Čekáme zajímavé nálezy, říká o průzkumu pod novými Dukovany ředitel ústavu

Historicky nejrozsáhlejší záchranný archeologický průzkum na území Kraje Vysočina začne zřejmě již letos v oblasti, kde vyroste Jaderná elektrárna Dukovany II. Stavba zasáhne plochu 180 hektarů. Pro archeology i stavbaře půjde kvůli harmonogramu o náročnou a stresovou práci, je si vědom Balázs Komorózcy, ředitel brněnského Archeologického ústavu Akademie věd.
Balázs Komoróczy se setrvale zabývá například archeologií doby římské a stěhování národů, středem jeho zájmu je třeba systematický výzkum římské přítomnosti v oblasti Mušova na jižní Moravě. | foto: Anna Vavríková, MAFRA

„Oblast výzkumu dává velkou naději na zajímavé archeologické objevy,“ říká Komoróczy. Anebo – řečeno jazykem stavbařů – je oblastí s vysokým rizikem výskytu archeologických památek.

Vzhledem k ploše a charakteru území – bude tento průzkum srovnatelný s jinými velkými úkoly archeologů na území České republiky?
Přirovnal bych to k velkoplošným stavbám, jako jsou stavby dálnic nebo obchvatů velkých měst s tím, že plošně je to nejspíše větší, než je většina těchto staveb. Ale je pravda, že zde zase charakter regionu nehrozí tak mnohovrstevnatým dřívějším osídlením. Takže třeba na dálnicích můžeme možná jít řádově na polovinu či třetinu této plochy. Ale pokud je to někde v Polabí nebo na jižní Moravě, tak může být té archeologie ještě více, protože je tam intenzita osídlení ještě větší. Ale ano, přirovnal bych to k takovým těm stavbám, co občas registrujete i v médiích, jako jsou stavby dálnic. Je to nadstandardní typ úkolů pro archeology.

Balázs Komoróczy

  • Narodil se 24. srpna 1970 v Budapešti. Je archeologem působícím v České republice, který se zaměřuje na průzkumy římských provincií a archeologii Germánů.
  • Vystudoval klasickou archeologii a historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Postgraduální studium v oboru římsko-provinciální archeologie absolvoval na Univerzitě Eötvös Lóránd v Budapešti.
  • Zabýval se markomanskými válkami a jejich stopami na Moravě, věnuje se archeologii doby římské a stěhování národů. V ohnisku jeho zájmu je například římský vojenský zásah ve středním Podunají.
  • Věnuje se i problematice užívání detektorů kovů zástupci veřejnosti.
  • Je ředitelem Archeologického ústavu Akademie věd Brno.

Kdy začne archeologický průzkum oblasti stavby Dukovany II?
Klasický terénní archeologický výzkum tam ještě nezačal. Nejsem pro sdělení termínu úplně kompetentní osoba, protože je to nějak podmíněno i harmonogramem stavebních realizací, kterých by se to mělo týkat. My jsme v roce 2024 zpracovali nějaké základní podklady, jak by se na takto rozsáhlé ploše mohl archeologický průzkum odehrávat a nyní komunikujeme s těmi, kteří by měli mít na starosti stavbu, o tom, jak tyto podklady implementovat.

Nejsem oprávněný říct, jestli to začne v srpnu, či v červenci, nebo později. Já ani tvrdé datum předpokládaného začátku nemám. Ale z logiky a návaznosti dalších prací by to mělo začít nejpozději letos.

Předpokládají archeologové, že budou v lokalitě zajímavé nálezy?
Určitě. Ale je to velmi rozsáhlá plocha, které se stavba nějakým způsobem dotkne a přemění ji. Není to tak, že je ten předpoklad pro celou plochu, ale jsou tam tu menší, tu větší části, u kterých si myslíme, že mají archeologický potenciál.

Už se tam nějaké předběžné průzkumy dělaly? Něco naznačily?
Ano. To byla fáze prediktivního sondování, jaká by mohla být hustota přítomnosti archeologických rizik, jak my tomu říkáme. Z hlediska přípravy té plochy pro stavbu jsme mapovali rozložení rizik a jsou tam místa, která definujeme jako plochy s vysokým rizikem přítomnosti archeologických památek.

