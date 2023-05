Supermarkety pro nás nejsou konkurence, říká prodejce bezlepkových potravin

„Hlavní myšlenka otevření našeho obchodu byla dostat do Jihlavy, jako do krajského a spádového města, sortiment, o kterém jsme věděli, že je k dostání v Praze, v Brně nebo v Ostravě,“ říká Richard Vrubel. „Pro lidi, kteří mají bezlepkovou dietu, je bonus, že si mohou nakoupit jako běžní lidé normální rohlík, normální pečivo. Čerstvé, ne vakuované s expirací tři měsíce.“

Cesta k tomu však asi nebyla úplně jednoduchá...

O obchodě jsme začali uvažovat ve chvíli, kdy se v rodině rozšířila celiakie a bezlepková dieta. A nikde se nedalo koupit pečivo v takovém rozsahu, který by naši rodinu uspokojoval. Proto jsme se o to začali zajímat a postupem času jsme získali dodavatele. Je to firma Kocman z Břeclavi. Zhruba čtvrt roku však trvalo, než si to pekárna nastavila tak, aby nás mohla z hlediska času zavážet. Pečivo se totiž vyrábí vždy čerstvé, během noci. A v brzkých ranních hodinách musí být jak v Ostravě, tak v Praze. V příslušných počtech, na příslušných prodejnách. Ale postupně nás zařadili mezi odběratele.