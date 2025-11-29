Elektronika klasické knihy nevytlačí, říká ředitelka nejlepší knihovny v Česku

Autor:
  9:05
„Je vidět, slyšet, je otevřená všem a spolupracuje s mnoha organizacemi.“ To je jen pár slov z obsáhlého hodnocení poroty, která udělila Knihovně Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou titul Městská knihovna roku 2025. Ocenění získalo zařízení vůbec poprvé. Třetím rokem ho vede Martina Sedláková.
Ředitelkou žďárské Městské knihovny roku 2025 je třetím rokem Martina Sedláková.

Ředitelkou žďárské Městské knihovny roku 2025 je třetím rokem Martina Sedláková. | foto: Jana Nedělková, MF DNES

Ocenění převzala ředitelka Martina Sedláková (vlevo) společně se svými...
Knihovna prošla nedávno rekonstrukcí a modernizací. Dokončena byla loni na...
Titul Městská knihovna roku získalo žďárské zařízení vůbec poprvé.
Knihovna Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou má za sebou rozsáhlou...
10 fotografií

Prestižní ocenění knihovna získala téměř na den přesně rok poté, co interiér hojně navštěvované budovy prošel rozsáhlou rekonstrukcí. „Je to takový náš narozeninový dárek,“ raduje se Martina Sedláková.

Na porotu zapůsobila i podoba knihovny po loňské rekonstrukci, díky níž interiér hodně prokoukl. Jakou však máte zpětnou vazbu přímo od návštěvníků?
První tři měsíce po otevření, které se konalo 31. října 2024, nastal boom. Lidé se k nám chodili hodně dívat, přibyli i noví čtenáři. Postupně se ale situace vrátila k normálu. A teď? Myslím, že se tu lidé cítí velmi dobře, rádi sem chodí, i když třeba každý s jinou intenzitou. A nejen za půjčováním knih či na různé akce. Školáci tady tráví čas mezi kroužky, čekají na autobus. Posedí v teple, prolistují knihy, zahrají si stolní fotbálek. Nebo sem míří rodinky s dětmi, tatínci třeba pospávají v relaxační zóně, děti si kolem hrají, nosí jim knížky. Jsme za to rádi. Knihovna se tak přirozeně začleňuje do místního života.

Knihovna Matěje Josefa Sychry Žďár nad Sázavou

  • Její ředitelkou je už tři roky devětatřicetiletá Martina Sedláková.
  • Zařízení v listopadu získalo titul Městská knihovna roku 2025, stalo se tak nejlepší městskou knihovnou v celém Česku. Komise hodnotila řadu kritérií. Od návštěvnosti a počtu čtenářů přes nabídku knihovnických služeb a pořádání akcí pro veřejnost až po zázemí a vybavení knihovny. V létě odborná porota knihovnu i osobně navštívila.
  • Budova má za sebou rekonstrukci a modernizaci za 29 milionů korun. Proměna interiéru podle návrhu architekta Petra Baletky byla dokončena loni v říjnu.
  • Knihovna má zhruba 2 300 registrovaných čtenářů. Reálně však do ní dochází lidí víc, neboť v rámci rodiny často využívá jednu průkazku více lidí. Jde také o čísla za rok 2024, ovlivněný omezeným provozem při rekonstrukci. Odlišit je třeba také registrované čtenáře a neregistrované návštěvníky akcí. „Statistika v knihovnictví je prostě složitá,“ dodává s úsměvem ředitelka.
  • Ve fondu, včetně výměnného, je kolem 180 tisíc titulů. Každý rok se nakoupí kolem tří tisíc nových knih.
  • Knihovna pořádá řadu akcí pro veřejnost: přednášky, besedy, autorská čtení, jarmarky, festival, příměstské tábory či kurzy a kroužky. Účastní se i městských akcí.
  • Pod žďárskou knihovnu metodicky spadá 106 knihoven v regionu. Pověřené pracovnice jim pomáhají dělat revize nebo je zásobují tituly z výměnného fondu.

