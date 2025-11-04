Vyhrává po náročném porodu. Třeba budu vzorem, věří první česká profesionální fit-modelka

Za dokonalou sportovní postavou jsou nejen hodiny tvrdé dřiny, ale také odříkání v jídle. Na snímku z doby, kdy soutěžila v kategorii bikini fitness. V soutěžním módu jí Eva výhradně maso a rýži.

  18:00
V ruce drží klíč k účasti na profesionálních kulturistických akcích - včetně té nejprestižnější s názvem Ms. Olympia, která se koná každoročně v americkém Las Vegas. Eva Dlabajová získala jako vůbec první Češka profikartu v kategorii fit-model. Podařilo se jí to jen dva roky po porodu, který nebyl zrovna jednoduchý.

Rodina sympatické kulturistky původem z Moravských Budějovic nikdy nebyla vyloženě sportovně zaměřená - přesto našla tehdy malá Eva zalíbení právě v pohybu. „Dá se říct, že jsem jakási průkopnice sportu v naší rodině,“ směje se devětadvacetiletá Eva Dlabajová.

„Zpočátku mě hodně bavil aerobic, mažoretky, roztleskávačky... Ale asi se potřebuju víc posouvat, dosahovat vyšších cílů, tak jsem si vybrala právě prostředí kulturistiky a fitness,“ doplňuje.

Co na váš výběr říkala rodina? Dovedu si představit babičky, za jejichž mládí nic podobného nebylo, kterak bědují: Holka a svaly, to přece nejde k sobě...
Na ty první reakce si už nepamatuju, ale teď mi fandí celá rodina. A možná úplně nejvíc právě babča, která sleduje moje výsledky pečlivě. Řekla bych, že mám dobrou fanouškovskou základnu. (směje se)

Rodila jsem už v 25. týdnu. Když se malý narodil, vešel se mi do dlaně, měl 800 gramů. Ale je to ohromný bojovník. Má velkou radost ze života, skoro pořád se směje. Milionové dítě.

Vstoupit do diskuse

