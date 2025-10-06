Revoluční sekačka, která trávu neseká. Výrobce z Vysočiny expanduje do USA

Lubomír Dvořák vymyslel a zkonstruoval prvního Spidera před dvaceti lety. Nyní jeho továrnu na výrobu svahových sekaček v Pohledu u Havlíčkova Brodu opustí až 600 ročně. Podnik zároveň otevírá svou pobočku ve Spojených státech. Stroj na údržbu svažitých a hře přístupných pozemků si oblíbila řada organizací a společností po celém světě. | foto: Martin Vokáč, iDNES.cz

  16:00
Rotační sekačky trávník ničí. Aby byl ve vynikající kondici, je třeba trávu nikoliv umlátit, ale ustřihnout. Takové filozofii se nově podřizuje společnost Dvořák – svahové sekačky. Výrobce proslavených sekaček Spider přichází se zcela novým modelem. Kromě toho buduje pobočku v USA a rozjel provoz zámeckého hotelu.

Lubomír Dvořák, většinový majitel společnosti, prožívá spolu s firmou sídlící v Pohledu u Havlíčkova Brodu nevšední období. V tuzemsku se jí daří, jako ještě nikdy. Zato trhy v Evropě stagnují. A prodej za oceánem trpí pod tíhou opatření a cel amerického prezidenta Donalda Trumpa. Do toho firma přichází na trh s revolučním modelem, který by mohl změnit péči o travnaté plochy.

Pane Dvořáku, právě představujete na prvních výstavách svou novinku. Povězte, o co půjde?
Vyvinuli jsme plně elektrickou sekačku Trimmaster. Její základ spočívá v tom, že už tolik nevyužívá rotační způsob sečení. Snažili jsme se zareagovat na nařízení EU, kdy do roku 2030 by mělo být zakázáno mulčování, protože ničí život v trávníku. Naše nová sekačka se tomu přizpůsobí. Žací nože se i u ní točí, ale při tom dokážou trávu stříhat.

Američané jsou těžcí patrioti, evropské výrobky moc nemusí. Když pak přijedete na veletrhy a výstavy, vlajka a štítek Made in USA je rozhodující. Jestliže Američané o něčem vědí, že je vyrobené v Americe, je to pro ně známka kvality a důvěry.

