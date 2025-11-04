Rodina sympatické kulturistky původem z Moravských Budějovic nikdy nebyla vyloženě sportovně zaměřená - přesto našla tehdy malá Eva zalíbení právě v pohybu. „Dá se říct, že jsem jakási průkopnice sportu v naší rodině,“ směje se devětadvacetiletá Eva Dlabajová.
„Zpočátku mě hodně bavil aerobic, mažoretky, roztleskávačky... Ale asi se potřebuju víc posouvat, dosahovat vyšších cílů, tak jsem si vybrala právě prostředí kulturistiky a fitness,“ doplňuje.
Co na váš výběr říkala rodina? Dovedu si představit babičky, za jejichž mládí nic podobného nebylo, kterak bědují: Holka a svaly, to přece nejde k sobě...
Na ty první reakce si už nepamatuju, ale teď mi fandí celá rodina. A možná úplně nejvíc právě babča, která sleduje moje výsledky pečlivě. Řekla bych, že mám dobrou fanouškovskou základnu. (směje se)
Rodila jsem už v 25. týdnu. Když se malý narodil, vešel se mi do dlaně, měl 800 gramů. Ale je to ohromný bojovník. Má velkou radost ze života, skoro pořád se směje. Milionové dítě.