Co se už o té oblasti ví? Máte doklady o nějakém osídlení, předpoklad, jaká kultura by se tam mohla najít?
Ano, je to zajímavé. Ten region z hlediska polohy je trochu na periferii osídlení, kde se intenzivněji a dlouhodobě napříč různými fázemi pravěku vyskytují vesnické osady. Nicméně je tam poměrně vysoká koncentrace různých lokalit z paleolitu, to znamená ještě z doby kamenné a starší kamenné. Zdá se, že na některých místech lze detekovat – aniž by byly nyní prováděny ty výzkumy – i něco jako z nejstarší fáze zemědělského pravěku, neolit, eneolit. Skutečně je to velmi rozsáhlé území s různými lokalitami na různých místech. Zde nemluvím o časových vrstvách, které by ležely na sobě, ale jsou různě rozloženy v té ploše stavby. Někde vidíme stopy doby železné, známky osídlení předkeltské fáze doby železné. A jsou tam i středověké památky.

Průzkumy v Dukovanech slouží k získání podrobnějších dat o půdě a horninách pod jednotlivými budovami a komplexy nových jaderných bloků.
Geologický průzkum před stavbou nového bloku jaderné elektrárny v Dukovanech je ve své polovině. Prozatím dělníci bojují hlavně s počasím. Silné mrazy uplynulých týdnů pro ně vůbec nebyly příjemné.
Můžete jako archeologové čerpat z poznatků vašich případných předchůdců z doby, kdy se v sousedství v osmdesátých letech minulého století stavěla první dukovanská elektrárna?
To bohužel moc nemůžeme. Protože tehdy byly ještě jiné zákonné propozice pro archeologii než dnes a byla i obecně jinak nastavená archeologická památková péče. Z toho období nemáme k dispozici prakticky žádné informace.

Nicméně, aby to nevyznívalo úplně špatně, v dotčeném regionu se nějaké menší archeologické aktivity odehrávají delší dobu. Ač nejsou třeba zaměřené na plochy, kde je nyní ta budoucí stavba nebo kde je stávající stavba, tak v jejich nárazníkové zóně jsou stopově známá určitá archeologická zjištění z období posledních 100 až 120 let. Ta ukazují, že toto místo není prosté osídlení, což nám pomáhá při určení předpokladu míry rizika archeologické zátěže. Jinak obecně kopcovité regiony už potom jsou často bez nějaké stopy osídlení staršího, než je středověk, ale zde celá ta zóna podél řeky Jihlavy na terasách je zasažená starší archeologickou přítomností.

Vlastní stavba nových elektrárenských bloků zabere 80 hektarů, dalších 100 hektarů obsadí zařízení staveniště. Máte odhad, kolik archeologů bude muset na té stavbě pracovat na průzkumech, aby se tyto jejich práce stíhaly?
Asi máme odhad, ale nejsem oprávněn jej nyní mediálně prezentovat. Nejsem ještě ani v situaci, kdy bych byl ten, kdo reprezentuje smluvně nastavenou nějakou formu realizace. Z toho smluvního nastavení by vyplývaly i termíny, kterým bychom se přizpůsobovali. Velmi obecně mohu říci, že vzhledem k tomu, že na to, jak jde o velmi rozsáhlou plochu, je na to relativně napnutý předpokládaný harmonogram. Takže to bude vyžadovat náročnou organizaci archeologického řešení s velkým množstvím nasazených pracovníků.

Vrty hluboké až 150 metrů. Průzkum pro dostavbu Dukovan pokračuje i ve větru a mrazu

Kdy tedy předpokládáte, že už budete mít nějaké bližší informace o harmonogramu výzkumu?
Intenzivně pracujeme na podkladech, které by pak umožnily uskutečnění té archeologie, takže předpokládám, že nás to nikdo nenechává připravovat s tím, že bychom se k tomu měli vracet třeba někdy za deset let, ale že to bude otázka pokročilého jara. Do konce jara, myslím, bude docela jasno.

