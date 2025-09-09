Nepostoupit do dvou let, fanoušci mě utlučou, směje se majitel Dukly Jihlava

Fotogalerie 12

Když nový šéf jihlavského hokejového klubu Slavomír Pavlíček mluví o Dukle, používá vždy spojení jako: my jsme, my chceme... | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

  15:00
Začátek hokejové sezony 2025/26 se blíží. Na premiérový zápas svého týmu se těší také nový majitel Dukly Jihlava Slavomír Pavlíček. Loňskou jízdu prvoligovým play off i následnou baráž o extraligu sledoval ještě v pozici fanouška. Ovšem už v té době s ním krajské město Vysočiny, majoritní vlastník klubu, jednalo jako se zájemcem o jeho koupi.

Začátkem července se jeden z aktuálně nejbohatších Čechů Slavomír Pavlíček stal novým majitelem Dukly Jihlava, jejíž historie je protkaná celou řadou úspěchů a v jejímž dresu nastupovali takoví hokejoví velikáni jako bratři Jaroslav a Jiří Holíkové, Jan Suchý, Josef Augusta, Jan Klapáč, Milan Chalupa či Oldřich Válek.

„Za ty dva měsíce jsem zjistil, že jít do Dukly bylo jednoznačně skvělé rozhodnutí. Její jméno a tradice zajímají celou republiku. Na různých místech, kde se pohybuji, mě lidé poznávají, chodí za mnou a hlásí, že jsou z Jihlavy. A mně došlo, že Jihlaváci jsou prostě všude,“ říká s úsměvem šedesátiletý byznysmen, který uspěl především v herním průmyslu. Vybudoval síť obchodů JRC a společně s Markem Španělem vytvořil největší české herní studio Bohemia Interactive.

Majitelem jihlavského klubu jste se stal teprve na začátku prázdnin, tudíž předpokládám, že uplynulé dva měsíce pro vás musely být dost náročné. Stihl jste vůbec dovolenou?
Byla krátká, ale ano, měl jsem dovolenou. Každopádně, jak říkáte, práce přes léto bylo hodně.

Všichni vědí, že chci do extraligy. A taky to, že ji chci vyhrát, nejsem skromný.

Vstoupit do diskuse

