Humanoidní roboti pobavili Jihlavu. Prošli se, ale umývat okna ještě dlouho nebudou

Prvního robota představil Martin Krček, zakladatel firmy Sentio Robotix z Brna. Jeho humanoid se jmenuje Senti a je postavený na sériově vyráběné a komerčně prodávané čínské platformě Unitree G1. Ke stroji přidal úchopové ruce a vlastní „AI mozek“ postavený na modelu Gemini - díky němu robot vidí, mluví a reaguje na dění kolem sebe.
„Prezentace ukáže, co z toho funguje v reálném provozu a kde leží dnešní limity, jako je výdrž baterie, spolehlivost úchopu či rychlost odpovědí,“ řekla mluvčí polytechniky Marina Tomšů.
Ta se shodou okolností, protože s fotoaparátem seděla v první řadě, stala vyjma vlastních operátorů robotů jedním z prvních Jihlavanů, kteří mohli vyzkoušet dotek ruky humanoida. Když jí robot podal ruku, prvotní úlek v její tváři vystřídalo pobavení.
Roboti jsou vysocí asi 130 centimetrů, chodí po nohách, mají laserová čidla s vlastnostmi lidského zraku, umějí rozeznat předmět či osobu v okolí. „Slyší“, mohou komunikovat hlasem, umějí vstát ze země či pobíhat.
„Z videí, která kolují po internetu, se ale těžko pozná, co je hotová technologie a co jen pečlivě sestříhaná ukázka. Na tyto otázky chtěl náš večer odpovědět,“ pověděla Tomšů.
Postavit se před robota, je úplně jiné než video
Druhého robota G1 přivezl Michael Kalista z České IT Akademie (CITA). Tým CITA zkoumá, jak technologie uvnitř funguje a nakolik by se dala postavit i vylepšit přímo v Evropě - tedy zda může Evropa v robotickém závodě s Čínou obstát vlastními silami.
„Návštěvníci získají dva odlišné pohledy: jeden z pozice provozovatele, druhý od týmu, který chce stroji rozumět až na úroveň součástek,“ podotkla Tomšů.
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Během prezentace operátoři pustili také ukázky propagačních či zábavných videí o humanoidech asijské provenience, čímž konfrontovali realitu úrovně vývoje robotů s jejich prezentací na sítích.
„Těší nás, že účastníci budou mít setkání s roboty bezprostředně - naživo,“ pronesl Alois Holub z GDG Jihlava. „Video je jedna věc, ale postavit se před robota je úplně jiné,“ přidal Jakub Novotný z Katedry technických studií polytechniky.
Roboti nefuní, jde o zvuky chlazení kolen
Program začal přednáškou o možnostech a limitech humanoidů. Organizátoři požádali diváky, aby jim pomohli robota vybalit z přepravního kufru. Dva muži „složeného“ robota vyjmuli ze zavazadla a položili na podlahu před obecenstvo. Po chvíli robot na příkaz operátora sám obratně vstal a začal chodit. Současně do prostoru před publikum přišel druhý robot ze zákulisí.
Zazněl dotaz návštěvnice z publika, kdy se roboti naučí vařit a umývat okna. To však podle operátorů ještě bude běh na dlouhou trať, protože roboti v nynější fázi vývoje nejsou vhodní na vysoce přesnou a koordinovanou práci.
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Operátoři upozornili, že zblízka mohou návštěvníci zaznamenat to, co z propagačních videí nepoznají - jakési funění, které je projevem chlazení - kolena robotů se například po několika minutách provozu zahřejí na padesát stupňů.
Exhibici organizovala firma Commity z komunity GDG Jihlava (Google Developer Group) a Katedra technických studií VŠPJ. Vůbec první prezentace robotů Unitree na Vysočině se uskutečnila letos 1. května v areálu firmy DEL ve Žďáře nad Sázavou. Roboti Unitree jsou volně ke koupi na internetových obchodech za 300 tisíc až 1,3 milionu korun.