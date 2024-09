Vysočina přišla svojí nedbalostí o 600 milionů, zlobí se lídryně Přísahy

„Naše hnutí Přísaha s Motoristy dostalo do europarlamentu Filipa Turka a Nikču Bartůšek,“ zmiňuje místopředsedkyně hnutí Přísaha Karolína Kubisková. „S velkou pokorou si vážíme každého hlasu. A uděláme maximum, abychom nyní uspěli i v krajských volbách.“

Za pár dní skončí čtyřleté volební období aktuálního krajského zastupitelstva. Jak jste spokojená s tím, jak se v uplynulém období Kraji Vysočina dařilo?

Spokojená nejsem. Vedení kraje nechalo svojí nedbalostí prakticky veškeré finance spadnout do rukou zkrachovalé ruské banky Sberbank. Místo, aby diverzifikovalo riziko a uložilo část třeba v České národní bance. To výrazně omezilo možné investice do rozvoje Vysočiny. Dnes je sice 95 procent peněz zpátky, ale vlivem inflace kraj přišel o víc než 600 milionů korun. Za skandální považujeme i přístup současného hejtmana Vítězslava Schreka (ODS) k nedávné korupční kauze v jihlavské nemocnici.

Karolína Kubisková Devětatřicetiletá místopředsedkyně občanského hnutí Přísaha je členkou zastupitelstva v Kamenici nad Lipou a zároveň podnikatelkou provozující čerpací stanici.

Je matkou čtyř dětí, se kterými v minulosti strávila téměř rok v policejní ochraně v programu na ochranu svědků.

Zpívá v pěveckém sboru Kamínek, miluje historii, přírodu a zajímá se o ochranu životního prostředí.

Co tím konkrétně myslíte?

Z počátku dokonce odmítl odvolat obviněného ředitele Veleva s tím, že zatčení se může stát komukoliv a není podle něj důvodem k odvolání! A to přesto, že podle Národní centrály proti organizovanému zločinu šlo o organizovanou skupinu, která ovlivňovala veřejné zakázky na zdravotnický materiál.

Najdete naopak dvě tři věci, za které je možné aktuální krajské zastupitele pochválit?

Jsem ráda, že Vysočina se konečně dočkala svého prvního kamenného hospicu v Havlíčkově Brodě, protože jsme byli jediným krajem, který ho neměl. Stejně tak oceňuji snahy o znovuzalesňování holin po kůrovci, které se ale ještě musí dotáhnout. Pozitivně vnímám rovněž vstřícné kroky kraje k výstavbě vysokorychlostních drah.

Na co byste se v případě zvolení chtěla primárně zaměřit vy? Kde vidíte takzvanou Achillovu patu Kraje Vysočina?

Rozhodně zlepšíme dostupnost bydlení i zdravotní péče a podpoříme mladé rodiny. Chceme zastavit vylidňování i propad porodnosti. Ta nám klesla meziročně o více než deset procent.

Jakým způsobem toho chcete dosáhnout?

Pokud mě lidé zvolí a budu hejtmankou, mám v plánu rozběhnout takzvaný projekt Kraj developerem, díky němuž zrychlíme a zjednodušíme proces nové výstavby a budeme moct nabídnout lidem dostupné bydlení za mnohem nižší ceny. Podpoříme rodiny krajským příspěvkem na nově narozené dítě ve výši 10 tisíc korun, který bereme jako návratnou investici do budoucna s cílem motivovat lidi ke zvýšení porodnosti.

Hodně ožehavým a zároveň vám blízkým tématem je doprava. Jak jste spokojená se stavem dopravní infrastruktury?

Velkým problémem je špatný stav silnic II. a III. tříd i chybějící obchvaty měst, které trpí tlakem sílící dopravy. Za Přísahu jednoznačně podpoříme investice do modernizace, oprav i větší údržby silnic a dostavby potřebných obchvatů. Zasadíme se o zlepšení dopravní obslužnosti tak, aby lidé, kteří nemají auto, měli možnost pohodlné přepravy mezi obcemi a okresy. Zaměříme se na efektivnější fungování krajské správy a údržby silnic i na zadávání veřejných zakázek týkajících se osobní dopravy. Vybudujeme vysokorychlostní trať (VRT) a ve spolupráci s Jihočechy budeme dál usilovat o zdárné řešení problému s Jindřichohradeckými místními drahami a naší tradiční úzkokolejkou, která je za nás nedílnou součástí kulturního dědictví a měla by se zachovat.

Jak vnímáte dlouhodobý problém s nedostatkem volných parkovacích míst, a to nejen v krajském městě?

Parkování je obrovský problém nejen Jihlavy, ale všech větších měst Vysočiny. Ve snaze vytlačit auta z center se města snaží použít model modrých zón. Bohužel ale postupují nekoncepčně, protože k tomu je třeba vybudovat taky záchytná parkoviště na okrajích velkých měst, ideálně ze všech příjezdových směrů. Nejlépe s možností platby celodenního parkingu včetně lístku na dopravu do města a zpět. Řešením můžou být několikapodlažní parkovací domy. Místo toho nejde v městech zaparkovat, nákupní centra mnohdy staví závory a v případě Jihlavy chybí i parkovací dům, který s souvislosti s výstavbou Horácké arény slíbila vystavět ODS.

Jak moc podle vás Kraj Vysočina trápí nedostatek lékařů: praktiků, pediatrů, stomatologů či dalších odborných lékařů?

