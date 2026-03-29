Pracujete jako školní psycholožka. Co dnes ve školách nejčastěji řešíte?
Jsem na střední škole, takže pracuji s mladými lidmi na pomezí dětství a dospělosti. Říkám jim malí dospělí. (úsměv) A tomu odpovídají i témata, která přinášejí. Nejčastěji jde o sebehodnotu. Studenti často nevědí, proč by si měli vážit sami sebe. Když se na to díváme blíž, ukazuje se, že ten pocit nemají odkud získat. Ve škole se hodnotí výkon, doma se často řeší povinnosti, ale chybí opravdový zájem o to, jací jsou jako lidé. Další výraznou oblastí je pak potřeba přijetí. Velmi často se objevují otázky typu: „Proč mě nemají rádi?“ nebo „Co mám udělat, abych zapadl?“ To jsou pro ně zásadní témata.
Co takhle vyzkoušet laskavost plus hranice? Když budete totiž laskaví, jak k druhým, tak k sobě - tedy to se sebou i s druhými myslíte dobře. Nedovolíte dělat práci na hranu vyčerpání, nenaslibujete pomoc všem svým známým, protože chcete být milí.