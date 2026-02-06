Vím, že to není populární, ale Rusáci mi na olympiádě chybí, říká Jiří Holík

Jiří Holík bere život většinou s úsměvem, ovšem při sledování sportovních přenosů se umí i rozčílit. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Olympiáda není svátkem pouze pro sportovce, ale také pro všechny sportovní fanoušky. Na tři únorové týdny strávené sledováním přenosů z Milána a Cortiny d’Ampezzo se v těchto dnech těší také legendární hokejový útočník Jiří Holík.

Během své profesionální kariéry se dostal na zimní olympijské hry hned čtyřikrát, přičemž pokaždé se domů vracel s medailí. Bývalý hokejový reprezentant Jiří Holík má ve své sbírce dva bronzy a dvě stříbra.

„No jo, jenom to zlato mi v tom výčtu chybí,“ povzdechne si i po letech jednaosmdesátiletý rodák z Havlíčkova Brodu, který svoje hokejové jméno spojil především s jihlavskou Duklou. „Nejblíž jsme ke zlatým medailím měli na olympiádě v Innsbrucku v roce 1976. Tam chyběl kousek,“ doplnil Holík.

Nejvíc se rozčiluju u biatlonu, když se naši netrefí, to jsem na mrtvici. Vždycky řvu: Proboha, jak to střílíš.

