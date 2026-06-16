„Paní primářka přišla s myšlenkou, že bychom měli naše oddělení ukázat v trochu jiném světle. A tak jsme se dohodli natočit krátký film, který by lidem naši práci víc přiblížil,“ říká o projektu s názvem „24 hodin“. Vincens je autorem scénáře, kameramanem i režisérem v jedné osobě. Snímek trvá šest minut, jeho premiéru nedávno promítalo jihlavské kino Dukla a lidé ho mohou zhlédnout i na YouTube.
Co přesně má váš film veřejnosti sdělit?
Většina lidí si pod pojmem infekční oddělení představí místo, kam člověka zavřou do izolace, aby nenakazil další lidi. Ono to tak ale úplně není. Diagnózy jsou různé, stejně jako léčba.
Docela nedávno jsme tady měli případ kožní leishmaniózy. Je to tropická, ale i subtropická choroba. S paní primářkou jsme volali do Prahy, protože jsme se chtěli ohledně léčení poradit, a oni nám gratulovali, že jsme něco takového ulovili. Zní to divně, ale z našeho pohledu se opravdu jedná o raritní onemocnění.