Zmínila jste akce, které se v knihovně odehrávají. I to vám nahnalo v soutěži „plusové body“. Kolik se jich u vás koná?
Dnes už opravdu hodně. Když odhlédnu od těch jednorázových, jako jsou třeba autorská čtení, festival, přednášky a další akce, tak tu máme již přes dvacet pravidelně se opakujících programů.

Co si pod tím představit?
Jsou to různé kroužky, jazykové kurzy, programy pro děti i pro seniory – namátkou například Mozek ve formě, Čaj o páté, Hrátky mezi řádky, Knihánek, Čtenářský klub, Knihomosty pro handicapované děti.

Členům komise se také líbilo, kolik máme spolupracujících institucí, dobrovolníků a dalších partnerů, s nimiž akce děláme. Mířili tím třeba na Kulturní laboratoř, dětský kroužek, do nějž je zapojeno i žďárské Regionální muzeum a další organizace. Děti se v něm zábavnou formou věnují danému tématu, například z historie, kultury či umění.

Kromě dětí jsou častými návštěvníky knihovny také starší lidé, ostatně funguje u vás i Senior Point, kontaktní místo pro seniory. Za čím – vedle půjčování knížek – k vám obvykle míří?
Máme z jejich strany opravdu neuvěřitelný zájem o přednášky a lekce týkající se nových technologií. Chtějí třeba vědět, jak zacházet s chytrým telefonem – to vypíšeme termín a za dva dny je plno. Na základní verzi kurzu navazují i lekce pro pokročilé, které se už věnují třeba bankovní identitě či nákupům přes internet. Tyto programy pro nás dělá spolek Moudrá sovička v rámci projektu Digitální odysea.

Hodně oblíbené jsou i přednášky týkající se bezpečnosti na internetu a mediální gramotnosti i kurzy práce na počítači, které dlouhodobě děláme ve spolupráci s naším externím IT specialistou, nebo cyklus vzdělávacích přednášek Knihovna seniorům, které pořádáme už řadu let. Obrovský zájem mají senioři i o umělou inteligenci.

Opravdu? To není pro lidi, kteří s mobilem a počítačem nevyrůstali, úplně snadné téma...
O to víc je ale zajímá. Nesmíme lidi této věkové kategorie podceňovat, protože jsou neskutečně aktivní, snaživí a touží po vzdělání. Snadno mohou předčit i mnohem mladší ročníky. Na příští rok proto chystáme projekt Klikni, babi! Klikni, dědo!, kde bychom celoročně a uceleně nabízeli programy zaměřené na nové technologie. Senioři se nám ale hlásí i o dobrovolnictví. Máme tu třeba dvě ženy, které různě pomáhají při akcích a dělají pro nás i pravidelné výtvarné dílny. Chtějí být užitečné, mezi lidmi a hlavně – baví je to.

Jste i součástí řady městských akcí, stánek knihovnic na nich málokdy chybí. Není toho „angažmá“ nad rámec běžné práce na personál až příliš?
Je to samozřejmě náročné. Akce jsou často odpoledne, večer či o víkendech. Ale nikdo nikoho do ničeho nenutí. Účastníme se, protože chceme a baví nás to. Kolegyně často samy přijdou s novými nápady.

Ocenění převzala ředitelka Martina Sedláková (vlevo) společně se svými kolegyněmi a žďárským starostou Martinem Mrkosem (druhý zleva).
Knihovna prošla nedávno rekonstrukcí a modernizací. Dokončena byla loni na podzim.
Titul Městská knihovna roku získalo žďárské zařízení vůbec poprvé.
Knihovna Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou má za sebou rozsáhlou rekonstrukci. Pod ní je podepsán architekt Petr Baletka (druhý zprava).
10 fotografií

Neustupuje trochu ve víru všech těch akcí do pozadí základní funkce knihoven? Tedy čtení, půjčování knih?
Doba, kdy se v knihovnách „jen“ půjčovaly knihy, je sice už pryč a knihovny dnes opravdu mají nezanedbatelnou komunitní funkci, ale čtení, knihy a vzdělávání i výchova společnosti jsou stále na prvním místě.

