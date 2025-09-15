Rizikové křížení silnic Veverka na Třebíčsku už je po úpravách průjezdné

Autor:
  11:44
Silničáři dokončili úpravy nebezpečné křižovatky Veverka na silnici I/23 u Rokytnice nad Rokytnou. Na příjezdech po vedlejších silnicích od samoty Veverka a od Chlístova byly posunuty značky „dej přednost v jízdě“ blíže ke křižovatce a opatřeny reflexním podbarvením a přibylo i další značení.
Fotogalerie4

Křižovatka Veverka na silnici I/23 v místě odboček na Chlístov a Rokytnici nad Rokytnou dostala výraznější dopravní značení a lepší výhled. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Zvýrazněn je u křižovatky též zákaz předjíždění – na hlavní silnici přibyly dvě plné čáry. „Jinak přednosti v jízdě, jak byly dřív, tam zůstávají stejné. Po úpravách už je křižovatka plně průjezdná,“ sdělil vysočinský mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jiří Veselý.

U křižovatky jsou také nově umístěny značky „úsek častých dopravních nehod“.

Přestože křižovatka Veverka u stejnojmenné osady u silnice I/23 mezi Markvarticemi a obcí a Štěměchy je zdánlivě přehledná, každoročně tam docházelo ke třem či čtyřem haváriím, mnohdy těžkým. Často v nich figurovali motorkáři.

Křižovatka Veverka na silnici I/23 v místě odboček na Chlístov a Rokytnici nad Rokytnou dostala výraznější dopravní značení a lepší výhled.
Křižovatka Veverka na silnici I/23 v místě odboček na Chlístov a Rokytnici nad Rokytnou dostala výraznější dopravní značení a lepší výhled.
Křižovatka Veverka na silnici I/23 v místě odboček na Chlístov a Rokytnici nad Rokytnou dostala výraznější dopravní značení a lepší výhled.
Křižovatka Veverka na silnici I/23 v místě odboček na Chlístov a Rokytnici nad Rokytnou dostala výraznější dopravní značení a lepší výhled.
4 fotografie

„Ač je to skoro s podivem, smrtelná nehoda tam nebyla, ale bál jsem se, že mi jednoho dne přijde první parte. Požadavek na bezpečnostní opatření na křižovatce jsem dával před 2,5 lety, tak jsem rád, že se konečně něco podařilo,“ řekl Stanislav Štork, starosta Rokytnice nad Rokytnou, jíž je osada Veverka součástí.

Podle Štorka bylo nejvíce havárií na křižovatce ve spojitosti s vjezdem do křižovatky právě od osady Veverka. „U Rokytnice máme rekreační resort Březová, kam na víkendy najíždí i 500 aut. Jsou to často řidiči odjinud, kteří tu křižovatku neznají a zapomenou pak při cestě zpět dát přednost,“ přiblížil Štork.

Problémem paradoxně je i fakt, že křižovatka se nachází v přehledné dlouhé rovince, která logicky nabádá k předjíždění. Jenže řidiči předjíždí proti předpisům i přímo v křižovatce. „Jezdí se tady po hlavní silnici běžně sto dvacet. Chtěli jsme před křižovatkou značku „stop“ a omezení rychlosti na sedmdesát, to mi ale odborníci rozmluvili,“ konstatoval Štork.

„Předjíždění v křižovatce je standardní problém, ačkoli každý soudný řidič, když vidí značku křižovatky hlavní a vedlejší silnice, tak tam nepředjíždí. Bohužel porušování tohoto pravidla je smutný evergreen,“ vyjádřila se krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.

Snad opatření pomohou

Policie podala v návrhu na zvýšení bezpečnosti křižovatky Veverky podnět na několik opatření, která se týkala kromě například zmíněného zvýraznění dopravních značek také odstranění stromů, bránících ve výhledu.

„Podali jsme také návrh na zpracování studie možného vytvoření autobusové zastávky pro oba směry v prostoru za stávající autobusovou čekárnou,“ informovala komisařka z krajského policejního ředitelství Jana Kroutilová. Zastávky jsou však zatím beze změn. O přestavbě křižovatky například na okružní se dosud neuvažuje. „Uvidíme. My doufáme, že nynější opatření budou mít efekt,“ svěřil se Štork.

Vysočinské ŘSD nyní pracuje na úpravách ještě dvou nebezpečných křižovatek silnic první třídy v kraji.

Na stejné silnici I/23 se dokončuje narovnání zatáčky a přestavba křižovatky poblíž Dobré Vody u Mrákotína na Telčsku.

Ve výstavbě je také úprava křižovatky silnice I/34 u Květinova na Havlíčkobrodsku, kde jsou u samoty Svitálka dvě problematická místa: při jízdě od Humpolce odbočení ke květinovské osadě Kvasetice a při jízdě naopak od Havlíčkova Brodu na Humpolec odbočení u Svitálky na Květinov. „U Dobré Vody budeme definitivně hotovi na konce října a v Květinově začátkem listopadu. Stavby běží standardně podle harmonogramu, není tam žádný skluz,“ pravil mluvčí ŘSD Veselý.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

To není science fiction. Rodinná farma z Vysočiny pěstuje a prodává melouny

Nejen brambory, ale i vodní melouny mohou být z Vysočiny. Není to nesmyslné tvrzení z kategorie sci-fi. Farmáři z Útěchoviček na Pelhřimovsku už třetí sezonu melouny pěstují a přímo u pole také...

