidé z daného týmu ručí a komunikují zase s projektovými týmy, jež dodávají služby zákazníkovi. Nejde ale, aby jeden člověk v pozici nějakého projektového manažera rozuměl všemu – od konstrukce přes programování až po obchod – a řídil ostatní.

Jaký je věkový průměr vašich pracovníků? Láká je k vám i cestování, jež je s automatizací spjato?

Věkový průměr máme 32 let. A je pravda, že mladým, kteří nemají rodiny, chtějí cestovat, procvičit si cizí jazyk a poznat svět, klidně umožníme, aby byli deset měsíců v roce v zahraničí. U lidí, kteří už mají závazky a nechtějí tak často vyjíždět, se to snažíme zohlednit. Pravdou ale je, že jednou z našich předností je flexibilita, a k té cestování patří.

Jak daleko jsou plány na výstavbu nového sídla firmy a výrobní haly ve žďárské průmyslové zóně Jamská II?

Kvůli koronakrizi jsme je museli o pár měsíců odložit, ale naštěstí se nám naskytl k dispozici vedlejší objekt. Je to taková dvoutřetinová kopie naší plánované stavby a domluvili jsme se na pronájmu. Zároveň je stále aktuální projekt naší nové haly, který bychom chtěli začít stavět co nejdříve. Je to investice za 200 milionů.

Vizualizace vypadají poměrně odvážně. Co vše tam plánujete?

Dnes jsou tu pomalu všechny fabriky za zdí s ostnatým drátem, aby tam náhodou nikdo neviděl. My ale chceme firmu víc otevřít lidem, představit jim náš obor, motivovat studenty, aby se tímto směrem vydali. Naše sídlo bude tedy jako naše firma - moderní, otevřené, zábavné. U haly chceme na rybníku loďky, nějaké molo pro relaxaci, kavárnu a interaktivní centrum, kde lidem přiblížíme naši práci.

Jak vás zasáhla koronakrize?

V roce 2019 jsme měli obrat 305 milionů korun, v roce 2020 jsme klesli na zhruba 254 milionů, což je vzhledem k dané situaci přijatelný meziroční pokles o 17 procent. My si obecně neradi stěžujeme nebo se na něco vymlouváme, vzali jsme to prostě jako příležitost. Využili jsme ji k pomyslnému úklidu na dvorku, sebezlepšování, interním projektům. A nyní naplno pracujeme a očekáváme už jen samé lepší časy.