Když se tedy zaměříme vyloženě na četbu – jak vnímáte dopad doby elektronické? Jsou počítače, tablety a mobily pro knihy soupeř? Nevytlačují je?
Nestavěla bych je proti sobě, spíš vedle sebe. I když je to na mobilu nebo tabletu, pořád se přece jedná o čtení. Nemění se činnost, jen její nosič. Musíme se s tím smířit a uvědomit si, že tak to dnes prostě je. Ostatně podle prognóz se dá očekávat, že počet e-výpůjček, tedy výpůjček elektronických knih nebo elektronických audioknih, bude dál stoupat.

Dopadne to na papírové knihy?
Přesný vývoj si asi málokdo troufne odhadnout, ale konec běžných knih to určitě neznamená. Ty tady už spoustu let jsou a ještě spoustu let budou. Já osobně to vnímám tak, že lidé dnes mají už tolik informací a vjemů, že po té papírové knize sahají velmi rádi – berou to jako určité zklidnění, chvíli pro sebe a vlastně i takový „digidetox“. A s rozvojem digitálních technologií bude podle mě takových lidí přibývat.

Knihovna roku píše komiksové Příběhy v bublinách. Míří do ní známí spisovatelé

Jak se tento rozvoj promítá do půjčovanosti standardních publikací a e-knih?
Obecný trend je, že počet půjčovaných papírových publikací zvolna klesá, ale to neříkám za naši knihovnu. Zatím máme statistiku jen z loňského roku, kdy probíhala rekonstrukce a dlouho bylo otevřeno pouze v provizorním režimu, tudíž nejsou čísla úplně vypovídající. Předtím zase do statistik zasáhl covid. Samozřejmě ale i u nás vnímáme, že zájem o e-výpůjčky roste.

Jakým způsobem vůbec půjčovaní e-knih ve vaší knihovně funguje?
Spolupracujeme, stejně jako asi většina českých knihoven, s portálem Palmknihy. To, co u jejich partnerských nakladatelů na poli e-knih vyjde, nám dají hned k dispozici. Takže jsou tam desetitisíce titulů a jejich počet stále roste. U nás v knihovně se uskuteční tak deset až jedenáct e-výpůjček denně. Což je relativně hodně. Když jsme s nimi začínali, byly to tak tři za den.

Stahování e-knih není úplně zadarmo. U vás jej mají čtenáři jako součást registrace?
Zdarma to samozřejmě není, ale v tomto případě nese náklady knihovna – v průměru 49 korun za knížku, respektive jednu e-výpůjčku. Čtenář to má v rámci svého průkazu, takže hradí jen zlomek; zbytek doplácí knihovna. Počet titulů, které si lze měsíčně půjčit, tak musí být omezen. Nyní jsou strop tři knížky, což je ale dle našich zkušeností dostačující. Při větším počtu se stává, že si je lidé nahrají do telefonu, ale ani je za ten měsíc nepřečtou. Jinak k e-výpůjčkám si mohou samozřejmě přidat i běžné papírové dokumenty, a to až třicet kusů za měsíc.

Není řešením, aby nějaký podíl z e-výpůjček hradili čtenáři?
Nedávno vyšlo doporučení od Ústřední knihovnické rady České republiky, abychom půjčování e-knih nezpoplatňovali. Některé knihovny k tomu už totiž přistoupily a čtenář nese určitou procentuální část. Je to třeba jen či dvacetikoruna, což asi lidem nijak zvlášť nevadí, ale pořád jsme dle zákona veřejná služba. Měli bychom tedy služby poskytovat bezplatně, respektive v rámci čtenářského poplatku, bez ohledu na formu nosičů. Náklady pak ale samozřejmě nese zřizovatel, a ne každý je vstřícný jako ten náš.

Hravě si poradí i s nestandardními formáty. Učebnice nejlépe balí v knihovně

Pronikají e-knihy více i do dětského oddělení?
Minimálně. Děti stále preferují papírové knihy. Jde u nich ještě hodně o obrázky, interaktivní prvky, fyzický kontakt s četbou. Zážitek z papírové knížky je tady pak úplně jiný.

