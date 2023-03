Někdy mám pocit, že jsem právě spadl z Měsíce, komentuje Jiří Holík dnešní svět

Bývalý vynikající útočník Dukly Jihlava a reprezentace Jiří Holík sleduje většinou už jen zámořský hokej. Ovšem co se celkového dění ve světě týká, má stále všeobecný přehled. Zprávy, které si poslechne či přečte, však v sobě okamžitě filtruje. Spoléhá na zdravý selský rozum. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Legendární hokejový útočník Jiří Holík na první pohled vypadá, jako by se ho ubíhající čas absolutně netýkal. V elegánovi se stále pevným postojem, jistým krokem a jasnou myslí by jen těžko někdo hledal muže, jemuž bude příští rok v létě 80 let.