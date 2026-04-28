S extraligou a svazem se nehádám, koupil jsem si boxovací pytel, říká majitel Jihlavy

Nerozčiloval se, neobviňoval kdekoho na počkání z nespravedlnosti, nenadával... Naopak, většinový vlastník hokejové Dukly Jihlava Slavomír Pavlíček se po skončení baráže o extraligu i přes prohru 1:4 na zápasy usmíval a každého hráče povzbudivě poplácal po rameni.
„Myslím, že kluci udělali maximum, abychom obstáli. Nedali jsme Litvínovu nic zadarmo,“ byl viditelně pyšný na svůj tým jednašedesátiletý rodák z Pardubic i dva dny po definitivně posledním utkání sezony 2025/26.
Viděl jsem, že už naši kluci v prodloužení fakt nemůžou. Na rozdíl od odpočatého soupeře, který si čtyřicet dnů někde válel šunky.