Že dnes děti méně čtou, se řeší už dlouhodobě, zvláště v souvislosti s mobilními telefony, počítačovými hrami, sítěmi. Vy si ale na nezájem dětských čtenářů nestěžujete…
Jde opět o obecné trendy, které jsou samozřejmě patrné všude. U nás v knihovně se ale snažíme děti ke čtení hodně vést a myslím, že se to daří. Naším hlavním cílem je, aby aktivita „chodím do knihovny“ byla úplně normální, běžná – stejně jako chodíte do školy či do práce.

Jak toho docilujete?
Jsme zapojeni do celorepublikového projektu Bookstart – s knížkou do života, kdy se snažíme dětem knihu doporučovat už od narození, a to doslova. Chodíme na vítání občánků, kde od nás rodiny dostávají vstupní balíček do knihovny, kde mají i průkazku na první rok zdarma. Snažíme se ukázat, že i nejmenší miminka u nás najdou „tu svoji“ knihu – leporela, černobílé kontrastní knihy, zvukové knížky. S věkem to pak pokračuje dál, máme kroužky pro děti do tří a pak i do šesti let, či aktivity pro základní školy už od prvních tříd. Starší děti zase mohou docházet do již zmíněné Kulturní laboratoře, na Hrátky mezi řádky nebo si užít naše příměstské tábory.

31. října 2024

Co starší děti?
Tam už je těžší je zaujmout, v určitém věku se to láme a musíte vymyslet aktivitu, která je dokáže upoutat. Takže jsme dělali i tvůrčí psaní a různé speciální programy – třeba Knihovna v jiné dimenzi, což je kroužek s knihami a virtuální realitou, i s využitím speciálních brýlí. Snažíme se také sledovat knižní trendy, aby u nás našli všichni to, co zrovna „frčí“.

To musí být při počtu titulů, co dnes vycházejí, asi dost náročné...
Trendy sledují naše akvizitátorky na dětském i dospělém oddělení. Vědí, po čem je poptávka. Na webu máme také formulář, kam každý může napsat tip, pokud daný titul nenajde v našem fondu. Knihy nakupujeme pravidelně a snažíme se o vyváženost, aby byl dostatek beletrie, ale i naučné literatury. Kolikrát přijdou čtenáři, kteří studují třeba v Brně, a jsou šťastní, že u nás našli knížku do školy, již marně sháněli.

Nakupují-li se novinky, musíte zákonitě nějaké knížky vyřazovat. Jak tento systém funguje?
Máme kolem 180 tisíc knih. Z toho 60 tisíc jich je na odděleních, zhruba stejný počet ve skladu a zbytek putuje po regionu v rámci výměnného fondu. Abychom se do nějaké kapacity vešli, dělají se pravidelně odpisy. Je to věčné kolečko: přijde novinka, zařadí se, nějaká kniha se vyřadí, jde do skladu, a z něj musí jít zase nějaká publikace pryč. Nabízíme je pak veřejnosti třeba na burzách. Někdy je těžké knížku vyřadit, ale koloběh musí fungovat. Nejde tu mít prastaré tituly se zažloutlými listy, které by si nikdo nepůjčil. Také regály musí být vzdušné, přehledné. Za rok v průměru pořídíme tři tisíce titulů a minimálně stejné množství se prostě musí odepsat.

Žďárská knihovna v novém nabízí i virtuální brýle, čtenáře odbaví rychleji

Zakončeme rozhovor nahlédnutím právě do těch knih, jež v regálech zatím zůstávají. Oč je dnes největší zájem?
Od severských detektivek, které byly jednu dobu hodně populární, se teď trend trochu přesunul k thrillerům. Hodně se také čtou i čeští autoři, kde se opakují taková ta všeobecně známá jména.

Například?
Stále se hodně půjčuje třeba Kateřina Tučková, Karin Lednická, Michaela Klevisová, Patrik Hartl, Vlastimil Vondruška, Petra Soukupová či Alena Mornštajnová. Ze zahraničních byl teď hodně v kurzu Dan Brown. Hlavně starší generace ale pořád preferuje klasické romány pro ženy, jako jsou ty od Vlasty Javořické či Vlasty Pittnerové. Zájem je samozřejmě i o doporučenou četbu a hodně se půjčují také časopisy.

