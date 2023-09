Vrátil se jí zrak. Dar od hokejového boha, říká vítězka Anděl mezi zdravotníky

Jako sestřička působí Jana Hladíková na společné interní a neurologické JIP Nemocnice Třebíč a na oddělení následné intenzivní péče nemocnice v Mostištích. Do třísměnného provozu se vrátila i po těžké nemoci, jíž si prošla před pěti lety. Ze dne na den tehdy v důsledku nádoru na mozku oslepla na jedno oko.

Teď se tato hokejová fanynka, která jako zdravotník hojí šrámy hokejistů Velkého Meziříčí, stala vítězkou celostátní soutěže Anděl mezi zdravotníky, kde uspěla mezi 380 přihlášenými.

Už vám někdo z pacientů řekl, že jste anděl?

Stává se to. Hlavně starší pacienti to říkají. Ale říkají to i všem mým kolegyním. Třeba za to, že jim namasírujeme záda.