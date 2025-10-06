Lubomír Dvořák, většinový majitel společnosti, prožívá spolu s firmou sídlící v Pohledu u Havlíčkova Brodu nevšední období. V tuzemsku se jí daří, jako ještě nikdy. Zato trhy v Evropě stagnují. A prodej za oceánem trpí pod tíhou opatření a cel amerického prezidenta Donalda Trumpa. Do toho firma přichází na trh s revolučním modelem, který by mohl změnit péči o travnaté plochy.
Pane Dvořáku, právě představujete na prvních výstavách svou novinku. Povězte, o co půjde?
Vyvinuli jsme plně elektrickou sekačku Trimmaster. Její základ spočívá v tom, že už tolik nevyužívá rotační způsob sečení. Snažili jsme se zareagovat na nařízení EU, kdy do roku 2030 by mělo být zakázáno mulčování, protože ničí život v trávníku. Naše nová sekačka se tomu přizpůsobí. Žací nože se i u ní točí, ale při tom dokážou trávu stříhat.
Američané jsou těžcí patrioti, evropské výrobky moc nemusí. Když pak přijedete na veletrhy a výstavy, vlajka a štítek Made in USA je rozhodující. Jestliže Američané o něčem vědí, že je vyrobené v Americe, je to pro ně známka kvality a důvěry.