Snažíte se dávat prostor i komiksům, zaměřen na ně byl také nedávný čtenářský festival Sychravo. Je z čeho vybírat?
Mezi komiksy máme dost kvalitních publikací, a to nejen na dětském oddělení. Podle mě jsou dobrým řešením i pro dospělé, kteří nemají moc času na čtení – je to četba, co zvládnete za dva večery. Komiksy navíc vycházejí na různá témata, věnují se historii, příběhům… Často je v nich schovaná, ovšem nenásilně, vlastně i naučná literatura.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Petice nezabrala, legendární secesní hotel šel k zemi. Na jeho místě bude stát Lidl

Premium
Pietní akce se zúčastnilo několik desítek lidí. Přišli se rozloučit s...

Jen málokdo se teď při cestě kolem nádraží v Novém Městě na Moravě nezastaví před plotem ohraničujícím pozůstatky hotelu Artis. Společnost Lidl, majitelka pozemku, již přistoupila k jeho demolici....

Ultras Baníku rasisticky uráželi romské děti z Mongaguá, pomohli těžkooděnci

Fotbalová mládež z Mongaguá Ostrava při cestě na turnaj do Děčína nazvaný...

Návrat romských dětí z ostravského a jihlavského fotbalového klubu Mongaguá z turnaje v Děčíně se změnil v horor. Rasisticky je měli v Praze na hlavním vlakovém nádraží urážet někteří z ultras Baníku...

Mrazivá zpověď z vlaku: Byli to fanoušci ďábla. Na Baník se Romové bojí

Jaroslav Horvath, zakladatel fotbalové Mongaguá Ostrava, se svými svěřenci.

Když trenér malých romských fotbalistů z ostravského klubu Mongaguá líčí jejich cestu vlakem spolu s rowdies Baníku, mrazí z toho. Jejich rasistické urážky a hyenismus přišel zrovna v době, kdy se...

Visuté zahrady Bernardovy. Neobvyklý záměr pivovaru vedení Humpolce odmítá

Premium
Jak záměr pivovaru vypadá, se mohou osobně lidé podívat v návštěvnickém centru...

Visuté zahrady Semiramidiny byly jedním ze starověkých divů světa. Podobný div by mohl vzniknout i v dnešní době. Uvažuje o něm vedení Rodinného pivovaru Bernard v Humpolci. Nechalo si vypracovat...

Sběratel otevřel v Brodě jedinečné Muzeum hotovosti, mince v něm počítá na tuny

Petr Šimek má nejraději hotovost afrických zemí. Bankovky jsou obvykle barevné,...

Tři desetiletí Petr Šimek sbírá mince a bankovky z celého světa. Má jich už tolik, že domů se jen těžko vešly. A tak vznikl nápad, který široko daleko nemá obdoby. Sběratel vytvořil v Havlíčkově...

Elektronika klasické knihy nevytlačí, říká ředitelka nejlepší knihovny v Česku

Ředitelkou žďárské Městské knihovny roku 2025 je třetím rokem Martina Sedláková.

„Je vidět, slyšet, je otevřená všem a spolupracuje s mnoha organizacemi.“ To je jen pár slov z obsáhlého hodnocení poroty, která udělila Knihovně Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou titul...

29. listopadu 2025  9:05

Místo zářících jelenů svět fantazie. Světel se dotkněte, vybízí žďárský zámek

Na workshopu si lidé vytvoří i vlastní videomapping, který po přenosu...

Zářící jeleni, baňky a zvonečky z LED světýlek? Tak takovou adventní výzdobu budou lidé v zámku Kinských ve Žďáře nad Sázavou hledat marně. Místo toho vyrazí s baterkami do tmy koníren objevovat...

28. listopadu 2025  15:04

Visuté zahrady Bernardovy. Neobvyklý záměr pivovaru vedení Humpolce odmítá

Premium
Jak záměr pivovaru vypadá, se mohou osobně lidé podívat v návštěvnickém centru...

Visuté zahrady Semiramidiny byly jedním ze starověkých divů světa. Podobný div by mohl vzniknout i v dnešní době. Uvažuje o něm vedení Rodinného pivovaru Bernard v Humpolci. Nechalo si vypracovat...

