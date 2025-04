17:00

Svoji lékařskou praxi rozjížděl v době, kdy už v České republice nevládli komunisté, nicméně doktor byl pro většinu lidí pořád ještě autorita. Za více než třicet let se ovšem situace ve společnosti výrazně změnila. Lékařská prestiž už dávno není to, co bývala, říká v rozhovoru pro MF DNES předseda okresního Sdružení praktických lékařů na Jihlavsku Jaroslav Havlíček.