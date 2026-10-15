Koupil jste dlouhodobě nevyužívaný hotel Gustav Mahler v Křížové ulici. V jakém je stavu a co s ním zamýšlíte?
V hotelu vyteklo topení a voda napáchala obrovské škody. Zvedly se podlahy, dlažby i parkety a vlhkost zašla až do zdí. Stav je katastrofický. Tam nás čeká generální rekonstrukce - od topení přes vodovody, vzduchotechniku, silnoproud, slaboproud, koupelny až po pokoje. Odhaduji, že budu rád, když budeme za dva roky hotovi. Historickou podobu budovy měnit nechceme. Co se týče interiéru, necháme si poradit od designérky, ale rozhodující slovo máme my - interiér se musí líbit v první řadě nám jako rodině. Půjde o investici v desítkách milionů korun. Já hotel provozovat osobně nebudu, mým cílem je přivést do Jihlavy kvalitního nájemce, což vyžaduje vysoký standard. O prvním partnerovi už jednáme. Ten má samozřejmě eminentní zájem navýšit na maximum počet lůžek a my půjdeme jeho požadavku vstříc. Věřím, že k současným sedmdesáti lůžkům jich ještě několik desítek přibude. Navíc má hotel dva vnitrobloky - jeden z nich bychom rádi zastřešili a vytvořili tam prostor pro koncerty. Nabízí se také spolupráce s vlastníkem sousedního kostela ohledně svatebních obřadů, což by mělo velký potenciál.
Moje filozofie se zásadně liší od klasického realitního byznysu - já jsem totiž ze svého portfolia nikdy nic neprodával. Nemovitosti netočím pro rychlý zisk.