Kamionu se za jízdy nečekaně převrátil vlek, trefil projíždějící osobní vůz

O velkém štěstí v neštěstí může mluvit řidič osobního vozidla Citroën, který ve středu po deváté hodině ranní jel u obce Studnice na Třebíčsku. Do jeho vozu totiž nečekaně narazil vlek uvolněný z...

KSČM se neměla schovávat za Stačilo!, spojuje se s populisty, říká komunistka od Paroubka

Premium

Osmnáct let byla Helena Vrzalová členkou KSČM. Ve straně to dotáhla až na krajskou předsedkyni na Vysočině. Na podzim ale předsednickou funkci složila a stranu opustila, protože nesouhlasí s...

Nová naučná stezka se sochami a minirozhlednou upomíná na zavraždění Mariany

„Tohle ještě nic není, běžte si to projít celé, je to nádhera,“ říká u cedule s dřevořezbou dívky hovorný penzista v klobouku. Příběhem dívky Mariany, zavražděné v roce 1689 lupičem nedaleko Štěměch...

Památky na Vysočině zlákaly víc návštěvníků, polepšily si hlavně Telč a Lipnice

Památky ve správě Národního památkového ústavu (NPÚ) na Vysočině navštívilo v době od ledna do konce srpna celkem 117 882 lidí. Je to o jedenáct procent více než loni za stejnou dobu. Vyplývá to ze...

Rizikové křížení silnic Veverka na Třebíčsku už je po úpravách průjezdné

Silničáři dokončili úpravy nebezpečné křižovatky Veverka na silnici I/23 u Rokytnice nad Rokytnou. Na příjezdech po vedlejších silnicích od samoty Veverka a od Chlístova byly posunuty značky „dej...

15. září 2025  11:44

Církev zvelebuje svůj areál v centru Havlíčkova Brodu, přispělo i město

Římskokatolická farnost v Havlíčkově Brodě vstupuje do jednadvacátého století. Svůj areál na okraji parku Budoucnost postupně modernizuje, práce pomalu končí. Za posledních osm let do něj církev s...

15. září 2025  8:19

Psi, bobří ocasy i šneci. Jídelníček starých Horáků byl pestrý

Premium

Zmíní-li se strava našich předků na Horácku – tedy zjednodušeně řečeno i ve velké části Vysočiny – vybaví se většině lidí nejspíš brambory. Možná i hrách, kroupy, zelí. Navzdory bídě ale byly pokrmy...

14. září 2025

To není science fiction. Rodinná farma z Vysočiny pěstuje a prodává melouny

Nejen brambory, ale i vodní melouny mohou být z Vysočiny. Není to nesmyslné tvrzení z kategorie sci-fi. Farmáři z Útěchoviček na Pelhřimovsku už třetí sezonu melouny pěstují a přímo u pole také...

13. září 2025  9:08

Skvost Moravy v nenápadném kostele. Historické varhany obdivují i světoví odborníci

Cílem varhanářů, varhaníků a dalších umělců z celé republiky i ze zahraničí je nyní často Sněžné na Žďársku. Tamní kostel svatého Kříže totiž ukrývá skutečný historický skvost - barokní varhany z...

12. září 2025  16:09

KSČM se neměla schovávat za Stačilo!, spojuje se s populisty, říká komunistka od Paroubka

Premium

Osmnáct let byla Helena Vrzalová členkou KSČM. Ve straně to dotáhla až na krajskou předsedkyni na Vysočině. Na podzim ale předsednickou funkci složila a stranu opustila, protože nesouhlasí s...

12. září 2025

Pracují pro město a kraj, mají dvě placené funkce. A chtějí se stát i poslanci

V nadcházejících sněmovních volbách kandidují na Vysočině i politici, kteří už nyní mají dvě placené funkce a usilují o třetí. Zároveň je i řada těch, kteří jsou nyní vytížení na radnicích a vedle...

12. září 2025  7:30

Slaměnou Sněhurku se sedmi trpaslíky u Jakubova nahradil Rákosníček a dva žabáci

Pohádkový Rákosníček a dvě žáby v nadreálné velikosti zkrášlují od víkendu příjezd po silnici I/38 do Jakubova na Třebíčsku. Místní tvůrci zde jako každoročně už po jednadvacáté vytvořili na...

11. září 2025  14:34

Spotřeba mléčných výrobků roste, jsou však příliš levné, shodli se experti z oboru

V Česku druhým rokem po sobě stoupá spotřeba mléčných výrobků. Každý Čech jich za poslední rok zkonzumoval v průměru 261 kilogramů, o šest kilo více než před rokem. Mléčné výrobky jsou však příliš...

11. září 2025  11:55

Taneční festival KoresponDance je zpět na scéně. V tomto roce naposled

KoresponDance, mezinárodní festival tance, nového cirkusu a pohybového divadla, se po svém červnovém zahájení v Jihlavě a červencovém vyvrcholení ve Žďáře nad Sázavou rozloučí s diváky v Novém Městě...

11. září 2025  8:25

Kamionu se za jízdy nečekaně převrátil vlek, trefil projíždějící osobní vůz

O velkém štěstí v neštěstí může mluvit řidič osobního vozidla Citroën, který ve středu po deváté hodině ranní jel u obce Studnice na Třebíčsku. Do jeho vozu totiž nečekaně narazil vlek uvolněný z...

10. září 2025  13:11

Hygienici na letních táborech narazili na prošlé potraviny i střevní nákazu

Celkem 132 letních dětských táborů zkontrolovali v průběhu prázdnin pracovníci Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina. Při kontrolách odhalili deset pochybení. „Závažnější závady se řešily...

10. září 2025  12:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.