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Bič jako první překonal rychlost zvuku, říká jediný Čech zapsaný do Síně slávy

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Muzeum, které přijede za vámi. První český člen americké Síně slávy Martin Štulla představuje veřejnosti desítky netradičních kousků ze své sbírky. | foto: archiv Martina Štully

Jan Salichov
  16:00
Když se řekne bič, většina lidí si představí kovboje z amerických filmů nebo postavy z dobrodružných románů. Martin Štulla vás ale rychle vyvede z omylu. Je prvním skutečným českým mistrem v ovládání tohoto nástroje. Jako první Čech byl loni zapsán do prestižní americké Síně slávy - Bullwhips Hall of Fame.

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Martin Šulla tak nyní oficiálně patří mezi padesátku největších světových expertů na práskání bičem. Historii tohoto nástroje se věnuje desítky let a tvrdí, že bič provází lidstvo od nepaměti. V Česku má podle něj stejně hluboké kořeny jako například v Austrálii.

Když vás člověk vidí v akci, napadne ho, jak se člověk k takovému koníčku dostane?
Prakticky mě k tomu přivedla americká občanská válka. Všechno to začalo v roce 1995 v mém rodném Kolíně. Tehdy se tam formovala parta nadšenců do historie, uniforem a country tanců. Prošli jsme si skupinami jako TCS Cumballe, kde jsem vedl mladší sekci, nebo později Dancing Club Kolín a Desperado. V našich programech se k tanci postupně přidávala pistolnická show, lasování a právě i práskání bičem.

Zeptejte se lidí, jak vypadá devítiocasá kočka, a všichni vám popíšou bič z kůže. Ale ona je naopak z provazů - starého lanoví, které je nasáklé mořskou vodou. Od středověku až po dnešní dobu, kdy některé státy tělesné tresty bičem stále využívají.

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