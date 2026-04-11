Igráčci od počátku představovali hlavně různé profese a řemesla, ostatně tím úplně prvním byl v roce 1976 zedník. Jak se mění zaměření figurek? Najdou zedníka zákazníci v nabídce i nyní?
Samozřejmě i nadále vyrábíme igráčky zastupující různá povolání. Stále je v nabídce policista, hasič, lékař, ale třeba i automechanik, kuchař nebo zmíněný zedník. Zároveň ale musíme jít trochu s dobou a vycházet vstříc dnešním dětem, pro které už, co si budeme povídat, není zedník či opravář tolik atraktivní jako kdysi. Snažíme se tedy přicházet s novými koncepty, které kluky i holky zaujmou, ale pořád tam zůstane zachovaná původní myšlenka a postavička děti i něco naučí.
Ne každý to ví, ale postavička igráček-dítě už v minulosti existovala, asi na přelomu 80. a 90. let. Když jsme značku kupovali, získali jsme na něj dokonce i formy, coby součást celého komplexu. Ale ta postavička dítěte nebyla vůbec dobře vymyšlená, zcela popřela to, co má igráček vyjadřovat.