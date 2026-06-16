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Mladý lékař Martin Vincens je infektologem na infekčním oddělení jihlavské nemocnice. Mimo starost o pacienty si splnil i filmařský sen, když natočil o svém pracovišti společně s kolegy krátký film. (21. května 2026) | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Autor:
  20:00
Když na škole přemýšlel o tom, čím by jednou rád byl, napadlo ho, že zkusí filmovou tvorbu. Natáčení videí Martina Vincense zajímalo vždy. Ale nakonec plány přehodnotil a rozhodl se pro medicínu. Dnes je lékařem na infekčním oddělení jihlavské nemocnice. Jako infektolog svou profesi i zálibu ve filmech spojil netradičním způsobem dohromady.
Lékaři Česka

„Paní primářka přišla s myšlenkou, že bychom měli naše oddělení ukázat v trochu jiném světle. A tak jsme se dohodli natočit krátký film, který by lidem naši práci víc přiblížil,“ říká o projektu s názvem „24 hodin“. Vincens je autorem scénáře, kameramanem i režisérem v jedné osobě. Snímek trvá šest minut, jeho premiéru nedávno promítalo jihlavské kino Dukla a lidé ho mohou zhlédnout i na YouTube.

Co přesně má váš film veřejnosti sdělit?
Většina lidí si pod pojmem infekční oddělení představí místo, kam člověka zavřou do izolace, aby nenakazil další lidi. Ono to tak ale úplně není. Diagnózy jsou různé, stejně jako léčba.

Docela nedávno jsme tady měli případ kožní leishmaniózy. Je to tropická, ale i subtropická choroba. S paní primářkou jsme volali do Prahy, protože jsme se chtěli ohledně léčení poradit, a oni nám gratulovali, že jsme něco takového ulovili. Zní to divně, ale z našeho pohledu se opravdu jedná o raritní onemocnění.

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