Kdo bude tuto velkou archeologickou zakázku vykonávat?
To není na mém rozhodnutí. Já umím za Archeologický ústav nabízet to, že jsme asi v tomto prostředí největší archeologická instituce, také jsme právě k takovémuto typu úkolů zřizováni, jmenováni v zákoně. Přijde mi to i přirozené nebo logické vzhledem k náročnosti koordinační a přípravné fáze. Zadavatel práce s námi komunikuje. Je můj předpoklad, že bychom průzkum mohli dělat my, ale zatím k tomu nemám žádný smluvní podklad. Na přelomu dubna a května budeme mít, myslím, už jasno.

Hraběcí stolek se stal hvězdou sítí. Jedinečná vyhlídka se objevila i v hororu

Hraběcí stolek je místem pro romantické posezení, ale i pořízení originálních...

Nejen zážitky, ale i šance pořídit zajímavé snímky jsou pro řadu lidí výzvou k výšlapu. Výsledkem se pak chlubí třeba na Instagramu a dalších sociálních sítích. Velké oblibě mezi „lovci“ takových...

„Vietnamci nemají fantazii.“ Tlumočník o Česku i o tom, proč se nesmí vrátit domů

Premium
Doan Phu Hoa. Čeští přátelé mu říkají Míra, protože takový je překlad části...

Doan Phu Hoa býval ve Vietnamu profesionálním vojákem, při studiích v Československu si však našel manželku. A tak si po návratu do Vietnamu požádal o civil a do Čech se vrátil, v podstatě navždy....

Herec Plesl se vrací jako průvodce. Skryté skvosty odhalí tajemství hradu Lipnice

Hrady a zámky jsou pro herce Jaroslava Plesla vášní a koníčkem. Ve volném čase...

Česká televize ve čtvrtek večer spustí třetí řadu dokumentárního seriálu Skryté skvosty. Herec Jaroslav Plesl v něm diváky provede po deseti památkách. První díl třetí řady přiblíží hrad v Lipnici...

Hlavní tepna Brodu se po Velikonocích uzavře. Provizorní most nemusí být pro všechny

Most u Billy půjde úplně k zemi. Nahradí ho nový, který unese i nadměrné...

Už jen necelé tři týdny klidu si užijí řidiči v Havlíčkově Brodě. Pak to vypukne. Ihned po Velikonocích by podle informací iDNES.cz měla začít demolice mostu přes řeku Sázavu v Masarykově ulici i...

Dodávka bez chlazení vezla z Prahy do Vídně tunu masa. Kazit se začalo už na D1

Čínský podnikatel vezl po D1 z Prahy do Vídně tunu mraženého masa v obyčejné...

Celníci na Vysočině odhalili, zajistili a poslali na ekologickou likvidaci tunu kachního masa a masných polotovarů. Zásilku mraženého zboží vezl v dodávce z Prahy do Vídně čínský podnikatel. Bez...

Čekáme zajímavé nálezy, říká o průzkumu pod novými Dukovany ředitel ústavu

Archeologie má být pro lidi atraktivní a zábavná, hlásí nový šéf ústavu...

Historicky nejrozsáhlejší záchranný archeologický průzkum na území Kraje Vysočina začne zřejmě již letos v oblasti, kde vyroste Jaderná elektrárna Dukovany II. Stavba zasáhne plochu 180 hektarů. Pro...

22. března 2026  10:20

Stěhování soch je vždy stresík, směje se umělec a bývalý trenér Adamczykové

Jakub Flejšar při loňské instalaci svých soch v Novém Městě na Moravě

Bezmála rok už zdobí ulice Nového Města na Moravě kovové skulptury od uznávaného sochaře Jakuba Flejšara. Jedno z děl, o němž hlasují nyní sami obyvatelé, na místě zůstane i po ukončení výstavy v...

21. března 2026  9:12

Šéf Litoměřic: Postup? Extraliga je jiná galaxie, bez Sparty tu není ani 1. liga

Vasyl Špilka z Litoměřic slaví gól.

Potřetí za sebou prošli do prvoligového semifinále, potřetí za sebou vyvstává otázka: hokejové Litoměřice, chcete do extraligy? A odpověď je potřetí stejná. „Extraliga je pro nás jiná galaxie,“...

