Za socialismu jsme promítali snímky, které jiní nemohli, vzpomíná nestor filmového klubu

Filmovým nadšencem byl Jaroslav Kristek od mládí, od roku 1981 se mu pak film stal takříkajíc druhou profesí, když spoluzakládal filmový klub ve Veselí nad Moravou. Později, po návratu do Jihlavy, se přidal k vůdčím osobnostem zdejšího klubu při kině Dukla, kde působí i nyní. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

  18:00
Filmový klub v Jihlavě vznikl v roce 1963 - v tehdejším Československu jako dvanáctý v pořadí. Jeho největším aktivním pamětníkem je Jaroslav Kristek, který se práci pro filmové fanoušky věnuje od roku 1981. „Výhodou klubů za socialismu bylo, že jsme mohli vidět i západní filmy,“ vzpomíná.

Sedáte si v kinosále vždy na stejné místo? Já třeba ano, pokud je mé oblíbené místo volné.
Z hlediska ideálního zvukového a vizuálního vjemu by to místo mělo být v ose sálu někde ve čtvrté páté řadě. Ale! Vzhledem k tomu, že mám dlouhé nohy a strádal bych tam navzdory kráse, která se leckdy na filmovém plátně odehrává, tak si sedám na kraj, kde si nohy mohu natáhnout. Poslední řada zcela na kraji. Ano, stálí návštěvníci filmového klubu mají vysezené své štamgastské posty.

Byl jsem v polovině projevu v lektorském úvodu, když se nějaký muž vztyčil, trochu se kymácel a řekl: „Ty hele, nedělé z nás blbce.“

Za socialismu jsme promítali snímky, které jiní nemohli, vzpomíná nestor filmového klubu

