Vysočinu čeká rok voleb i bourání starého Horáckého stadionu v Jihlavě

Volby Obecní i senátní na Jihlavsku

Zatímco předloni voliči rozhodovali o tom, kdo bude vládnout na hejtmanství, a loni dali zelenou změně ve Strakově akademii, letos si po čtyřech letech vyberou (staro)nové tváře na radnice ve městech a obcích. Komunální volby se uskuteční v podzimním termínu, konkrétní datum ještě oznámeno nebylo.

Zatím není jasné, zda post jihlavské primátorky bude obhajovat Karolína Koubová. „Ještě si to nechám projít hlavou, toto volební období bylo dosud extrémně náročné,“ uvedla nedávno.

Současně se bude volit také třetina senátorů, na Vysočině se volby do horní komory Parlamentu ČR týkají pouze obvodu číslo 52, který zahrnuje Jihlavsko (a část Jindřichohradecka). Tam by měl svůj post obhajovat současný předseda Senátu a místopředseda ODS Miloš Vystrčil.

„O obhajobu se chci pokusit. Vždy jsem kandidoval s podporou více subjektů. Byl bych rád, kdyby se to podařilo i tentokrát,“ řekl Vystrčil MF DNES.

Horácký stadion Slavný zimák doslouží

Jihlavský magistrát bude v letošním roce hledat nového vlastníka hokejové Dukly. Zatím je stoprocentním vlastníkem klubu se slavnou minulostí a prvoligovou současností město, které si chce ponechat pouze minoritní či blokační podíl. Hledání strategického partnera, jenž by měl zajistit finanční prostředky na rozvoj klubu, schválili v prosinci zastupitelé.

„Na hledání nového vlastníka a vůbec zahájení průzkumu prodeje si chceme nechat celý příští rok,“ řekl těsně před Vánoci náměstek primátorky Petr Ryška (ODS), který návrh předložil.

Privatizace Dukly je spojená právě s výstavbou nové Horácké multifunkční arény, kterou by měl nový vlastník klubu provozovat. S demolicí dosluhujícího Horáckého zimního stadionu, jenž nyní nese název CZ Loko aréna, se počítá po skončení letošní sezony. Nová aréna by měla stát kolem 1,5 miliardy korun, třetinu přispěje kraj. Město čeká, zda uspěje s žádostí o podporu u Národní sportovní agentury.

Třebíč Dokončeno bude Karlovo náměstí

Velkou pozornost v městě Třebíči už dva roky přitahuje kompletní revitalizace Karlova náměstí za zhruba 200 milionů korun. Stavební práce potrvají do září 2022. V novém roce musí počítat místní hlavně s omezením v dolní části náměstí.

„Probíhající stavební práce na spodní straně Karlova náměstí v rámci revitalizace vyžadují úplnou uzavírku komunikace na spodní straně náměstí v termínu od 6. ledna nejpozději do 30. září,“ informovala radnice.

Kromě veškerých sítí uložených pod povrchem se obyvatelé a návštěvníci druhého největšího města kraje mohou těšit na sjednocení ploch náměstí, zklidnění dopravy v centru města, nové autobusové zastávky, novou zeleň, podzemní kontejnery na tříděný odpad, nový mobiliář, dva vodní prvky, ale také třeba stánky pro trhy.

Dálniční přivaděč Největší investice ŘSD v kraji

Po letech bude bez omezení průjezdná dálnice D1 přes Vysočinu, velká modernizace omezující řadu let provoz skončila loni na podzim. To ale neznamená, že utichne stavební ruch na jiných místech. Omezení přinese například dvouletá oprava pět a půl kilometru dlouhého přivaděče Jihlava – D1, která by měla začít na jaře.

„To bude naše největší akce, je to obrovská plocha, hrubý odhad nákladů je 350 milionů korun pro oba směry přivaděče,“ řekla Marie Tesařová, vedoucí jihlavské správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Po dálnici jde o nejvytíženější silnici v kraji.

Nemocnice Blíží se stavba parkovacích domů

Podle investičních plánů kraje půjdou významné částky do jeho zdravotnických zařízení. V Havlíčkově Brodě, Třebíči i Jihlavě připravují výstavbu parkovacích domů. Stěžejní je však podle náměstka hejtmana Vladimíra Novotného dokončit nejdříve stávající projekty.

„V roce 2021 se uskutečnilo vůbec nejvíc investičních akcí za celou historii Kraje Vysočina. Je potřeba dokončit pavilon péče o rodinu v pelhřimovské nemocnici, v Třebíči jde o dokončení pavilonu operačních sálů, v Novém Městě na Moravě máme rozpracovaný vstupní pavilon do nemocnice,“ popsal Novotný nejbližší úkoly.

Z nových plánů pandemie koronaviru uspíšila přípravu rekonstrukce a přístavby budovy infekčního oddělení nemocnice v Havlíčkově Brodě.

Telč Proměna zámku bude konečně hotová

Letos budou finišovat práce na zámku v Telči, které začaly již předloni. „Jedná se o největší rekonstrukci zámku za posledních 200 let,“ poznamenal kastelán Bohumil Norek.

Práce, které se dějí za částečného provozu, si vyžádají investici přes 200 milionů korun. Cílem úprav je zajištění celoročního provozu, což dosud nebylo možné, a zpřístupnění nových expozic. Telč, jejíž historické centrum je od roku 1992 na prestižním seznamu UNESCO, tak ještě víc získá na atraktivitě.

V centru dění bude také další památka UNESCO v kraji. Lidé ve Žďáře nad Sázavou si na konci září připomenou výročí 300 let od vysvěcení poutního kostela sv. Jana Nepomuckého. Čerstvě zrekonstruovaná Zelená hora září jako za časů Santiniho, navíc se připravuje ještě obnova ambitu obklopujícího poutní areál.

Hudební festivaly Vrátí se ty největší?

Už dva roky po sobě se kvůli covidu nekonaly dva největší letní hudební festivaly v kraji - Sázavafest a Vysočina fest. Sázavafest v zámeckém parku ve Světlé nad Sázavou má velký mejdan naplánovaný na termín 21. až 23. července. Organizátoři lákají mimo jiné na Lucii.

Řada kapel vystoupí už o dva týdny dříve na jihlavském Vysočina festu (od 7. do 9. července). Organizátoři se nedávno pochlubili, že „ulovili“ slavnou britskou kapelu East 17.

Výhodu mají během pandemie přece jen organizátoři menších akcí. Termín už na letošní rok naplánovali také pořadatelé sedmnáctidenních Prázdnin v Telči, které se vešly do protiepidemických mantinelů i v posledních dvou letech. Jeden z nejstarších festivalů v kraji se uskuteční od 29. července do 14. srpna.