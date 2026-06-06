Bič jako první překonal rychlost zvuku, říká jediný Čech zapsaný do Síně slávy

Martin Šulla tak nyní oficiálně patří mezi padesátku největších světových expertů na práskání bičem. Historii tohoto nástroje se věnuje desítky let a tvrdí, že bič provází lidstvo od nepaměti. V Česku má podle něj stejně hluboké kořeny jako například v Austrálii.
Když vás člověk vidí v akci, napadne ho, jak se člověk k takovému koníčku dostane?
Prakticky mě k tomu přivedla americká občanská válka. Všechno to začalo v roce 1995 v mém rodném Kolíně. Tehdy se tam formovala parta nadšenců do historie, uniforem a country tanců. Prošli jsme si skupinami jako TCS Cumballe, kde jsem vedl mladší sekci, nebo později Dancing Club Kolín a Desperado. V našich programech se k tanci postupně přidávala pistolnická show, lasování a právě i práskání bičem.
Zeptejte se lidí, jak vypadá devítiocasá kočka, a všichni vám popíšou bič z kůže. Ale ona je naopak z provazů - starého lanoví, které je nasáklé mořskou vodou. Od středověku až po dnešní dobu, kdy některé státy tělesné tresty bičem stále využívají.