To je skutečná Achillova pata našeho kraje! Velkým problémem je hlavně nedostatek zubařů, pediatrů a praktických lékařů, kteří jsou často v důchodovém věku. V roce 2020 působilo na území kraje zhruba 300 zubařů. Na jednoho tak připadá kolem 1 700 obyvatel, což je třetí nejhorší výsledek v ČR! Podobně špatné je to s počty pediatrů. Zhruba sedm tisíc dětí v kraji nemá svého pediatra. To musíme změnit.

Co je podle vás potřeba udělat?

Posílíme zdravotnické obory a vychováme si nové generace zdravotníků na Vysočině. Zvýšíme stipendia i stabilizační půjčky pro studenty lékařských fakult, kteří po studiích zůstanou pracovat na Vysočině, a zavedeme bonus pro seniorní lékaře, kteří ordinují, i když už jsou v důchodovém věku. Zlepšíme podmínky pro atestace, včetně zajištění potřebných stáží, nabídneme dostupné bydlení i ordinace za symbolický nájem jednu korunu a zvýšíme dotace na přístrojové vybavení ordinací. Rodinám zdravotníků pracujících na směny zajistíme nonstop předškolní zařízení v nemocnicích a ve spolupráci s pojišťovnami budeme usilovat o vznik nonstop zubní pohotovosti.

Nechceme, aby se z naší krásné zelené Vysočiny staly pláně hlučících větrníků. Ty jsou dnes mnohem vyšší a škodí podle ornitologů i ptactvu. Holiny po kůrovci chceme dozalesnit a chránit přírodní ráz našeho kraje.

V Jihlavě roste multifunkční aréna, kterou výrazně finančně podpořil Kraj Vysočina. Je to podle vás důležitá stavba pro celý kraj, nebo pouze pro krajské město?

O Horácké aréně se vedla řada emotivních diskusí. Faktem je, že i když můžeme mít odlišný názor na to, kde aréna měla stát a zda měla dostat od kraje tolik peněz, výstavba už probíhá a s tím nic nenaděláme. My teď musíme zachránit, co jde. Přísaha bude bedlivě hlídat především provozní náklady a využitelnost celého objektu. Uděláme maximum, aby toto „dítě ODS“ které takzvaně zdědíme, sloužilo nejen občanům Jihlavy, ale celého kraje.

Důležitým tématem je příprava stavby dvou nových bloků Jaderné elektrárny Dukovany. Jak tuto záležitost vnímáte? Co Kraj Vysočina bude muset v příštím volebním období nachystat, aby bylo vše připravené?

Předně musí provést rychlý audit připravenosti a stanovit jasný plán. Jde o obrovský strategický projekt státu a náš kraj z něj musí vytěžit maximum pro svůj regionální rozvoj. Musíme zajistit zhruba 4 000 nových zaměstnanců. Proto posílíme technické a řemeslné obory a chceme, aby se na dostavbě podílely hlavně místní firmy. Ve spolupráci s obcemi zajistíme rodinám zaměstnanců a řemeslníků dostupné bydlení i školky. Použijeme prostředky od SFDI k vybudování dopravní trasy pro dovoz nadměrných komponentů. Přestavíme mosty - třeba v Havlíčkově Brodě, rozšíříme silnice a vystavíme obchvaty Jihlavy, Brtnice, Okříšek, Slavětic, Třebíče nebo Zašovic.

Jak vnímáte alternativní zdroje elektřiny? Na Vysočině se počítá se stavbou větrných elektráren. Nenaruší to krajinu?

Alternativní zdroje jsou zajisté potřeba, proto podporujeme dostavbu jádra v Dukovanech, případně zavedení fotovoltaik na veřejných budovách kraje. Nechceme ale, aby se z naší krásné zelené Vysočiny staly pláně hlučících větrníků. Ty jsou dnes mnohem vyšší a škodí podle ornitologů i ptactvu. Holiny po kůrovci chceme dozalesnit a chránit přírodní ráz našeho kraje. Pokud se ale v některých obcích rozhodnou v místních referendech pro větrníky, budeme to akceptovat.

Pokud byste byla zvolena hejtmankou, dala by se vaše práce případně skloubit s prací v zastupitelstvu Kamenice nad Lipou i s vaším podnikáním?

Určitě ano. Podnikání bude řídit manžel a práce zastupitelky se s činností na kraji prolíná a doplňuje. Velice si vážím toho, že mi občané našeho města dali důvěru v komunálu a snažím se dělat maximum pro jejich spokojenost. Stejně tak chci hájit zájmy všech občanů naší krásné Vysočiny a udělat vše pro to, aby se jim žilo lépe.

Za vaše hnutí kandidují jako bezpartijní například Jan Míka (v minulosti ČSSD) a Vít Prchal (dříve Zelení). Proč jste se rozhodli ke spolupráci s nimi? A máte s panem Prchalem například shodný názor na Green Deal?

Jan Míka spolupracuje s naším hnutím coby nestraník a uznávaný odborník na dopravu. Pan Prchal sympatizuje s programem našeho hnutí Přísaha. Ze Strany zelených odešel už před deseti lety kvůli nesouhlasu se směřováním strany. Na Green Deal má zcela totožný názor jako naše hnutí Přísaha, čili že je to dobrá původní myšlenka, ale špatná realizace. A nesmí být na úkor kvality života lidí.