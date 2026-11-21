Vraťme se do doby, kdy jste ještě učila v mateřské škole v Novém Veselí. Právě tam, s dětmi, vznikla vaše vášeň pro zpracování výpěstků všeho druhu?
Myslím, že tohle už v sobě musí mít člověk nějak zakódováno. Ale ve školce, kde můžete přímo ovlivnit, jaký přístup děti jednou budou mít k přírodě, zahrádkaření, recyklaci, ale třeba i k plýtvání surovinami, mi tato činnost dávala o to větší smysl.
Co všechno jste s dětmi dělaly?
Bylo toho plno, a to jak v rámci výuky, tak mimoškolních aktivit. Hlavně jsme ale s kolegyněmi vedly děti k činnostem, které jim mohou být v životě užitečné. Tedy k budování mezilidských vztahů, spolupráci, ekologii a také k praktickým dovednostem. Pěstovaly jsme spoustu rostlin, od bylinek a zeleniny až po ovocné keře a stromy, přičemž děti se všech prací na zahradě poctivě – a hlavně s chutí – účastnily. Společně jsme sklízely úrodu a nakonec ji i zpracovávaly. A i když to samozřejmě pro učitele bylo celkem náročné, mě i kolegyně to moc bavilo. Děti se díky tomu zase naučily řadu praktických věcí. Ví, jaká cesta vede od zasazení rostlinky až ke skleničce džemu nebo i k jídlu, které pak pomocí toho džemu připravíme.
Spousta lidí zná kvašené zelí, mnozí jsou zvyklí ho i připravovat. Ale pojďme zkusit zkvasit i něco nového! Ředkvičky, jarní cibulku, plátky cuket s mrkví. Navíc lze experimentovat i s nálevy a kořením a přinášet tak do jídel pořád nové chutě.