28. listopadu 2025

Zimní sezona začíná již v listopadu, sněžení umožnilo úpravu tras napříč krajem

Ve vyšších partiích kraje, například ve Žďárských vrších, si už běžkaři užijí...

Na Vysočinu stihla ještě v listopadu vtrhnout zima. Solidní vrstva sněhu se ale drží spíš ve vyšších polohách kraje, například ve Žďárských vrších. Do terénu už také vyjely stroje na úpravu...

28. listopadu 2025  10:53

Mají nejdelší krk. V jihlavské zoo se vylíhly labutě původem od protinožců.

Jihlavská zoo má od 13. listopadu dva nové obyvatele zahrady, v ten den se...

Zoologická zahrada v Jihlavě představila nové přírůstky ve své početné zvířecí rodině. Dobrá zpráva tentokrát přišla z výběhu pod Australskou farmou, kde mají svůj domov labutě černé (Cygnus...

28. listopadu 2025  8:14

Základní škola se na dva dny promění v prales plný žab, želv a chameleonů

Pralesnička strašná je v exotické přírodě, kde konzumuje mravence, jedovatá. V...

Chameleoni, želvy nebo třeba exotické druhy žab. Navzdory nyní panujícímu počasí si mohou lidé v Herálci na Žďársku připadat jako v tropech. Stačí zamířit na novou výstavu chovatele Jakuba Zerzánka....

27. listopadu 2025  15:49

Při střetu s nákladním vozem zemřel na D1 řidič dodávky, auta stála v kolonách

Řidič dodávky narazil zezadu do kamionu. Svým zraněním na místě podlehl.

Řidič dodávky zemřel ve čtvrtek ráno na 153. kilometru dálnice D1 na Vysočině. Nehoda se stala před osmou hodinou ve směru na Brno, kde dodávka zezadu narazila do nákladního auta. Směr Brno byl kvůli...

27. listopadu 2025  11:47,  aktualizováno  13:24

Nejvyšší patro čekalo na využití dvacet let. Stavební škola má konečně jídelnu

Střední škola stavební a průmyslová v Havlíčkově Brodě se konečně dočkala...

Jídelna s výdejnou obědů, čtyři moderní počítačové učebny, ale třeba i volnočasová místnost se stolním fotbálkem, šipkami a playstationem. Takový předčasný vánoční dárek nadělilo hejtmanství střední...

27. listopadu 2025  13:03

Jen krytý bazén je v současnosti málo. Devítitisícová Chotěboř má smělejší plán

Plavecký bazén, relaxační a odpočinkový bazén, brouzdaliště, další větší bazén,...

Desítky let se o tom jen hovořilo. Nyní se na světlo světa dostala první studie. Město Chotěboř hodlá svým obyvatelům splnit dávnou touhu a postavit krytý bazén. Ne ovšem ledajaký, má jít o komplexní...

27. listopadu 2025  8:47

Místo pochůzek s dalekohledem drony. Kontrola elektrického vedení se zcela mění

Provozovatel energetické soustavy musí každoročně veškeré vedení vizuálně...

Ke stožáru s elektrickým vedením přijede technik a otevře kufr auta. Vyletí roj dronů, které si samy zmapují okolí a zcela autonomně se vydají na kilometry dlouhou kontrolu vedení. Po pár minutách se...

26. listopadu 2025  14:46

Silo, hradby či reliéf kostela. Stěnu u supermarketu zdobí studentské malby

Malba na stěně u supermarketu Billa v Moravských Budějovicích nahradila starší...

Stylizovaná tvář významné moravskobudějovické osobnosti archeologa Jaroslava Palliardiho je jedním z motivů nové velkoplošné malby na stěně u supermarketu Billa v Moravských Budějovicích. Dalšími...

26. listopadu 2025  11:14

Horácká aréna není jen pro hokej, hostit bude i špičkový tenis či basketbal

Původně měl mít vnitřek Horácké arény černou barvu. Gólmani Dukly však...

Jihlava za 2,2 miliardy korun nechala postavit halu pro prvoligové hokejisty Dukly. Tento argumentační faul mohli (nejen) sportovní fanoušci číst v posledních letech v internetových diskusích. Že jde...

26. listopadu 2025  7:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.