21. března 2026  7:21

Móda je krásná bublina, realita v ateliéru je dřina, říká návrhářka Rajská

Premium
Beata Rajská obléká spoustu známých a populárních žen, její šaty můžete vidět...

Zatímco její modely září na červených kobercích a prestižních plesech, ona sama žije v pracovním koloběhu mezi Žďárem nad Sázavou a Prahou. Módní návrhářka Beata Rajská v otevřeném rozhovoru pro...

20. března 2026

Jihlavské radnici je 600 let. Radní ji navzdory kritice koupili za husitských válek

Jihlava má jednu a tutéž radnici už 600 let. Jistě, během těch staletí se sídlo...

Psal se rok 1426, když se uzavřel obchod, který definoval centrum někdejšího privilegovaného královského sídla. Městský notář Johannes von Amt tehdy brkem zapsal do úředních knih rozhodnutí, které se...

20. března 2026  14:14

V pondělí se zavře tah z Brodu na Žďár u Pohledu. Řidiči budou muset improvizovat

Silnice I/19 se kvůli sesouvání svahu a nutné sanaci opravovala naposledy na...

Od pondělka se stane cesta z Havlíčkova Brodu na východ, do Přibyslavi a na Žďár nad Sázavou, pro řidiče značně nepříjemnou. Kvůli sesouvání svahu a přestavbě úseku se uzavře silnice 19 u Pohledu. Do...

20. března 2026  10:29

Z hospice do Milána a na Manhattan. Malířka zažívá žal i radost zároveň

Jana Fučíková z Koněšína je absolventkou střední průmyslové školy keramické v...

Výtvarnice Jana Fučíková z Koněšína na Třebíčsku zažívá období bolesti i radosti současně. Krátce po sobě jí letos v lednu a v únoru zemřeli švagr Rudolf a tchán František, dva z lidí, které...

20. března 2026  8:42

Litoměřice uspěly v Jihlavě, Kolín přehrál Zlín. V semifinále první ligy srovnáno

Litoměřičtí hokejisté Jakub Tůma, Jan Bernovský a Jan Eberle slaví gól.

Semifinálové série v první hokejové lize jsou po dvou zápasech vyrovnané. Litoměřice druhý duel v Jihlavě vyhrály jednoznačně 5:1, Kolín doma na úvodní porážku od Zlína odpověděl výhrou 4:1....

19. března 2026  22:10

Vytíženost českých dálnic roste. Nejvíc aut jezdí úsekem na okraji Prahy

Dálnice D1. Ilustrační foto

Intenzita dopravy na českých dálnicích se za posledních pět let zvýšila o 12 procent, denně po nich projede v průměru 34 400 vozidel. Nejvytíženějším úsekem je dálnice D1 mezi Chodovem a Průhonicemi,...

19. března 2026  13:46,  aktualizováno  15:34

Hlavní tepna Brodu se po Velikonocích uzavře. Provizorní most nemusí být pro všechny

Most u Billy půjde úplně k zemi. Nahradí ho nový, který unese i nadměrné...

Už jen necelé tři týdny klidu si užijí řidiči v Havlíčkově Brodě. Pak to vypukne. Ihned po Velikonocích by podle informací iDNES.cz měla začít demolice mostu přes řeku Sázavu v Masarykově ulici i...

19. března 2026  14:10

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Pnutí na škole v Humpolci trvá. Ředitelka chce zpět, krizový nástupce budí rozpaky

Pedagogové tvrdí, že jejich opakované stížnosti nebyly ze strany města jako...

Základní škola Hradská v Humpolci, kde podala výpověď polovina kantorského sboru, má nového krizového ředitele. Stal se jím Vojtěch Kořen. Školu má vést do léta. Rezignace bývalé ředitelky Heleny...

19. března 2026  8:41

Jihlava otočila proti Litoměřicím a semifinálovou sérii vede, uspěl i Zlín

Jihlavští hokejisté se radují z rozhodujícího gólu Richarda Cachnína.

Jihlava a Zlín jsou ve svých semifinálových sériích prvoligového play off o krok vpřed. Dukla na úvod porazila doma Litoměřice 5:2, zlínští Berani po nájezdech zvítězili 2:1 v Kolíně a navázali na...

18. března 2026  21:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.